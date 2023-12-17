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Google, ChatGPT'nin teknolojisiyle çığır açıcı bir atılıma imza attı.

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 17 Aralık 2023 05:24:14

Google, ChatGPT'nin teknolojisiyle çığır açıcı bir atılıma imza attı. Google, yeni bilgiler bulmak için ChatGPT'nin arkasındaki teknolojiyi kullandığını belirtiyor. ChatGPT'nin neredeyse tam bir yıl önce piyasaya sürülmesinden beri yapay zeka sohbet botları muazzam derecede popülerleşti. Bu botlar, geniş dil modelleri (GDM) diye bilinen ve engin bir literatür külliyatı kullanarak yeni metinler üreten teknolojiye dayanıyor.



Soruları yanıtlama, bilgileri toparlama ve kod gibi konularda pratik soruları cevaplamaya yardım etme açısından kullanımları övülse de bu teknolojinin gerçekten yeni bir şey bulup bulamayacağıyla ilgili bazı sorular var. Dahası bu araçların "halüsinasyon" gördüğü, yani bilgi uydurduğu biliniyor ve bu da görünüşte yeni olan bilgilerin bile son derece yanlış olabileceği anlamına geliyor.

Halihazırda Google, matematiksel bilimlerde yeni bilgiler bulma amacıyla GDM teknolojisinden en iyi şekilde yararlandığını ifade ediyor. "FunSearch" adı verilen bu çığır açıcı buluş, bu hafta Nature'da yayımlanan yeni bir makalede açıklandı.

ChatGPT benzeri önceden eğitilmiş geniş dil modeli kullanan bu teknoloji, sorulara bilgisayar kodu biçiminde yaratıcı çözümler sunmak üzere oluşturuldu. Öte yandan bu sistemin birlikte çalıştığı bir diğer otomatik sistem olan "değerlendirme aracı", halüsinasyon ve yanlış fikirlere karşı tetikte kalıyor.

Bu iki sistem daha sonra birbirleriyle eşleştirilerek yeni bilgilerin "evrilmesini" sağlayabiliyor.

Google, bilim veya matematikteki çözülmemiş zorlu problemler alanında GDM teknolojisi kullanılarak ilk kez yeni bir keşif yapıldığını belirtiyor. Google bu örnekte aracın, matematikte çözülmemiş spesifik bir soru olan "cap set problemi"ne (şapka kümesi problemi; üç tanesi bir çizgi oluşturmayacak şekilde en fazla kaç elementin bir kümeye konabileceği problemi -çn.)  yeni çözümler bulmak için kullanıldığını fakat daha geniş çapta da kullanılabileceğini ifade ediyor.

Şirket yaptığı duyuruda şöyle belirtti:
“Bilimsel ilerleme her zaman yeni anlayışları paylaşma becerisine dayandı. FunSearch'ü özellikle güçlü bir bilimsel araç yapan şey, sadece çözümlerin ne olduğundan ziyade bu çözümlerinin nasıl oluşturulduğunu ortaya koyan programlar üretmesi.”

“Bunun FunSearch'ü kullanan bilim insanlarında daha fazla kavrayışa ilham vereceğini ve erdemli bir gelişim ve keşif döngüsü yaratacağını umuyoruz.”

Kaynak : Andrew Griffin | indyturk.com


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