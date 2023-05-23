Kategori: Dünya | 0 Yorum | 23 Mayıs 2023 06:10:46









DPC, Meta Ireland'ın 2020'den beri AB'den Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) yaptığı kişisel veri aktarımını araştırıyor.

İrlandalı yetkililerin açıklamasına göre, Facebook'un çatı şirketi olan Meta, var olan bir mahkeme kararını ihlal ederek Avrupalı kullanıcıların verilerini ABD'ye aktardığı için 1,2 milyar euro rekor para cezasına çarptırıldı. Avrupa Birliği (AB) adına hareket eden İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun (EDPB) kendisine "1,2 milyar euro tutarında idari para cezası" toplama talimatı verdiğini duyurdu.Avrupa genel merkezi Dublin'de bulunan Meta'nın, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (ABAD) önceki bir kararında tanımlanan "veri konularının temel hak ve özgürlüklerine yönelik riskleri" doğru şekilde ele almadığını tespit etti.ABAD, tüm üye devletlerde aynı şekilde uygulanmasını sağlamak için AB yasalarını yorumlayan bir mahkeme.Meta yetkilileri uyardı: Bu, tehlikeli bir emsal olacak. Bu gelişmeye yanıt olarak Meta sözcüleri, kararın "kusurlu ve haksız olduğunu ve diğer sayısız şirket için tehlikeli bir emsal teşkil ettiğini" söyledi.Küresel ilişkilerden sorumlu Meta Başkanı Nick Clegg ve baş hukuk sorumlusu Jennifer Newstead, "Hem kararın özüne hem de para cezasına itiraz etmeyi planlıyoruz ve uygulama sürelerini durdurmak için mahkemeler aracılığıyla erteleme talebinde bulunacağız." açıklamasında bulundu.İrlandalı yetkililer tüm itirazları, 'Meta Ireland'ın ABD'ye gelecekteki kişisel verilerin transferini askıya alması ve para cezası ödemesi gerektiğine karar veren EDPB'ye havale etti.AB şu ana kadar Instagram, WhatsApp ve Facebook hizmetlerindeki veri ihlalleri nedeniyle Meta'ya hali hazırda yüz milyonlarca euroluk para cezası verdi.Son ceza ise AB'de sosyal medya devine son bir yılda verilen dördüncü ceza.Ocak ayında DPC, uygulamalarda hedefli reklam kullanımında veri kurallarını çiğnediği için Meta'ya 390 milyon euro para cezası vermişti.Yine mart ayında Meta, WhatsApp mesajlaşma hizmetiyle kişisel veri kurallarını ihlal ettiği için 5,5 milyon euro ödemeye mahkum edildi.2021'de Amazon da benzer şekilde AB'nin Genel Veri Koruma Yönetmeliğini (GDPR) ihlal ettiği için Lüksemburg'da 746 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.Önceki para cezalarının ardından Meta, Avrupalı kullanıcılarının kişisel verilerini toplamaya ve işlemeye devam edebilmek için Avrupa'daki kullanım koşullarını değiştirmeyi taahhüt ettiğini duyurmuştu.