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Türkiye'de "mutluyum" diyenlerin oranı 16 yılın en düşük seviyesinde

Kategori Kategori: Raporlar | Yorumlar 0 Yorum | 17 Şubat 2020 21:54:38

Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 52,4 ile bu verinin hesaplanmaya başlandığı 2003'ten bu yana en düşük seviyesinde. "Mutsuzum" diyenlerin oranı ise küresel krizin yaşandığı 2008 dönemine yaklaşmış durumda… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2018 yılında yüzde 53,4 iken 2019 yılında yüzde 52,4 oldu.


Bu oran, “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nın başlatıldığı 2003’ten bu yana kaydedilen en düşük oran.


“Mutsuzum” ve “Çok mutsuzum” diyenlerin oranı ise 2019’de yüzde 13,1 seviyesine ulaştı. 2018’de yüzde 12,1 olarak hesaplanan bu verinin küresel kriz dönemi 2008’deki seviyesi yüzde 13,9’du.



Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı da bir önceki seneye göre gerileyerek 2019 yılında yüzde 47,6 oldu. Bu oran 2003’te yüzde 58,1’di.

2003’te yüzde 61 olan “mutlu kadınların” oranı 2019’da, 2018’de olduğu gibi yüzde 57 oranında hesaplandı.

Mutsuz olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 16 yılda yüzde 100 arttı ve yüzde 15,4 oldu. Bu oran, kadınlarda 2003 yılında yüzde 6,8’di. 2009’da yüzde 12’nin üzerine çıktı. 2019’da ise yüzde 10,8 oldu.  

Yaşam Memnuniyeti Anketi’nde bir de “Ne mutluyum ne mutsuzum” istatistiği bulunuyor.

Bu yanıtı verenlerin oranı 2003’te yüzde 33, 2011’de en düşük seviyesi yüzde 28 iken 2019’da yüzde 34,6 oldu.

Mutsuzluk artsa da umut bitmiyor

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 70 oldu.

Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 69,0 iken kadınlarda bu oran yüzde 70,8 oldu.

En mutlular 65 yaş üstü

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2018 yılında yüzde 61,2, 2019 yılında ise yüzde 58,5 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu.

En düşük mutluluk oranı ise 2018 yılında yüzde 47,8 ile 45-54 yaş grubunda görülürken 2019 yılında yüzde 48,7 ile 55-64 yaş grubunda gözlendi.

25-34 yaş grubunun mutsuzluğu en yüksek seviyede

Gençlerin ne kadar mutlu olduğuna bakıldığında; 18-24 yaş arası gençlerden “Mutluyum” yanıtı verenlerin oranı 2003’te yüzde 57,1’di.

Bu oranın çıktığı en yüksek seviye yüzde 69,5 ile 2011’di. 2019’da ise bu oran yüzde 56,7’ye geriledi. Yani sekiz yılda yüzde 18 azaldı.

18-24 yaş grubunda mutsuz olduğunu söyleyenlerin en yüksek oranı yüzde 12,6 ile 2008’de görülmüştü. 16 yıl önce yüzde 7,8 kaydedilen bu oran, geçen yıl yüzde 9,6 oldu.

25-34 yaş grubunda mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 16 yıl önce 59,9’du. Bu oran en yüksek seviyesini yüzde 65,6 ile 2012’de gördü ve 2019’da yüzde 52’ye geriledi. Bu, yüzde 20 düşüş anlamına geliyor.

Bu yaş grubunda dikkat çeken ise “mutsuzlar”. Buna göre 2003’te yüzde 6,1 olan “mutsuzum” diyenler, 2019’da yüzde 13,7. Bu, “Yaşam Memnuniyeti Anketi” tarihinin en yüksek seviyesi.

Bir okul bitirmeyenler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2019 yılında en yüksek mutluluk oranı, %55,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü.

Bunu sırasıyla; %52,7 ile yükseköğretim mezunu, %52,3 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu, %51,8 ile ilkokul mezunu ve %50,8 ile lise ve dengi okul mezunu.

Para saadet getirmiyor

Bireylerin mutluluk kaynağına bakıldığında ise birinci sırada her yıl olduğu gibi sağlık (Yüzde 69,9) yer aldı.

Bu veride dikkat çeken nokta ise para ve işin getirdiği mutluluğun düşmesi.

2004’te “para mutlu eder” diyenlerin oranı yüzde 6,1’di. Bu oran, en fazla 2007’de yüzde 6,4’e kadar yükseldi. Ancak geçen yıl ölçülen seviye yüzde 4,2. Yani, 15 yılda yüzde 32 düşüş var.

Yine 15 yıl önce “İşim mutlu ediyor” diyen yüzde 4,3’lük kesim, 2019’de yüzde 2,1’e gerilemiş durumda.

Bu verinin en yüksek olduğu yıl yüzde 5 ile 2005’ti.

Mutlu evliler artıyor

Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü.

Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2019 yılında yüzde 55,6 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 45,1 olarak gerçekleşti.

Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 50,6'sının, evli kadınların ise yüzde 60,2'sinin mutlu olduğu gözlendi.

Evliliğinden memnun olmayanlar 16 yılda yüzde 100'den fazla arttı

Ancak insanlara kendi evliliklerinden memnun olup olmadığı sorulduğunda özellikle “memnun olmayanlarda” belirgin değişimler var.

Buna göre 2003’te yüzde 90 seviyesinde olan “Evliliğimden memnunum” diyenler 2019’da yüzde 92’ye çıktı. Tam tersini söyleyenler ise 16 yılda 1,2’den yüzde 2,5’e yükseldi.

Evliliğinden “Memnun” ve “Çok memnun” olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 95,5, kadınların oranı ise yüzde 88,8. İkisi de geçen yıla göre düşse de son 16 yılda yükseliş eğiliminde.

Ancak “Memnun değilim” ve “Hiç memnun değilim” diyen erkekler geçen yıl yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti. 2003’te yüzde 0,7’lik orandan bugüne yüzde 114 artmış oldu.

Aynı veri kadınlar için 2019’da yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşti. 16 yıl önce  “Yaşam Memnuniyeti Anketi” tutulmaya başladığında bu oran yüzde 1,7’ydi. Buradaki artış da yüzde 105.

Kaynak : independentturkish.com



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