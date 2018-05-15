A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Türkiye'de son seçim anketi açıklandı.

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 15 Mayıs 2018 11:15:56

Remres Kamuoyu Araştırma ve Danışmanlık şirketi "Erken Seçime Doğru" başlıklı Mayıs ayı anketini açıkladı. 'Cumhur İttifakı' ve 'Millet İttifakı' arasındaki farkın azaldığı görüldüğü ankette HDP'nin barajı geçtiği görülüyor



6-9 Mayıs tarihleri arasında 28 ilde 3653 kişi ile telefonla ve yüzyüze yapılan anket sonuçlarına göre, AKP'nin gerek seçmenlerini seçim havasına sokmaya başlaması, gerekse son günlerde arka arkaya açıkladığı ekonomik paketlerin etkisiyle oylarını artırma trendine girdiği görülüyor. Bu trendin oy oranlarına daha evvelki seçim kampanyaları kadar etki edememesi büyük ölçüde seçmenlerin ekonomi konusundaki karamsarlığına bağlanabilir.

MHP'nin kan kaybetmeye devam ettiği gözlemleniyor. Özellikle Devlet Bahçeli’nin bağımsız cumhurbaşkanı adayı olacak kişiler için sarf etği cümleler, MHP’nin geçişken bir tabana sahip olduğu İyi Parti’ye karşı oy kaybetmesine sebep olmuş görünüyor.

CHP'de Muharrem İnce isminin açıklanması ile durum “durağan”dan “pozitf”e doğru evrilmiş durumda. Muharrem İnce ismi sadece cumhurbaşkanlığı seçimi için değil, milletvekili genel seçimi için de partsine bir rüzgar katmış görünüyor. Özellikle küskün seçmenlerini geri kazanmaya başlamış durumda. İyi Parti'nin oy oranının azar azar da olsa sürekli artırma trendi devam ediyor.

HDP de kemik oylarını koruma konusunda en kararlı seçmen grubuna sahip görünüyor. Selahattin Demirtaş’ın yeniden gündemde yer alması, HDP’nin de “kararsızlar pastası”ndan payını almasını sağlamış gibi duruyor.

Saadet Partisi, Temel Karamollaoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı için gereken 100.000 imzayı beklenenden daha kısa sürede toplayabilmiş olması, seçmenlerinde bir özgüven yaratmış durumda.

BU PAZAR SEÇİM OLSA SONUÇLAR NE OLUR?

Ankete göre bu pazar seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy oranları şöyle görülüyor:

   - Cumhur İttifakı: %37.8
   - Millet İttifakı: %37.6
   - HDP: %9.7
   - Diğer: %0.4
   - Kararsızlar: %7.2
   - Oy vermem: %7.3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise tablo şöyle oluyor:

   - Cumhur ittifakı: %43.9
   - Millet İttifakı: %43.5
   - HDP: %12.2
   - Diğer: %0.4

Seçmenlere cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk turda kimi destekleyeceksiniz sorusu da yöneltildi. Buna göre kararsızlar dağıtılmadan önce sonuçlar şöyle:

   - Recep Tayyip Erdoğan: %36.1
   - Muharrem İnce: %20.7
   - Meral Akşener: %15.1
   - Selahattin Demirtaş: %9.8
   - Temel Karamollaoğlu: %3.6
   - Doğu Perinçek: %0.2
   - Kararsızlar: %8.1
   - Oy vermem: %6.4

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle oluyor:

   - Recep Tayyip Erdoğan: %42.1
   - Muharrem İnce: %24.1
   - Meral Akşener: %17.1
   - Selahattin Demirtaş: %12.6
   - Temel Karamollaoğlu: %3.9
   - Doğu Perinçek: %0.2

Seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ile Muharrem İnce kalırsa tercihiniz ne olur?" diye de soruldu. Yanıtlar şöyle:

   - Recep Tayyip Erdoğan: %41.8
   - Muharrem İnce: %41.3
   - Kararsızlar: %10.2
   - Oy yok: %6.7

