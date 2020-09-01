Kategori: Dünya | 0 Yorum | 01 Eylül 2020 01:27:34









Başlangıçta % 8'lik bir düşüş bekleyen IMF'ye göre, GSYİH % 12,8 civarında olacak ve işsizlik % 20,8'e ulaşacak. Bu iç savaştan sonra yaşanan en büyük ekonomik kriz olucak.

Kaç kişi işini kaybedebilir?





Asgari hayati gelir nedir?





Hükümet, 850.000 ailenin yararlanabileceği fakir hanelere yönelik yardım paketini onayladı. Örneğin, asgari geliri 1.015 avro olan ve yardım koşullarını karşılayan bir aile, 1.005 avro veya daha az kazanıyorsa ek ödenek almaya hak kazanır. Yardım miktarları değişkendir, aile geliri, evde yaşayan insan sayısı ve yaşları (çocuk varsa veya 70 yaşın üzerindeyse) gibi faktörlere bağlıdır. Bir hane halkının gelirini hesaplamak için bir önceki yılın net geliri baz alınacak ve burslardan veya kira yardımlarından elde edilen paralar hesaba katılmayacaktır. Hükümetin ileri sürdüğü rakamlar, hazineden sosyal sigortaya aktarılacak olan paketin maliyetinin 3.000 milyon Avro olacağını gösteriyor.







Evden çalışmaya devam etmem gerekiyor mu?





Yetkililerin maaşlarına ne olacak?

















Evden çalışanlar hangi durumda?





Çalışma Bakanlığı, sosyal güvenceye katkı sağlamak amacıyla sağlık krizi nedeniyle işini kaybeden veya çalışma saatlerini azaltan ev işçilerine geçici işsizlik ödeneği oluşturdu. İş faaliyetinin bir kısmının sürdürülmesiyle uyumlu olan bu yardım oldukça değerli. Çünkü İspanya tarihinde şimdiye kadar ev işçileri (bu görevleri yapanların% 85,5'i kadın) buna benzer bir yardım almadı.





Geçici işçi isem yardım alabilir miyim ve işsizlik parası alabilir miyim?





Başka bir yardım veya sübvansiyona erişim için gerekli katkıyı yapmayan ve alarm durumu sırasında sözleşmesi feshedilen geçici işçiler için hükümet, Iprem'in % 80'i olan 440 Euro'luk istisnai bir işsizlik ödeneği tesis etmiştir.





İspanyol turizm sektörüne ne olacak?





İspanyol Hükümeti Temmuz ayından itibaren İspanyollar ve uluslararası turizm için "turist sezonu" olacağını duyurdu. İspanya ekonomisinin ana lokomotiflerinden biri olan turizm sektörü, koronavirüs krizini kontrol altına almak için alınan tedbirlerin en büyük kurbanlarından biri.İspanyol turizm 'lobisi' Exceltur, alarm halindeki kayıpların yaşandığını tahmin ediyor. sözde yaklaşık 43,460 milyon avroluk turizm GSYİH'sı (doğrudan ve dolaylı etkiyi ekleyerek). Daha az iyimser senaryosunda 55.000 milyon düşüş toplayan işveren birliği, şimdi tahttaki kayıpların 92.500 milyona çıkmasını bekliyor. Zararı hafifletmek için hükümet, Resmi Kredi Enstitüsü'nden (ICO) 2.500 milyon avroluk garanti hattına ek olarak sektörün dönüşümü ve dijitalleşmesine yönelik 151 milyon avroluk bir destek planı açıkladı. İspanyol Hükümeti Temmuz ayından itibaren İspanyollar ve uluslararası turizm için "turist sezonu" olacağını duyurdu. İspanya ekonomisinin ana lokomotiflerinden biri olan turizm sektörü, koronavirüs krizini kontrol altına almak için alınan tedbirlerin en büyük kurbanlarından biri.İspanyol turizm 'lobisi' Exceltur, alarm halindeki kayıpların yaşandığını tahmin ediyor. sözde yaklaşık 43,460 milyon avroluk turizm GSYİH'sı (doğrudan ve dolaylı etkiyi ekleyerek). Daha az iyimser senaryosunda 55.000 milyon düşüş toplayan işveren birliği, şimdi tahttaki kayıpların 92.500 milyona çıkmasını bekliyor. Zararı hafifletmek için hükümet, Resmi Kredi Enstitüsü'nden (ICO) 2.500 milyon avroluk garanti hattına ek olarak sektörün dönüşümü ve dijitalleşmesine yönelik 151 milyon avroluk bir destek planı açıkladı.





Oteller ve turistik konaklama yerleri ne durumda?





