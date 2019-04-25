Kategori: Dünya | 0 Yorum | 25 Nisan 2019 07:09:42









Saldırılar

Parlementodaki ilk araştırmalarda, Sri Lanka Savunma Bakanı, saldırıların Christchurch’deki saldırılara misilleme olarak yapıldığının anlaşıldığını söyledi. Ancak, uzmanlar bu boyutta ve eş zamanlı yapılan saldırıların Christchurch katliamından çok önce planlanmış olması gerektiğini düşünüyor.











Diğer bir intihar bombacısının, daha önce İnglitere ve Avustralya’da okumuş olan Abdül Latif Cemil Muhammed olduğu belirtiildi.











Polis bombacıların DNA analizlerini yapmakta. Bombacıların önemli bir kısmı yaklanamamış durumda. Şu anda en büyük endişe ise Haşim’i. Eğer yaşıyorsa izini bulmak çok önemli. Bu arada Sri Lanka’nın yüzde 10 olan müslüman nüfusu artık diken üstünde. Özellikle Pakistan’da kaçarak gelen müslüman mülteciler, karşılık verilmesinden korktukları içim, patlamanın yaşandığı kiliselerden birinin yer aldığı Negombo yakınındaki yerleşim birimini otobüslere binerek terkediyor. Bölgede yaşayan müslüman toplumundan bir kadın, evsahiplerinin kendilerini, nereye isterseniz oraya gidin diye evden attıklarını söyledi.











SBS News

https://www.sbs.com.au/news/blood-brothers-the-wealthy-family-accused-of-orchestrating-deadly-sri-lanka-attacks



ABC News

https://www.abc.net.au/news/2019-04-25/pregnant-wife-of-sri-lanka-bomber-detonates-suicide-vest/11045306



New York Times

https://www.sbs.com.au/news/blood-brothers-the-wealthy-family-accused-of-orchestrating-deadly-sri-lanka-attacks



