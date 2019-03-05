Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 05 Mart 2019 11:27:58









Yeni yüksekokul: Yeni bilgisayar yüksekokulu, özel bir sermaye şirketi olan Blackstone'un başı ve kurucusu, dünyanın sayılı milyarderlerinden Stephen A. Schwarzman'dan 350 milyon dolar fon alarak inşa ediliyor. Schwarzman, Yapay Zeka ile ilgili meseleleri incelemek için bugüne kadar diğer kurumlara da milyarlarca bağış yapmış durumda. MIT’in yeni Stephen A. Schwarzman Bilgisayar Yüksekokulu, yüksek lisans öğrencileri için 50 yeni fakülte pozisyonu ve sayısız burs kazandıracak. Okul gelecek eylül ayında açılacak ve 2022'de açılması beklenen kendi alanına taşınana dek MIT'deki mevcut binalarda öğretime geçecek.









Yapay zekanın doğduğu yerlerden biri olan MIT, akademik programını teknoloji etrafında yeniden şekillendirmek için cesur bir plan açıkladı. 1 milyar dolar tutarındaki fon ile MIT, Yapay Zeka, makine öğrenimi ve veri bilimini diğer akademik disiplinlerle birleştiren yeni bir yüksekokul oluşturacak. Bu, herhangi bir ABD akademik kurumu tarafından Yapay Zeka’ya bugüne kadar yapılan en büyük maddi yatırım.Veri ve bilgisayar kullanımı, beşeri bilimler gibi disiplinler üzerinde zaten çok büyük bir etkiye sahip ama makine öğrenmesi ve yapay zekâ ile etkisi çok daha büyük olabilir. MIT başkanı Rafael Reif, yaptığı açıklamada, yeni yaklaşımın bilgisayar, veri ve Yapay Zeka'nın “dünyayı yeniden şekillendirmesi” nedeniyle gerekli olduğunu söyledi. Öğrencilere ve araştırmacılara, zamanlarını bilgisayar bilimleri ve diğer bölümler arasında bölmek yerine, temel ilkelerinden başlayarak Yapay Zekay’ı kendi alanlarında nasıl kullanacaklarını öğreteceklerini belirtti. Reif, “Bilgi işlem artık yalnızca uzmanların alanı değil. Her yerde ve hemen hemen herkes tarafından anlaşılması ve ustaca kullanılması gerekiyor.” dedi.Yeni yüksekokulun kayda değer bir işlevi de, öğrencileri ve araştırmacıları bilgisayar ve Yapay Zeka’nın olası etkileri hakkında düşünmeye teşvik etmesi olacaktır. Teknoloji yayıldıkça, bu durum daha da önem kazanacak. Bilgi işlem zaten birçok çalışma alanını etkiliyor. Büyük verilerin politik görüşleri etkilemede kilit bir etken olduğu kanıtlanmıştır. Makine öğrenmesi ise, işe alımdan yargıya kadar her şeyi etkileyecek gibi görünüyor.MIT, geçtiğimiz yıl boyunca Yapay Zeka üzerine birkaç büyük söz verdi. 2018 yılı başlarında, okul bilgisayar bilimlerinden olduğu kadar, bilişsel ve sinirbilimden dallarından da araştırmacıları bir araya getirerek, Yapacak Zeka’da atılımlar yapılmasını sağlayacak Bilgi Arayışı adlı bir girişimi duyurdu.Schwarzman, ABD hükümetinin yapay zeka konusunda daha cesur olması gerektiğini söyledi. “Umudumuz, bu iddialı girişimin, Amerikan hükümetine, ABD’nin bu dönüştürücü teknolojilerin geleceğini şekillendirmede öncü bir sese sahip olmasını sağlamak için Yapay Zeka’ya büyük finansal yatırımların gerekli olduğu yönünde bir çağrı olarak hizmet etmesidir.”İlgili Haberler: