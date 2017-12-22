Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 22 Aralık 2017 06:45:34





6 ay önce “Araplar bizi arkadan vurdu yalanını bir kenara bıralım” diyen AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medine Kuşatması tartışmasında ise İngiliz saflarına geçen Arap aşiretlerini hatırlattı. 25 Temmuz 2017'deki AKP Grup toplantısında, "Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer alan 'Araplar bizi arkadan vurdu' yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir." demiştiAKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 42. Muhtarlar Toplantısı'nda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Zayed'in tweetine yanıt verirken bu kez Medine kuşatması sırasında İngiliz saflarına geçen Arap aşiretlerinden kendisi bahsetti.Recep Tayyip Erdoğan, Fahreddin Paşa’yı ‘hırsızlıkla’ suçlayan Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’e “Medine’yi korurken Fahreddin Paşa, ey zavallı senin ceddin neredeydi?” diye seslendi.Medine kuşatması sırasında bazı Arap aşiretlerinin İngiltwere saflarında yer almasını hatırlatan Erdoğan, "Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan’ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul’a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar; bunun adı çalmak değil, tam aksine oraları işgale gelenlerden onları korumaktır. Ne adına? Şehit olmak adına. Meşhur İngiliz ajanı Lawrence’ın binbir vaatle Osmanlı’nın aleyhine döndürdüğü bazı Arap aşiretleriyle kuşattığı Medine’de bulunduğu süre içinde Fahreddin Paşa, sadece savunma yapmamış, şehri adaletle de yönetmiştir." diye konuştu.Dünkü konuşmasında Arap Bakan'a Fahreddin Paşa Medine'yi savunurken senin ceddin neredeydi?" diye soran ve 1. Dünya Savaşı sırasında İngiliz saflarına geçen Arap aşiretlerinden bahseden Erdoğan, 25 Temmuz 2017 tarihinde AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada ise "Bölgeye işgale gelen İngilizlere en büyük darbelerden biri olan Kutül Âmare ve Fahrettin Paşa'nın Medine müdafaası hala akıllardadır. Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer alan "Araplar bizi arkadan vurdu" yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı