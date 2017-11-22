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Bitcoinin yeni rekoru 8315 Amerikan doları

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 22 Kasım 2017 05:28:43

Bitcoinin önlenemeyen yükselişi devam ediyor. Bitfinex verilerine göre haftaya rekorlar kırarak başlayan bitcoin ilk önce 8200 Amerikan doları değerini aştı fakat yükseliş devam ettiği için tüm zamanlar rekorunu arka arkaya kırarak en yüksek değeri olan 8.315 Amerikan doları değerine ulaştı.

Her ne kadar net bir yükseliş nedeni söyleyemiyor olsak da bu yükselişin arkasında geleneksel ödeme sistemleri ve borsalar yatıyor diyebiliriz. Yaklaşık 20 gün önce, yani 1 Kasım dönemlerde SegWit2X’in gündemde olması, Amazon söylentisi ve CME (Şikago Ticaret Borsası)’nın açıklamaları oldukça etkiliydi ve gün geçtikçe bu açıklamalar içerisinde en etkilisinin Şikago Ticaret Borsası’nın yıl sonuna doğru başlatmayı planladığı vadeli bitcoin işlemleri olduğunu gördük.



Yeni rekorların kırılma nedenlerinden biri olarak yine Şikago Ticaret Borsası’nın vadeli bitcoin işlemlerini başlatacak olmasını gösterebiliriz çünkü yılın son ayına girmemize sadece 10 gün kaldı ve bu da vadeli işlemlerin yakın bir tarihte (muhtemelen 20 gün içinde) başlayacağı anlamına geliyor. Henüz resmi bir tarih açıklanmamış olsa da vadeli bitcoin işlemlerinin başlaması çok büyük bir yükselişe neden olabilir ve bu nedenle şu anda bitcoin yatırımcıları yerlerini almış bekliyorlar diyebiliriz.



Yükselişi tetikleyen önemli bir diğer gelişme ise ödeme sistemi Square’in Cash uygulaması üzerinden bitcoin alım-satım işlemlerini bir grup kullanıcıya açmış olması gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta  bu gelişme, birçok otorite tarafından diğer ödeme sistemlerinin ve bankaların harekete geçmesi için tetikleyici olarak görüldü. Henüz diğer ödeme sistemlerinde bir gelişme olmasa da arka planda ne gibi çalışmalar olduğunu bilmilemiyoruz. Bitcoin yatırımcıları bu tür belirsizlikleri ve olası olumlu hareketleri sevdiği için yani dijital paralarını desteklemeye devam ediyor.

Son 1 hafta içerisinde kripto para dünyasına yaklaşık 50 milyar Amerikan doları para girdi ve bu paranın neredeyse yarısı bitcoine yatırıldı. Son 1 yıl içerisinde yüzde 706 oranında büyüyen bitcoin için şu anda en çok merak edilen soru yıl sonunda beklentiler doğrultusunda 10.000 dolar değerine ulaşıp ulaşamacağı.



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