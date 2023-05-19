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55 bin kişiyi işten çıkararak yerine yapay zeka kullanacak

Kategori Kategori: Dünya | Yorumlar 0 Yorum | 19 Mayıs 2023 14:41:40

Merkezi İngiltere'de bulunan telekomünikasyon şirketi BT, 2030 yılına kadar dijitalleşme ve yapay zekanın kullanımının artmasıyla 55 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığını açıkladı. İngiltere’nin en büyük genişbant ve mobil sağlayıcısı olan BT Group, fiber dağıtımını tamamlayıp yapay zekaya uyum sağladıkça 2030 yılına kadar 55 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

BT Group CEO'su Philip Jansen, fiber dağıtımı tamamladıktan, çalışma şeklini dijitalleştirdikten ve yapay zekayı benimsedikten sonra 2020’lerin sonuna kadar BT’nin daha az iş gücüne ve önemli ölçüde azaltılmış maliyet tabanına ihtiyacı olacağını söyledi.



Toplam çalışan sayısını en geç 2030 yılına kadar 130 binden 75 ila 90 bin arasına düşürmeyi planladığını açıklayan Jansen, BT’nin devam eden işten çıkarmalarının, fiber yapısını tamamlayıp 3G’yi kapattıkça hızlanacağını söyledi.

Jansen gazetecilere yaptığı açıklamada işten çıkarmaların 5 ila 7 yıl arasında gerçekleşeceğini söyledi. İletişim İşçileri Sendikası (CWU), altyapı ve teknolojide yapılacak değişiklikler göz önüne alındığında işten çıkarmaların “sürpriz olmadığını” söylerken BT ve sendika arasındaki görüşmelerin süreç için gerekli olduğunu söyledi.

Sendika, BT’nin doğrudan işleri elinde tutması ve müteahhitleri kesmeyi hedeflemesi gerektiğini söyledi.

BT’nin rakibi Vodafone da salı günü yaptığı açıklamada, rekabet gücünü geri kazanmaya çalışmak için dünya çapında 11 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.

Jansen, dijital ağlar için yaklaşık 10 bin daha az ağ mühendisine ihtiyaç duyulacağını, otomasyon ve yapay zeka gibi teknolojilerin ise 10 bin kişinin yerini alacağını söyledi. Yapay zekayı kullanmak için “büyük fırsatlar” olduğunu söyleyen Jansen, üretken yapay zeka modellerinin akıllı telefonların icat edilmesiyle rakabet eden bir gelişme olduğunu ifade etti.

BT, diğer iş fırsatlarının yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına göre daha iyi müşteri hizmeti sunmak için de yapay zekayı kullanacağını açıkladı. Hem çevrimiçi hizmet verdiklerini hem de 450 tane mağazası olduğunu söyleyen Jansen, değişim planlamadıklarını ve insanların bir robotla uğraşıyor gibi hissetmeyeceklerini söyledi.

Şirketin finansal sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Jansen, BT’nin “olağanüstü bir makro-ekonomik zeminde” seyrederken iyi ilerleme kaydettiğini söyledi. Ağlar ve tüketici işletmelerindeki büyümenin işletmedeki düşüşü dengelemesinin ardından, BT’nin temel kazancı yüzde 5’lik bir artışla 7,9 milyar pounda ulaşarak pazar beklentilerini karşıladı. Ancak sebrest nakit akışı yüzde 5 düşerek 1,3 milyar sterline geriledi.

BT, bu yıl hem kesin olmayan gelirini hem de temel kazançlarını artırmayı beklediğini söyledi.

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