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Dünya bildiğiniz gibi...

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 21 Ocak 2019 11:44:04

İngiltere’de bulunan yardım kuruluşu Oxfam'ın hazırladığı rapor, dünyadaki gelir adaletsizliğinin ne kadar ciddi boyutta olduğunu ortaya koydu. Rapora göre en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, 108.7 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 1’ini harcayarak Etiyopya’nın sağlık bütçesini karşılayabilecek güçte.

Oxfam'ın raporuna göre, dünyanın en zengin 26 kişisinin toplam serveti, dünya nüfusundaki yoksulların yarısının toplam gelirine eşit.



Rapora göre en zengin 26 kişinin serveti dünya üzerindeki 3.8 milyar insanın servetine denk düşüyor.

Milyarderlerin toplam serveti geçtiğimiz yıl 900 milyar dolara yükselirken 3.4 milyar insan günde ortalama 5.50 dolardan daha az miktar kazanarak yaşam mücadelesi veriyor.

Rapora göre dünyanın en zenginleri geçen yıl servetlerine günde ortalama 2.5 milyar dolar kattı.



Dünyanın en zengin milyarderlerinin sahip oldukları servet göz önüne alındığında ise Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 108.7 milyar dolarlık servetinin sadece yüzde 1'ini harcayarak Etiyopya'nın sağlık bütçesini karşılayabilecek güçte.

Rapor ayrıca gelir dağılımında kadın ve erkek eşitsizliğini de ortaya koydu. Cinsiyet eşitsizliğinin sürdüğünün belirtildiği raporda iş hayatında erkeklerin kadınlara oranla yüzde 50 daha fazla zengin olduğu ve yine erkeklerin yüzde 86 oranında işletmenin idaresine sahip olduğunu açıklandı.

Oxfam International'in raporu İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda açıklandı.

Yardım kuruluşunun hazırladığı rapor, dünya genelinde yüz milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşamasına karşın en büyük payın bir grup zengine gittiğine işaret etti. Oxfam direktörü Winnie Byanyima raporla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede dünya genelinde insanların kızgın ve öfkeli olduklarını ifade etti.

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