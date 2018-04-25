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Türkiye'de üniversitelerin bölünmesini öngören tasarı tepkilere rağmen komisyondan geçti

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 25 Nisan 2018 23:53:59

Dördü vakıf 20 yeni üniversite kurulması için hazırlanan ve tarihi üniversitelerin bölünmesini öngören yasa tasarısı, öğrencilerin ve hocaların tepkilerine rağmen Meclis Milli Eğitim Komisyonu’ndan geçti. Hükümetin önerisine göre Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.



16 DEVLET ÜNİVERSİTESİ

Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

TARİHİ ÜNİVERSİTELER BÖLÜNÜYOR

Tasarıyla İstanbul, Gazi (Ankara), Selçuk (Konya), İnönü (Malatya), Dumlupınar (Kütahya), Sakarya, Mersin, Erciyes (Kayseri), Karadeniz Teknik (Trabzon) ve Sütçü İmam (Kahramanmaraş) üniversitelerine ek olarak Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi de bölünecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK

Tasarıya en büyük tepki İstanbul Üniversitesi hocalarından ve öğrencilerinden gelmişti.
Üniversiteden birçok fakültenin alınarak yeni kurulacak İstanbul İbni Sina Üniversitesi'ne verilmesi planı tartışma yaratmıştı.

İstanbul İbni Sina Üniversitesi'nin adı İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa) olarak değiştirildi. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veterinerlik, Mühendislik fakültelerinden oluşacak.

Bölünmeye iletişim fakültesinin dahil edilmediği görüldü.

YENİ FAKÜLTELER

Üniversitede, yeni oluşturulacak Diş Hekimliği ve Eczacılık fakülteleri de olacak.
İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni kurulacak üniversiteye geçecek.

Komisyonda görüşülen tasarı kabul edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Nisan'da Malatya'daki İnönü Üniversite'sinin bölünüp Turgut Özal Üniversitesi kurulacağını söyleyerek yeni üniversitelerin kurulmasına yönelik tasarının işaretini vermişti.


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