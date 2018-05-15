Türkiye'de son seçim anketi açıklandı.

Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 15 Mayıs 2018 11:15:56





Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladı. 'Cumhur İttifakı' ve 'Millet İttifakı' arasındaki farkın azaldığı görüldüğü ankette HDP'nin barajı geçtiği görülüyor6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre, AKP'nin gerek seçmenlerini seçim havasına sokmaya başlaması, gerekse son günlerde arka arkaya açıkladığı ekonomik paketlerin etkisiyle oylarını artırma trendine girdiği görülüyor. Bu trendin oy oranlarına daha evvelki seçim kampanyaları kadar etki edememesi büyük ölçüde seçmenlerin ekonomi konusundaki karamsarlığına bağlanabilir.MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Devlet Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacak kişiler için sarf etği cümleler, MHP’nin geçişken bir tabana sahip olduğu İyi Parti’ye karşı oy kaybetmesine sebep olmuş görünüyor.CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile durum “durağan”dan “pozitf”e doğru evrilmiş durumda. Muharrem İnce ismi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, milletvekili genel seçimi için de partsine bir rüzgar katmış görünüyor. Özellikle küskün seçmenlerini geri kazanmaya başlamış durumda. İyi Parti'nin oy oranının azar azar da olsa sürekli artırma trendi devam ediyor.HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de “kararsızlar pastası”ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor.Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imzayı beklenenden daha kısa sürede toplayabilmiş olması, seçmenlerinde bir özgüven yaratmış durumda.BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇLAR NE OLUR?Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:- Cumhur İttifakı: %37.8- Millet İttifakı: %37.6- HDP: %9.7- Diğer: %0.4- Kararsızlar: %7.2- Oy vermem: %7.3Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle oluyor:- Cumhur ittifakı: %43.9- Millet İttifakı: %43.5- HDP: %12.2- Diğer: %0.4Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:- Recep Tayyip Erdoğan: %36.1- Muharrem İnce: %20.7- Meral Akşener: %15.1- Selahattin Demirtaş: %9.8- Temel Karamollaoğlu: %3.6- Doğu Perinçek: %0.2- Kararsızlar: %8.1- Oy vermem: %6.4Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oluyor:- Recep Tayyip Erdoğan: %42.1- Muharrem İnce: %24.1- Meral Akşener: %17.1- Selahattin Demirtaş: %12.6- Temel Karamollaoğlu: %3.9- Doğu Perinçek: %0.2Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:- Recep Tayyip Erdoğan: %41.8- Muharrem İnce: %41.3- Kararsızlar: %10.2- Oy yok: %6.7Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:- Recep Tayyip Erdoğan: %41.9- Meral Akşener: %40.6- Kararsızlar: %7.1- Oy yok: 10.4