İspanya'da alarm durumu ilanı nedeniyle 14 Mart'tan itibaren turistik konaklama faaliyetlerinin durdurulmasının ardından, 4 Mayıs'ta başlatılan "yeni normale" geçiş planına göre oteller sert sınırlamalarla faaliyetlerine yeniden kavuşuyor. Alarm durumu sebebiyle iller arası hareketliliğin olmaması ve yabancı yolcular için zorunlu 14 günlük karantina (alarm durumu sonunda ortadan kalkıyor) turizm sektörünün yeniden canlanmasını engelledi. İlkbahardaki çöküşle birlikte, yaz boyunca otel doluluk oranlarının %50 yi aşmayacağı tahmin ediliyor.





Fabrikalar kapatılacak mı?





Talep eksikliği, virüsün kontrol altına alınması ve her şeyden önce üretime devam edecek parça sıkıntısı (çoğu zaten zor durumda olan Çin'den gelmektedir) fabrikaların büyük bir kısmının faaliyetini durdurmuştur. Fabrikaların geçici olarak kapatılması şimdiden binlerce kişiyi işsiz bıraktı. Nissan ve Alcoa gibi diğer şirketler de fabrikalarının kesin olarak kapatılmasını tercih ettiler. Japon şirket, 3.000 işten çıkarmayı gerektiren ve 15.000'den fazla işçiyi etkileyecek bir kararla Aralık 2020'de Barselona fabrikasının kapatıldığını duyurdu. Alüminyum şirketi ise 534 kişiyi istihdam eden San Cibrao, Lugo'da sahibi olduğu fabrikada aynısını yapacak. Sanayi sektörü İspanyol ekonomisinin kalelerinden biri değil; GSYİH'nın% 16'sını temsil etmektedir. Ancak diğer şeylerin yanı sıra, hizmet sektöründen daha kaliteli istihdam sağlama eğiliminde olduğu için önemlidir.





AB krizi hafifletmek için bir şeyler yapıyor mu?





Avrupa Komisyonu, İtalya'dan sonra en büyük ekonomik yardımı alan İspanya'nın yaklaşık 140.000 milyon avro alacağı ve toplamda AB'nin 750.000 milyon avro olarak tahmin edilen bir ekonomik iyileşme planını onayladı. Krizin etkilerini hafifletmeye yönelik yardım sadece kredilerden değil, esas olarak sübvansiyonlardan oluşacak.





Avrupa'da şirketler hangi yardımı alıyor?





Kaynak: https://elpais.com/especiales/2020/coronavirus-covid-19/





İspanyolca'dan Türkçe'ye

Çağkan DUYAN tarafından

ayorum.com için çevrilmiştir.













İspanya, koronavirüs etkisiyle ekonomik anlamda büyük bir darbe alıyor. INE ( Ulusal İstatistik Enstitüsü) verilerine göre, bir ülkenin zenginliğinin gelişimini ölçmenin ana göstergesi olan gayri safi yurtiçi hasıla, İspanya için Ocak ve Mart ayları arasında % 5,2 düştü. Bu, 1970'te başlayan tarihsel serideki en büyük düşüşü temsil ediyor. İspanyol bankasının 2021 yılı için öngördüğü toparlanma, düşüşü telafi edecek kadar güçlü olmayacak, bu nedenle 2022'ye hatta 2023'e kadar tam bir toparlanma mümkün gözükmüyor.İspanyol ekonomisi ilk çeyrekte tarihi bir daralma yaşadı: % 5,2 düştü. İspanya Bankası, bu yıl güçlü bir virüs salgını olması durumunda GSYİH'da % 15.1'e varan bir düşüş bekliyor.IMF'ye göre İspanya ekonomisi 2020'de % 8 çökecek ve işsizlik % 20,8'e fırlayacakAlarm durumunun ilanından bu yana, yaklaşık bir milyon kişi işinden oldu. İspanya'da kayıtlı işsiz sayısı 4 milyona yakın. Mayıs ayından itibaren kısıtlamaların hafifletilmesi daha fazla düşüşü engellemiştir.Şirketler mümkün olduğunca tele-çalışmayı teşvik etmelidir, ancak bu zorunlu değildir. Ek olarak, işverenler çalışma saatlerini %100 değiştirme hakkına sahiptir.Maliye Bakanı María Jesús Montero, İspanya Hükümeti'nin kamu çalışanlarının maaşlarına dokunulmayacağını garanti etti.AB'nin planının ikinci ayağında, Almanya'daki çalışma saatlerinin azaltılması ndan kaynaklanan sorunları gidermek için 8.000 milyon Avro, Emmanuel Macron'un Fransız şirketlerini desteklemek için vaat ettiği 45.000 milyon Avro ve İtalya'nın serbest çalışanlara vaad ettiği 500 Avro'luk yardım.