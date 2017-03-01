Kategori: Dünya | 0 Yorum | 01 Mart 2017 06:30:41





Türkiye son dönemde Suriye ve Irak başta olmak üzere dünyanın az gelişmiş ya da savaş, kıtlık gibi krizlerle boğuşan ülkelerinden gelen göçmenleri konuşuyor. Özellikle nüfusları 3 milyonu aşan Suriyeli göçmenleri… Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker ise tam tersi bir durumu kaleme aldı. Ülker, Türkiye'den göç eden milyonerleri yazdı.Yazısında Ülker, göç etme durumunun ciddi olduğunu belirterek, "Güney Afrika merkezli araştırma şirketi New World Wealth’in yaptığı bir çalışma bu ciddiyeti daha önemli kılıyor.Türkiye geçen yıl 6 bin milyonerini kaybetti. Daha doğrusu 6 bin Türk milyoner Türkiye’yi terk etti" ifadelerini paylaştı. Ülker yazısının devamında şunları paylaştı:Bunların kim olduğu, neden gittikleri bilinmiyor. Ancak araştırmayı yapan kuruluştan Andrew Amoils’in açıklamaları biraz durumu daha iyi analiz etmemizi sağlıyor.“Milyonerler çoğunlukla çocuklarının daha iyi bir eğitim alması için ve kişisel güvenlik arayışları için ülkelerini terk ediyor...” Yani kendilerini güvende hissetmek istiyorlar. Bir de bu sebeplere iklim, sağlık gibi faktörler de eklenince göç kaçınılmaz alıyor.2015’te dünya genelinde 64 bin milyoner kendi ülkelerini terk etmiş. 2016’da bu rakam 82 bine fırlamış. En fazla rağbet edilen yerler arasında ise gelişmiş ülkeler var. Avustralya 11 bin, ABD 10 bin, Kanada 8 bin Yeni Zelanda ise 4 bin milyonerin yeni evi olmuş.Yani milyonerlerin yeni evleri. Peki en fazla milyoner kaybeden ülkeler neresi?İlk sırada terörün derin izler bıraktığı Fransa var. Bu ülkeden giden milyonerlerins sayısı 12 bin. İkinci olan Çin’den 9 bin, üçüncü Brezilya’dan 8 bin, 4’üncülüğü paylaşan Türkiye’den ve Hindistan’dan 6’şar bin..Peki 2015’te durum neydi? Geçen yıl açıklanan raporda Fransa 10 bin milyonerini kaybetmişti. Yani artış oranı yüzde 20’ydi. Çin’de bu rakam yine 9 binde kaldı. Brezilya’da milyoner kaçışı 2015’te 2 bin, Hindistan’da 4 bindi. Türkiye’de ise 1.000 milyoner ülkeyi terk etmişti. Yani bir yılda 5 bin Türk milyoner daha başka ülkelere yerleşmeyi tercih etti.Brezilya, Çin, Hindistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yanında Fransa’nın bu göç listesinde olması şaşırtıcı gelebilir. Nüfusunun yüzde 9’unu göçmenlerin oluşturduğu Fransa’da rakam 6 milyon civarında. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INSEE) 13 Ekim 2015 tarihli göç raporuna göre de 229 bin kişi ülkeyi terk etti. Rapora göre Fransa’dan Avrupa Birliği, ABD ve İsrail gibi bölge-ülkelere yerleşenlerin sayısı da 3.4 milyon.