Ankete göre ikinci tura Erdoğan ile Meral Akşener kalır ise sonuçlar şöyle:

   - Recep Tayyip Erdoğan: %41.9
   - Meral Akşener: %40.6
   - Kararsızlar: %7.1
   - Oy yok: 10.4

 

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Tuna Nehri’nin kıyısındaki demir ayakkabıların hikayesi
“Ya Hıristiyan veya ateistler haklıysa?"
'Deizmin yaygınlaşmasının sorumlusu siyasetçiler'
500 TL'ye 'noter onaylı' üniversite diploması!
Türkiye’de bir işçinin hayatının bedeli 6 bin lira!!!
Türkiye'de son seçim anketi açıklandı.
Gel de bu başkanın sözüne inan!
Başbakan seçilemeyen Paşinyan'dan genel grev çağrısı
Kaynak sorunundan bahseden hükümetten seçim atağı!
'Türkiye iş kazaları ve meslek hastalıklarında dünya 3'üncüsü, Avrupa 1'incisi'

Seçim ekonomisinin 2018 ve 2019 yıllarına etkisi ne olacak?
Türkiye'de Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak asmadı
Türkiye'den 1.1 milyar dolar yerli sermaye kaçtı
6 sıfırlı lira daha güçlüymüş!
Büyük başarı : Dolarda hedef 1.97'ydi 3.92 oldu
ÇOCUK
Tek kullanımlık naylon poşetleri tüm mağazalarından kaldırıyor
Kadınlık hallerı, yaşanmışlıklar : Oğlum ölüyor galiba
Dünyanın en eski şişe mesajı Avustralya'daki kumsalda bulundu
Çocuk gelin sayısında utandıran birincilik

Türk Mitolojisinde Erlik Hanın Yeri Tasviri ve Kökeni
Nebil Özgentürk’ün gözünden: 11 dakikalik Aydin Boysan belgeseli
Robert kolej’de
İnsanlığın Karanlık Yüzü
Tarih ateizm’in insanlar için din kadar doğal olduğunu gösteriyor
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları
Mutluluk mu dedi biri…
Umut: Canlanan ve Canlandıran Yaşam Enerjisi
Bilmeden İdeolojikleşmeye
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla

Yağma ve talanın süresi 49 yıla çıktı
Mercan kayalıkları için 400 milyon dolar
Dünya’nın 6.kitlesel yokoluş olayının eşiğinde
Bu banklar havadaki kiri küçük bir ormandan daha fazla çekiyor
20 yıl sonra Türkiye …!
Kripto para üretiyor olabilirsiniz!
Milyonlarca kişi cep telefonu ile tehlikede!
'Milyonlarca insanın kişisel verileri, ticari ve siyasi amaçla kullanıldı'
Güneş küresi icat edildi!
Robotlar işinizi elinizden alacak mı?

50.000 yıl önce Avustralya’ya ulaşan ilk insanlar gemilerle geldi
Yaratıcı olmak şizofreni riskinizi yüzde 90 arttırıyor
İnsanlar niçin et yemeye başladılar?
DNA’mızın ne ırkı var, ne de milliyeti
Avustralyalı Aborijinler, bilinmeyen bir “insan” türünün DNA'sını taşıyorlar.
15 yılda 20.447 işçi “iş kazalarında” can verdi
Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157. sıraya geriledi
AB Komisyonu'ndan tüm zamanların en olumsuz Türkiye raporu...
İslam’da hile: Yeter ki kitaba uydur!
Türkiye'yi kanser eden ürünleri devlet gizledi!

Firavunlar ölür firavunluk kalır
2018’de Mayıs 68
Kürt sorununu cesaretle biz çözeriz!
Her tasavvuf üstadı biraz Freudyendir
Gözaltındaki köle işçiler: Göçmenler
Tırnak İçinde
Çatıda Çatlak
Edebiyat Notları, Mart - Nisan
HAD...
Film Perdesi

İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 