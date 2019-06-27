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En iyi 10 kripto para birimi
Kategori: Dünya | 0 Yorum | 27 Haziran 2019 06:39:42
Weiss Ratings en iyi 10 kripto paranın sıralandığı listesini güncelledi. Weiss Ratings’in kripto para piyasası odaklı iştiraki Weiss Crypto Ratings kripto para sıralamasını güncelleyen bir rapor yayınladı. Kriptoparahaber sitesinde yer alan sıralamaya göre Bitcoin yine ilk sırada yer aldı.
Weiss Ratings’in, Kongre Üyeleri, ABD Devlet Sorumluluk Ofisi (GAO) ve büyük haber kuruluşları tarafından nesnelliği, doğruluğu ve araştırmalarında tam adaletli muamelesi ile hep beğenilen bir kuruluş olduğu belirtiliyor.
Weiss Ratings, dört modele dayalı olarak kripto para birimlerini sıralıyor: teknoloji, benimseme, risk ve ödül. Bu finansal araştırma şirketinin çeşitli kripto para birimlerini nasıl puanladığına bakalım.
İşte Weiss Ratings’in genel değerlendirmesine göre en iyi 10 kripto para birimi:
Bitcoin (BTC):
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