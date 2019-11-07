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Yapay zeka algoritması ile çalışan Mei

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 07 Kasım 2019 22:15:36

İlişkilerin gerçekten romantik olup olmadığını ortaya çıkarmak için whatsapp görüşmelerini analiz eden mobil uygulama: MEI Yapay zeka algoritması ile çalışan Mei uygulaması, kullanıcıları gizlilik konusunda endişelendiriyor. Yapay zeka kendimize bir eş yada sevgili bulmamıza yardımcı olabilir. Mei uygulaması, uygulama görüşmeleri ve konuşmaları analiz ederek, kişinin normal davranış sergileyip sergilemediği, doğruyu söyleyip söylemediği gibi konuları ortaya çıkarıyor.

ABD ve Kanada'da Haziran ayından bu yana piyasada olan uygulamayı 600.000'den fazla kişi indirdi. Birkaç hafta içinde Mei İspanya'da da kullanılabilecek.



Mei'nin kurucusu Es Lee, "Gelecekteki randevular büyük ölçüde verilere dayanacak." Bir sevgili veya eş bulma sürecini hızlandıran bu uygulama, yalnızca konuşmanızın doğru yolda olup olmadığını söylemez, aynı zamanda, konuşmada belirli bir sorun algılarsa, iletişimin nasıl sonlandırılacağını yada karşıdaki kişiye ne tür cevaplar verilmeli konusunda yardımcı olur.Uygulamanın amacı, kullanıcıların sohbet ettikleri kişilerden farklı olup olmadıklarını anlamalarına yardımcı olmaktır.Böylece daha iyi ilişki kurmaya çalışabilirler, ”diyor Lee.

Mei, konuşmada kullanılan tüm kelimeleri analiz eden sinir ağı modellerini kullanan bir algoritma ile çalışır. Lee, “Bir ilişkinin sadece romantik olup olmadığını tahmin etmekle kalmayıp, sahip olduğumuz 30 farklı kişilik özelliklerinide analiz için kullanabiliyoruz” diyor. Uygulamanın yaratıcıları, uyku ve gece gibi kelimelerin romantik ilişkilerle son derece ilişkili olduğunu onaylamış olsa da, algoritmanın romantik olarak algılayıp algılayamadığına dair kesin ve net kelimeler olmadığını belirtiyor. Bununla birlikte, bir kullanıcı kasıtlı olarak bunları anlamlı veya anlamsız olarak tekrarlarsa, algoritma durumu  farkeder ve kullanıcıyı garip bir şeylerin gerçekleştiği konusunda uyarır.

Bu tür uygulamalardaki en önemli sorunlardan biri,  en çok indiren kullanıcıların gençler olmasıdır. Mei web sitesine göre, uygulamayı indirmek için kullanıcı en az 13 yaşında olmalıdır. İspanya'da, uygulama kullanıcılarının kişisel verilerinin kullanıldığını kabul etme asgari yaşı 14'tür. Ancak o yıl boyunca, baba, anne veya veli gençlerin YouTube, Pinterest veya Tik Tok'ta olduğu gibi bunları kullanmalarına izin verebilir. “Bununla birlikte, 13 yaşın altındaki bir çocuğun, sadece büyük olduğunu söyleyerek indirmesi basittir. Facebook, kullanıcının kimliğiyle yaşını doğrulaması için bir sistem kurmuştur, ancak uygulamaların geri kalanı aldatılabilir, ”diyor Privacy Cloud CEO'su Sergio Maldonado.

Ancak en önemli sorun verilerin korunmasıdır. Mei websitesinde yayınlanan kurallar  Avrupa düzenlemelerine uymuyor. Maldonado, "Ancak bunu İspanya’da piyasaya sürmeden önce güncellenmiş bir gizlilik politikası ile adapte etmeleri bekleniyor ve muhtemelen şirketin kullanıcı bilgilerini depolaması için açık bir onay istenecektir" diyor. Birkaç ay önce, Faceapp başvurusu çıktığında bir endişe dalgası yaşandı. “Hiç kimse uygulamayı indirirken şartları ve kuralları okumaz.Okusa bile anlayamaz. Buna ek olarak, bu gizlilik politikaları çok genel olduğu için kullanıcının gerçeği bileceğini garantilemiyor. ”

İspanya ve Portekiz'deki Checkpoint teknik yöneticisi Eusebio Nieva şöyle açıklıyor '“Uygulama  kullanıcının yaptığı tüm aramaları, mesajların tüm veritabanını toplar ve gelecekte kullanım verilerini, içerik bilgilerini, cihaz bilgilerini ve konum bilgilerini kullanabilir.''

Birçok uygulama kullanıcılardan bilgi alır. Google arama motoru, kullanıcıların bilgileri karşılığında bir dizi hizmet sağlar. Nieva, "Ancak bu durumda, uygulama kullanıcı hakkında Google'dan daha fazla bilgiye sahip oluyor fakat kullanıcıya karşılığında yararlı hiçbirşey sunmuyor" diyor.

Mei ayrıca ayrıştırılmış bilgiye de sahip olabilir. “Konuşmalardan ve metin analizinden bilgiyi bölümlendirebilirler. Örneğin, kullanıcıların zevklerini tanıyıp kullanabilecekleri, daha sonra bunları reklam amaçlı üçüncü taraflara satabilecekleri verileri elde ediyorlar ” şeklinde ekliyor Nieva.

Uygulama hakkında daha detaylı bilgi edinmek isteyen okurlar için: www.textmei.com

Kaynak:  https://elpais.com/tecnologia/2019/10/23/actualidad/1571829610_254430.html

*İspanyolca'dan Türkçe'ye Çağkan DUYAN  tarafından ayorum.com için çevrilmiştir.





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