Info Lanka News Room

http://www.infolanka.com/news/







Hristiyanlar tarafından kutlanan Paskalya Günü’nde, Sri Lanka’da üç ayrı kilise ve dört ayrı küks otelde gerçekleştirilen saldırıların ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Sri Lanka savunma bakanlığının açıklamasına göre, tamamı Sri Lankalı olan saldrıganlar, ya varsıl ya da orta direk ailelerden geliyor, çoğu hukuk okumuş. Saldırganların IŞİD ile bağları, yetkililer tarafından henüz tam olarak onaylanmasa da uluslarası bağlantıları olduğu kesinleşti.21 Nisan 2019 tarihinde Sri Lanka’da Paskalya ayini sırasında, Negombo, Batticaloa ve Colombo’da üç ayrı kiliseye, eş zamanlı olarak Shangi-La, Cinnamon Grand, Kinsbury ve Tropical İnn adlı otellere yedi intihar bombacısı tarfından saldırıldı.Saldırganların başındakilerden birinin Sri Lanka’nın varlıklı baharat tüccarlarından Muhammed İbrahim’in oğlu olduğuna, ve kardeşi tarafından beyninin yıkandığına inanılıyor33 yaşındaki, bakır fabrikası sahibi İnşaf İbrahim, lüks bir otel olan Cinnamon Grand’ın restoranında, sabah en yoğun kahvaltı anında kendini patlattı. İnşaf’ın kardeşi, İlham İbrahim de Shangi-La adlı baika bir otelde kendini patlattı. İlham’ın evine polis baskınında ise İlham’ın hamile karısı üstündeki bombalı yeleği patlatarak kendisi ile birlikte üç çocuğunu ve üç de polisi öldürdü.İlham İbrahim’in aşırı görüşleri daha önce açıkca ifade ettiği, Ulusal Tevhid Cemaat örgütünün üyesi olduğu, aileye yakın kaynaklarca belirtildi. Ancak kardeşi, girişimci iş adamı İnşaf’ın görüşlerinde daha ılımlı olduğu, çalışanlarına cömert yardımları ile bilindiği de belirtildi. İnşaf, varlıklı mücevher üreticisi bir ailenin kızıyla evliydi ve hiçbir ekonomik sıkıntısı yoktu.Bu iki kardeşin adları Sri Lanka basınında yer almakla birlikte, polisden henüz resmi olarak verilen bir ad yok. Ancak, polis kardeşlerin babası Mohamed İbrahim’i sorgulamak üzere tutuklamış durumda. İbrahim varlıklı bir baharat tüccarı ve saldırılardan önce, altı oğlu ve üç kızı vardı. Komşuların belirttiğine göre, İbrahim yardımseverliği ile tanınan ve sevilen bir müslüman.‘Şok içindeyiz. Asla bu tür insanlar olabileceklerini düşünmedik.’ Diye belirtiyor İbrahim ailesine yakın oturan bir mühendis.Bu arada, Sri Lanka hükümeti, Zahran Haşhim adlı, Ulusal Tevhid Cemattının başı olduğuna inandıkları, bir imamı da dolaylı olarak sorumlu tutuyor. Bu örgütün 359 kişinin öldürüldüğü saldıran sonra yayınladığı bir video, ağırlıklı olarak Haşim’i gösteriyor. Videoda gösterilen sekiz kişiden yalnızca Haşim’in yüzü açık. Haşim’in kışkırtıcı vaazlar verdiği videoları youtube ve facebook gibi sosyal medya kanallarında binlerce izleyici çekmiş durumda.Sri Lanka İslam Konseyi’nin başkan yardımcısı Hilmi Ahmed, üç yıl önce yerel yetkililere gidip Haşimi ile ilgili endişelerini belirttiğini, genellikle yalnızlığı seçen Haşim’in, kuran kursları kılıfında çok sayıda genci aşırı islamcılığa yönelttiğini söyledi. Ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında, ülkenin müslüman önde gelenlerinin uyarılarına karşın hiçbir önlemin alınmamış olması istihbarat kuruluşunun yetersiz kaldığını gösteriyor. Sri Lanka başkanı savunma bakanı ile polis şefinin istifasını istemiş durumda. Bu arada savunma bakan yardımcısı yetkililerin yıllardır IŞİD’in bağlantılarını araştırdığını ama bir yanda da savaş geri dönen IŞİD üyeleri ile ailelerine göz yumduklarını belirtti. Gerçek şu ki, hiçkimse bu boyutta bir saldırı beklemiyordu.Sri Lankalı yetkililer IŞİD’in bu saldırıda ne kadar payı olduğunu araştırıyorlar. Haşim’in uluslarası bağlantıları olduğu biliniyor. Bütün videoları Hindistan’dan yüklenen Haşim’in, Güney Hindistan açıklarında tekne ile kaçakçılık yapanları kullandığı biliniyor. Haşim’in ölü mü diri mi olduğu henüz belli değil.Saldırılarda yaşamını yitiren 359 ve yaralanan 500’ün üzerindenki kişi arasında, Sri Lanka’lıların yanısıra çok sayıda yabancı bulunuyor. Öldürülenlerin 45i çocuklardı ve çok sayıda Sri Lankalı aile küçük çocukları ile birlikte yok oldu.Öldürülen yabancılar arasında, Avustralyalı bir kadın ve 10 yaşındaki kızı, yine Avustralya Perth’den kahraman bir itfaiye ve kurtarma ekibi çalışanı ve uzman doktor bir hanım, Danimarkalı bir ailenin üç çocuğu, iki genç Türk mühendis, Bangladeşli bir politikacının torunu, İngiltere’den bir anne ve iki çocuğu, Amerikalı bir baba ve oğlu, Japonya, İspanya, Hollanda, Saudi Arabistan, Hindistan ve Portekiz vatandaşları da yer alıyor.