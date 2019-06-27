A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

En iyi 10 kripto para birimi

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 27 Haziran 2019 06:39:42

Weiss Ratings en iyi 10 kripto paranın sıralandığı listesini güncelledi. Weiss Ratings’in kripto para piyasası odaklı iştiraki Weiss Crypto Ratings kripto para sıralamasını güncelleyen bir rapor yayınladı. Kriptoparahaber sitesinde yer alan sıralamaya göre Bitcoin yine ilk sırada yer aldı.

Weiss Ratings’in, Kongre Üyeleri, ABD Devlet Sorumluluk Ofisi (GAO) ve büyük haber kuruluşları tarafından nesnelliği, doğruluğu ve araştırmalarında tam adaletli muamelesi ile hep beğenilen bir kuruluş olduğu belirtiliyor.



Weiss Ratings, dört modele dayalı olarak kripto para birimlerini sıralıyor: teknoloji, benimseme, risk ve ödül. Bu finansal araştırma şirketinin çeşitli kripto para birimlerini nasıl puanladığına bakalım.

İşte Weiss Ratings’in genel değerlendirmesine göre en iyi 10 kripto para birimi:

Bitcoin (BTC):
İlk merkezden dağıtık kripto para birimi, en güvenilir ve en çok kabul edilen kripto para birimi.

Ethereum (ETH):
İlk Blockchain geliştirme platformu ve Bitcoin’den daha düşük ücretler ve daha hızlı işlemler sunar.

Ripple (XRP):
3 saniyelik işlemler sunar ve ücretler 1 kuruştan azdır. Dünya çapında para transferi için 100’den fazla bankayla ortaklık kurdu.

EOS (EOS):
Turing complete Blockchain geliştirme platformu, hızlı ve düşük maliyetli işlemler sunar.

Litecoin (LTC):
Bitcoin’den daha hızlı ve daha ucuz işlemler sunar.

Binance Coin ( BNB ):
Binance Coin, Binance DEX’te bir değer deposu olarak görülüyor.

Cardano (ADA):
Ölçeklenebilir Blockchain geliştirme ağı, her güncelleme global bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından inceleniyor.

IOTA:
İnternete bağlı cihazlar arasındaki işlemlere odaklanan merkeziyetsiz bir platform. Blockchain’e değil, Tangle’a dayanıyor. Porsche’den Bosch’a önemli şirketlerle ortaklık kurdu.

TRON (TRX):
Blockchain tabanlı eğlence içerik paylaşım platformu.

Monero (XMR):
Kullanıcıların anonim olarak para gönderip kullanmalarını sağlayan gizlilik odaklı kripto para birimi.



Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






İhtimaller Hesabı
Çocuklarınız arabada güvende mi?
Ulusal Giz
Erdoğan demokrasiyi kaldırıyor
Söylenecek Her Şey Hakında - Çağımızın Üç Kahramanı
Avrupa Birliği maskaralığı!!!
Avrupa'da yaşayan Müslümanlar kendilerini siyasetten dışlanmış hissediyor
An ve zamanda Avrupa Birliği
Üçüncü Dünya Savaşı’na hazırlık
Papa Fransis inançsız mı?

En iyi 10 kripto para birimi
Yabancı yatırımcının yeni endişesi: Erken seçim
Sri Lanka'da gerçekleştirilen Paskalya Bayramı saldırılarından korkunç ayrıntılar
Trump devrinde petrolün jeopolitiği
Türkiye en sefil 10’uncu ülke oluyor
Parkinson hastaları için umut
Pasaportun yolculuğu
“Dünyanın sonuna” gidiyorlar!!!
Narsisizm nedir ve görülme sıklığı neden artıyor?
2019’da bizi bekleyen ölümcül 10 tehlike

Zamannın ruhuna aykırı bir sergi
Kendini unutup insanı bulmak
Kafka hayranlarına sevindirici bir haber
Parayı giyinmek ya da sanatı yaşamak
Sansüre karşı ‘Yollara Düştük’ belgeseli erişime açıldı!
Tarihsel olan nesnel olmaya kapalı mı?
Algı çok tanık tek
Bir Süreç Olarak İnsan
Ütopya: Ayakları yerde, başı gökte
Atatürk ve Hegel : İki aklın buluşma noktaları

Türkiye, Avrupa'nın ve ABD'nin çöplüğü oldu
Çin’in plastik atıklarının yeni adresi Türkiye
Varlığımız varlığına armağan mı ceza mı?
‘Uyurgezer’ adımlarla felakete doğru
Dünyanın turnusol kâğıdı
Uzay yolcusu kalmasın
Yemek sanatından dövüş sanatından dem vuranlara gelsin. İşte size bilim sanatı.
Anı yakalamak
Yapay Zeka psikiyatrik tedavilerde kullanılacak
Wing drone ile kargo servis izni aldı.

Rengarenk bir Ay
İyi ki doğdun Proton!
Kibir Hastalığı
Yeni diller ortaya çıkıyor
42000 yıllık at cesedi bulundu
Avustralya 15’nci Türkiye 66’ıncı sırada…
Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada
Kadınların hak eşitliği oranı Avusturalya'da %96.8 Türkiye'de %79.38
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 126 ülke arasında 109'uncu sırada
Türkiye, Rusya, Brezilya ve Endonezya ile aynı kategoride

MI6 ve CIA’nın destek gücü olarak Müslüman Kardeşler
Katiller örgütü olarak Müslüman Kardeşler
Reuter mi Karşı-Reuter mi?
Güç Beyin Hasarına Yol Açar mı?
Çocuklarını Kurban eden 10 Uygarlık
Sinemalı günler
Nerde Yanlış Yaptım
EKRAN
Yansımalar - Mutluluk üzerine
Resim Kasaba

Sümer Atasözleri ve Özdeyişler
Museviliği benimsemiş tek Türk devleti : Hazarlar
İpek Yolu'nun kalbi: Özbekistan
Osman Hamdi Bey.
Ahilik


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 