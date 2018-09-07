Kategori: Türkiye | 0 Yorum | 07 Eylül 2018 13:02:10









Reuters haber ajansında görevli Khalil Ashawi imzalı haberde, Suriyeli yetkililer ve isimlerle konuşuldu. Haberde Türkiye’nin desteklediği muhaliflere Ankara’nın bazı sözler verdiği iddia edildi. Haberde Türkiye’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu’nun bünyesinde görevli Teğmen Abdullah Halawa saldırılarda hayatını kaybeden Suriyelilere, 9.142 dolar (Yaklaşık 60.000) dolar verildiğini iddia etti.

























Kaynak: sozcu.com.tr









Reuters iddiası: Ankara, Suriye’de ölen isyancıların ailesine Türkiye’de ev sözü verdi. Reuters haber ajansı, Suriye'deki muhaliflere dayandırdığı haberde, Ankara'nın desteklediği ÖSO bünyesindeki isimlerle konuştu. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de hayatını kaybeden muhaliflerin yakınlarına Türkiye'de ev ve vatandaşlık sözü verdiği iddia edildi.Halawa, “Ölen 65 kişinin yakınlarına yardım yapıldı. Onlara Türkiye vatandaşlığı ve ev de verilecek. Onların feda ettiklerinin karşılığını vermiyor ama yapılabilecek en iyi şey onları onurlandırmak” dedi. Reuters’a konuşan Halawa, Suriye’de yaralananlara 15.000 TL ve yaralanarak engelli hale gelenlere 30.000 TL verileceğini söyledi.3 KİŞİ PARMAK İZİ KARŞILIĞINDA 60.000 ALDIHalawa’nın ardından Reuters’a konuşan Suriyeli bir muhalifin babası yaşadıklarını anlattı. 19 yaşındaki oğlu ölen Maamoun Şaban, “Türk kardeşlerimiz bize çok yardım ediyor. Bize vatandaşlık ve Türk topraklarında ev sözü verdiler” dedi. Haberde, Afrin’de hayatını kaybeden üç kişinin akrabalarına 60.000 TL verildiği aktarıldı. Sınıra yakın bir kasabada parmak izi ve belgeler karşılığında para verildiği ifade edildi.Reuters’a konuşan Malak al-Sweid isimli 30 yaşındaki kadın da vatandaş olur olmaz Türkiye’ye taşınacağını söyledi. Kocasının Afrin’de bir mayına basarak öldüğünü söyleyen kadın, eşinin maaşı olan 500 TL’yi almaya devam ettiğini söyledi.Suriye’de hayatını kaybeden 20 yaşındaki bir ÖSO mensubunun babası İbrahim Jenbod, “Türkiye’den gelen nakit, borca girdikten sonra kurtuluş oldu. Bize vatandaşlık prosedürünün yolda olduğu söylendi” dedi.