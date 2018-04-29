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'Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında dünya 3'üncüsü, Avrupa 1'incisi'

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 29 Nisan 2018 02:16:33

CHP'li Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 1990'lı yıllardan örnekler vererek gerçekleri gizleyeme çalıştığını söyledi. Ağbaba, "15 yıllık iktidarlarında Türkiye’yi iş cinayetlerinde dünya 3'üncüsü, Avrupa 1'incisi yapanlar, 25 yıl önceye laf edenler, 15 yılda en az 20 bin işçinin katledilmesini izlediler” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  bugün katıldığı İstanbul 5. Kadın Kolları Kongresi'nde  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Diktatör" dedi. Erdoğan, "İkide bir bana diyor ama asıl diktatör sensin; o gözleri yaşlı milletvekillerine ben üzüldüm" ifadesini kullandı. CHP'nin İstanbul'u susuz bıraktığını söyleyen Erdoğan, "CHP çöplük demektir. CHP susuzluk demektir. Sen benim vatandaşımı tezekten kurtarıyor musun? CHP demek tezek demektir " açıklamasında bulundu.



Erdoğan’ın CHP'ye yönelik eleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba’dan yanıt geldi. Ağbaba, “Kendi iktidarlarını görmeyip 25 yıl öncesinden örnek verenler, siyasi acizlikle karşı karşıyadır “dedi.

"AKP demek katliam demektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 25 yıl öncesinden örnek vereceğine, kendi iktidarı dönemine bakmalarını öneren Ağbaba, şöyle konuştu: “ AKP’nin genel başkanına sormak gerek neden 1993’e gidiyorsunuz? Madem 25 yıl önceden örnek buluyorsunuz biz de size son 15 yıldan örnekler verelim. O çok övündükleri 3. Havalimanı'nda 400 işçinin, iş cinayetinde yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Soma’da 301, Ermenek’te 18, Şırnak’ta 8 işçi para hırsı yüzünden göz göre göre katledildi. İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaat şantiyesinde çadır yanması nedeniyle 11 işçi hayatını kaybetti. Halkalı Dereboyu Caddesi'nde tekstil işçilerini taşıyan minibüste 7 kadın işçi sel sularına kapılıp boğularak can verdi. Mecidiyeköy’deki bir rezidansın 32’nci katından işçiler asansörle yere çakıldı.10 İşçi yaşamını yitirdi. Adana Kozan’da baraj kapağının patlaması sonucu 10 işçi vefat etti. Elbistan’da göçük altında kalan 9 işçinin cesedine 7 yıldır ulaşılamıyor. Örnekler o kadar çok ki, saymakla bitmez. AKP’nin yönettiği Türkiye’de 2017’de 2006 işçi katledildi.15 Yılda iş cinayetlerine kurban giden işçi sayısı en az 20 bin. AKP demek katliam demektir” ifadelerini kullandı.

"Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında Dünya  3'üncüsü, Avrupa 1'incisi"

Ağbaba, “AKP iktidarı döneminde çıkarılan 4857 sayılı İş Yasası, artan özelleştirme ve taşeron uygulamalarının ardından iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçilerin sayısının 6 kat arttığını söyledi. Son 15 yılda, maden ruhsatlarının  neredeyse tamamanın AKP'li yönetici ya da akrabalarına verildiğini  ifade eden Ağbaba "Türkiye'de en büyük sendikasızlaşma AKP döneminde yaşanıyor. Sendikalaşma oranının son 50 yılın en düşük seviyesinde. Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında dünya 3'üncü, Avrupa 1'incisi. Bu tablonun sorumluları her zaman yaptıkları gibi ‘sütten çıkmış ak kaşık’ olmaya çalışıyor” dedi.



"Erdoğan, 1990'lı yılları  örnek vererek gerçekleri gizlemeye çalışıyor"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 1990'lı yılları örnek vererek gerçekleri saklamaya çalıştığını belirten Ağbaba şöyle konuştu:

“Bir ülkenin gelişmişliği sadece kişi başına düşen millî geliriyle, yapılan yoluyla, köprüsüyle, alışveriş merkezi sayısıyla ölçülemez” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ Bir ülkenin gelişmişliği, insanlarına verdiği değer ile ölçülür. Gelişmiş bir ülkede işçiler 20 milyonluk metropol kentte naylon çadırda yanarak ölmez, gölün ortasında donarak ölmez, baraj kapağı açılınca boğularak ölmez. Gelişmiş ülkelerde madenlerde insanlar ölmez, göçük altında insanlar unutulmaz. Servisle işlerine giden işçiler selde boğularak ölmez. Türkiye, asansör boşluğuna düşenlerin, feribota binerken ezilen insanların öldüğü ülke. Kimi 20 yaşına gelmeden merdiven altında ölür, kimi kot taşlarken, kimi traktör kazasında kurbanlık gibi taşınırken ölür bu ülkede. Ülkenin Cumhurbaşkanı da çıkar 1990'lı yıllardan örnek vererek bu gerçeği halkından gizlemeye çalışır.

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