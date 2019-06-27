Kategori: Dünya | 0 Yorum | 27 Haziran 2019 06:39:42













Weiss Ratings, dört modele dayalı olarak kripto para birimlerini sıralıyor: teknoloji, benimseme, risk ve ödül. Bu finansal araştırma şirketinin çeşitli kripto para birimlerini nasıl puanladığına bakalım.







İşte Weiss Ratings’in genel değerlendirmesine göre en iyi 10 kripto para birimi:

Bitcoin (BTC):

İlk merkezden dağıtık kripto para birimi, en güvenilir ve en çok kabul edilen kripto para birimi.



Ethereum (ETH):

İlk Blockchain geliştirme platformu ve Bitcoin’den daha düşük ücretler ve daha hızlı işlemler sunar.



Ripple (XRP):

3 saniyelik işlemler sunar ve ücretler 1 kuruştan azdır. Dünya çapında para transferi için 100’den fazla bankayla ortaklık kurdu.



EOS (EOS):

Turing complete Blockchain geliştirme platformu, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunar.



Litecoin (LTC):

Bitcoin’den daha hızlı ve daha ucuz işlemler sunar.



Binance Coin ( BNB ):

Binance Coin, Binance DEX’te bir değer deposu olarak görülüyor.



Cardano (ADA):

Ölçeklenebilir Blockchain geliştirme ağı, her güncelleme global bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından inceleniyor.



IOTA:

İnternete bağlı cihazlar arasındaki işlemlere odaklanan merkeziyetsiz bir platform. Blockchain’e değil, Tangle’a dayanıyor. Porsche’den Bosch’a önemli şirketlerle ortaklık kurdu.



TRON (TRX):

Blockchain tabanlı eğlence içerik paylaşım platformu.



Monero (XMR):

Kullanıcıların anonim olarak para gönderip kullanmalarını sağlayan gizlilik odaklı kripto para birimi.





Weiss Ratings en iyi 10 kripto paranın sıralandığı listesini güncelledi. Weiss Ratings’in kripto para piyasası odaklı iştiraki Weiss Crypto Ratings kripto para sıralamasını güncelleyen bir rapor yayınladı. Kriptoparahaber sitesinde yer alan sıralamaya göre Bitcoin yine ilk sırada yer aldı.Weiss Ratings’in, Kongre Üyeleri, ABD Devlet Sorumluluk Ofisi (GAO) ve büyük haber kuruluşları tarafından nesnelliği, doğruluğu ve araştırmalarında tam adaletli muamelesi ile hep beğenilen bir kuruluş olduğu belirtiliyor.