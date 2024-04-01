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DEVLET-ULUSTAN FEDERASYONA, ekitap

Kategori Kategori: Ayorum Güncel | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: M. Şehmus Güzel | 01 Nisan 2024 09:29:58

Nisan 2010'da Kardelen Yayımcılık tarafından okuyucuya sunulan basılı kitabın, aradan geçen ondört yıl sonra ekitap olarak yeniden ve ücretsiz yayınının yerinde ve yararlı olacağı umuduyla bu çalışmanın ekitab biçimini ekitap.ayorum.com sitemizde 31 Mart 2024'ten itibaren sunuyoruz. İngiltere, İspanya ve Almanya'da yaşayan dostlardan kitabı bir türlü bulamayan meraklılarına böylece kitaba daha kolay ulaşmak olanağı yarattığımızı ümit ediyorum. Bir kez tıklatmak yetecek. Hepinize iyi okumalar. Kolay gelsin.

Bu çalışmada federal veya konfederal yapıya sahip veya yerel birimlerine geniş özerklik tanımış olan devletlere bakıp kimi saptamalar yapıyorum ve bunları devlet-ulusların yarattığı dertlerden kurtulmamız, kurtulabilmemiz için sunuyorum.

Onları aynen alıp kopya etmek arzusuyla değil. Çünkü her devletin, her halkın, her toplumun kendine özgü yapısı, kuralları, koşulları, tarihi içinde kendine özgü devlet yönetimi dersleri, uygulamaları vardır. Devlet biçimini saptamada herkes kendi çaresini bizzat kendisi bulmalıdır. Başka örneklerden varsa gerekli ve yararlı dersleri alarak, deneyimleri paylaşarak. Ancak taklitçilikten kaçınmak zorunlu. Herkese birçok değişik örneklerden ve deneyimlerden yararlanıp kendine özgü yapıyı yaratmak kalıyor.

Özerklik halinde, yerinden yönetimde birçok sorunun çözülebileceğini, çözüldüğünü, birçok sorunun daha doğmadan çaresinin bulunduğunu biliyoruz. Örneğin kültürel haklar alanında, düşünce ve yazma özgürlüğünde, sportif alanlarda, eğitimde, kalkınmada, hele bölgesel kalkınmada...

Özerklik sayesinde bölgelerin daha hızla ve daha canla başla kalkınmaları sonucu devletler de kalkınma ve zenginleşmede yeni boyutlar kazandılar, kazanıyorlar.

Federasyon veya konfederasyon yapısı bir ütopya değildir, birçok devlette değişik örnekleriyle uygulanan bir gerçektir. Bunların bilinmesi, incelenmesi, yararlanılması yerinde olacaktır.

Şu noktaya da dikkat etmek lazım : Özerklik, federal veya konfederal yapı ayrılmak değildir. Çünkü böyle bir yapıya sahip devlet « üniter yapı »dan vazgeçmiş değildir. Yani federasyonda ve konfederasyonda veya geniş özerklik tanıyan devlet yapılarında, devlet yine yekpare/tekparça yapısını sürdürüyor. İşte gelin bakalım: Bugün dünyadaki federasyonların ve konfederasyonların hepsi kendi sınırları içinde tek parça: İşte Amerika Birleşik Devletleri, Kanada Konfederasyonu, Meksika Birleşik Devletleri, İsviçre Konfederasyonu, Rusya Federasyonu, Hindistan Birliği, Almanya Federal Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti en bilinenleri.

Türkiye'de kimi çevreler bilerek ya da bilmeyerek federal veya konfederal yapının « bölünmek » anlamına geldiğini iddia ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü federal veya konfederal yapı üniter devlet yapısının başka bir işleyiş biçimiyle, başka bir yönetsel dengeyle sürmesi demektir.

Aklınızda bulunsun.



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