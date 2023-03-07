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Depremlerin Türkiye'ye maliyeti 100 milyar doları geçecek

Kategori Kategori: Türkiye | Yorumlar 0 Yorum | 07 Mart 2023 12:42:19

Birleşmiş Milletler'in hesaplamalarına göre Türkiye'deki depremde yaşanan maddi hasarın en az 100 milyar doları bulacağı bildirildi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye sorumlusu Louisa Vinton, Gaziantep’de video konferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, “Tek başına maddi zararın 100 milyar doları aşacağı şimdiden belli oldu.” dedi.

Vinton, yeniden inşa etme maliyetleri ve daha iyi, daha çevreci bir anlayışla inşa etme hedefiyle bu miktarın çok daha fazla olabileceğini bildirdi.



Bu öngörülen miktarın geçici olduğunu vurgulayan Vinton, ortaya çıkan zararla ilgili verileri Brüksel’de 16 Mart’ta depremin yaralarını sarmak için düzenlenecek uluslararası konferansa sunacaklarını bildirdi. Depremde en fazla hasarın Hatay’da yaşandığını kaydeden Vinton, bu kentte adeta “kıyamet” görüntülerinin ortaya çıktığını kaydederek, "yüzbinlerce evin yıkıldığı bu kentte ihtiyaçlar çok büyük ama kaynaklar kıt." ifadesini kullandı.

Yurt dışından gelen yardımlarla ilgili hayal kırıklığı ve üzüntüsünü dile getiren Vinton, BM’nin 16 Şubat’ta yaptığı bir milyar dolarlık acil yardım çağrısının şu ana kadar sadece yüzde 9,6’sının karşılandığını bildirdi.

Geçen ay meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü sayısı 46 bini geçmişti.

Arka arkaya gelen 7,8 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 105 bin kişi yaralanırken yaklaşık 214 bin bina ya tamamen yıkılmış ya da bir daha içinde oturulamayacak derecede hasar almıştı.

Dünya Bankası daha önce, depremin hasarının faturasının 34,2 milyar dolar olacağı tahmininde bulunmuştu.

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