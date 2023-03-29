Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 29 Mart 2023 09:54:56









Makine öğrenmesi modelini kullanan son versiyon olan GPT-4 ile birlikte araştırmacıların yer aldığı incelemede dil işleme modellerinin ABD iş piyasasına etkileri değerlendirildi.

Matematikçiler

Vergi müşavirleri

Finansal analizciler

Yazarlar

Internet arayüz tasarımcıları

Anket araştırmacıları (yüzde 84,4)

Mütercim-tercümanlar (yüzde 82,4)

Halkla ilişkiler uzmanları (yüzde 80,6)

Hayvan bilimciler (yüzde 77,8)

Matematikçiler

Muhasebeciler ve İç denetçiler

Muhabirler ve gazeteciler

Hukuki ve idari sekreterler

Klinik veri yöneticileri

İklim değişimi politikası analistleri

Muhabere memurları

Blokzincie mühendisleri

Zabıt katipleri ve daktilograflar

Metin musahhihleri

Yayınlandığı andan itibaren gündem olan yapay zeka teknolojisi ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, yapay zekadan etkilenecek meslekleri listeledi. Makine öğrenmesi modelini kullanan son versiyon olan GPT-4 ile birlikte araştırmacıların yer aldığı incelemede dil işleme modellerinin ABD iş piyasasına etkileri değerlendirildi. Araştırmacılar çalışmanın bir öngörü olmadığı konusunda ısrar ederken elde ettikleri bulgulara göre halihazırdaki işlerin yüzde 80'inde yapılması gereken görevlerin en az yüzde 10'u GPT (Generative Pre-trained Transformers) yani yapay zekalardan etkilenecek.Araştırmacılar çalışmanın bir öngörü olmadığı konusunda ısrar ederken elde ettikleri bulgulara göre halihazırdaki işlerin yüzde 80'inde yapılması gereken görevlerin en az yüzde 10'u GPT (Generative Pre-trained Transformers) yani yapay zekalardan etkilenecek.Öte yandan mesleklerin yüzde 19'unda yapılması gereken görevlerin en az yüzde 50'si yapay zekadan etkilenecek.OpenAI, OpenResearch ve Pensilvanya Üniversitesi'nden araştırmacılarının hazırladığı makalede yapay zekanın bu görevlerin yapılmasında insanların yerine mi geçeceği yoksa tamamlayıcı bir rol mü üsteleneceği ayrımı yapılmadan etkilenip etkilenmeyeceği ele alındı.Çalışmada etki GPT ile desteklenmiş bir sisteme erişim ile bir insanın herhangi bir görevin süresini yüzde 50'den fazla azaltması olarak tanımlandı.En fazla etkilenen meslekler hangileri?Yapay zeka ve araştırmacıların ayrı ayrı hazırladığı listede yapay zeka 86 mesleği tamamen etkilenenler arasında sıralarkan araştırmacılar 15 mesleği bu sınıfta sıraladı.Araştırmacılara göre yüzde 100 etkilenecek olanlar:Yapay zekadan yüksek oranda etkilenecek meslekler:GPT-4'e göre tamamen etkilenecek meslekler:GPT-4'e göre yüzde 90'ın üzerinde etkilenecek meslekler:Araştırmacılar mesleklerin büyük bir çoğunluğunu bir şekilde yapay zekadan etkilendiği ve yüksek maaşlı işlerdeki görevlerin daha yüksek oranda etkilendiğini tespit ettiklerini belirtti.Öte yandan meslek görevlerindeki tanımlamaların subjektif olması nedeniyle GPT-4'ün değerlendirmesinde hatalar olabileceği vurgulanırken araştırmacılar mesleklerin tamamen görev parçalarına indirgenip indirgenemeyeceğinin de belirsiz olduğunu kabul ediyorlar.Ama kesin olarak söyleyebileceğimiz, eğer bir genç çalışan anne, babasına ve ailenin daha yaşlılarına 5 dakikada ne iç yaptığını tam olarak anlatabiliyorsa yakın bir tarihte işsiz kalacak demektir