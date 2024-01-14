Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 14 Ocak 2024 12:29:25









Bu yazımda, NLP’ nin yapısı, yapay zeka alanındaki önemi ve uygulama alanları hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğim.

1. Girdi verisinin ön işlemesi,

2. Dil modelinin oluşturulması,

3. Sonuçların değerlendirilmesi ve

4. Sonuçların çıktısı











NLP Nasıl Çalışır?





NLP teknolojisi, metinlerin veya sözlü verilerin anlamını çıkarmak için bilgisayar algoritmalarını kullanır. Bu algoritmalar, belirli kurallara ve modellere göre programlanır ve bu kurallar ve modeller, metinlerdeki sözcükleri, cümle yapılarını, dilbilgisini, anlamsal bağlantıları ve daha pek çok özelliği anlamak için kullanılır. Bu teknoloji, metinleri anlamak için birkaç farklı yaklaşım kullanabilir. İstatistiksel bir yaklaşım olan “doğal dil işleme”, büyük veri kümelerindeki metinleri analiz ederek, dil bilgisel kuralları hesaplamaktan ziyade veri örneklerine dayalı öngörüler yaparak, doğal dildeki anlamsal ve yapısal örüntüleri öğrenmek için kullanılır.





Başka bir yaklaşım ise makine öğrenmesidir. Bu yöntemde de bir bilgisayar programı, öğrenme için kullanılan verileri analiz ederek, belirli bir görevi yerine getirmek için modeller ve algoritmalar geliştirir. Bu yöntem, özellikle dil bilgisel kuralların bilinmediği veya sözcüklerin kullanımında esnekliğin gerektiği durumlarda kullanılır.













NLP’ nin temeli, doğal dilin bilgisayar tarafından işlenebilir hale getirilmesi ve anlaşılabilir olmasıdır. Bu nedenle, NLP, doğal dilin yapısı ve işleyişi hakkında dilbilim ve nöroloji alanlarından da bilgi edinmeyi gerektirir. Ayrıca, NLP için verilerin toplanması, saklanması, yönetilmesi ve işlenmesi için bilgisayar bilimi, veri madenciliği ve istatistik gibi disiplinlerden de faydalanılmaktadır.





NLP’ nin yapay zeka ile ilişkisine gelecek olursak NLP teknolojisi, yapay zekanın insan benzeri anlamda doğal dili anlayabilmesi ve üretebilmesi için kullanılır. Ayrıca, chatbotlar, sanal asistanlar ve diğer yapay zeka sistemleri, NLP teknolojisi kullanarak insanlarla doğal bir şekilde aynı insan ile iletişim kurar gibi temel anlamda iletişim kurabilirler. Bunlara daha sonra değineceğim.





Yapay Zeka Alanındaki Önemi ve Yeri





NLP’ nin Uygulama Alanları





NLP çok yönlü bir teknoloji olup birçok sektörde kullanılmaktadır. Örnek olarak NLP’ nin kullanıldığı bazı alanlar hakkında bilgi verecek olursak





1. Chatbotlar: NLP teknolojisi, insanlarla etkileşime geçen chatbotların geliştirilmesinde kullanılır. Chatbotlar, birçok sektörde müşteri hizmetleri ve satış faaliyetleri için kullanılır. Örnek verecek olursak büyük veya küçük demeden piyasadaki bir çok marka bu teknolojiden faydalanmaktadır. H&M, Trendyol, Sephora vb. mağazalarının kullandığı whatsapp destek hatları, soru-cevap ya da ürün iade aşamalarında muhattap olunanlar çoğunlukla aslında kişiler değil chatbotlardır. 1.: NLP teknolojisi, insanlarla etkileşime geçen chatbotların geliştirilmesinde kullanılır. Chatbotlar, birçok sektörde müşteri hizmetleri ve satış faaliyetleri için kullanılır. Örnek verecek olursak büyük veya küçük demeden piyasadaki bir çok marka bu teknolojiden faydalanmaktadır. H&M, Trendyol, Sephora vb. mağazalarının kullandığı whatsapp destek hatları, soru-cevap ya da ürün iade aşamalarında muhattap olunanlar çoğunlukla aslında kişiler değil chatbotlardır.





2. Duygu Analizi: NLP, bir yazının veya konuşmanın duygusal tonunu anlamak için kullanılabilir. Bu teknoloji, ürün veya hizmetlerin müşteri görüşleri, sosyal medya analizi, pazarlama stratejileri, vb. gibi birçok alanda kullanılır. Örneğin, bir şirket, müşterilerinin ürün veya hizmetlerine verdiği tepkileri ölçmek için duygu analizi kullanabilir. Şirket, sosyal medya, müşteri yorumları ve anketlerden gelen verileri kullanarak ürünlerinin veya hizmetlerinin ne kadar iyi veya kötü performans gösterdiğini ölçebilir. Bir başka örnek verecek olursak, duygu analizi(sentimet analysis), siyasi liderlerin kampanyaları veya konuşmaları hakkında kamuoyunun görüşlerini ölçmek için de kullanılabilir. Siyasi liderlerin söylemleri, yorumları ve sosyal medya paylaşımları duygu analizi kullanılarak incelenir ve bu da seçmenlerin eğilimlerini anlamak için kullanılabilmektedir.





3. Konuşma Tanıma: Konuşma tanıma teknlojisi ses dosyalarından sözlü verileri metne dönüştürmek için NLP teknolojisini kullanır. Bu teknoloji, otomatik diktatörlerde, sanal asistanlarda, dil öğrenme uygulamalarında ve daha birçok alanda kullanılır. Sanal asistanlar verilebilecek en güzel örnekler arasındadır. Konuşma tanıma teknolojisine Siri, Amazon Alexa, Google Home gibi sanal asistanlar verilebilecek en güzel örnekler arasındadır. Kullanıcılar, sanal asistanlarına sesli komutlar vererek bir dizi görevi yerine getirebilirler, örneğin, müzik çalmak, bir takvim etkinliği eklemek veya bir hava durumu raporu almak gibi eylemleri sadece sesli komutlarla çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebilmektedirler.





4. Makine Çevirisi: NLP, makine çevirisi için de kullanılır. Bu teknoloji, farklı dillerdeki metinleri birbirine çevirmek için kullanılır. Aynı zamanda yabancı dil öğreniminde de kullanılmaktadır. Örneğin Google Translate. Google Translate, farklı dillerdeki metinleri birbirine çevirmek için NLP teknolojisini kullanan bir çeviri aracıdır. Kullanıcılar, Google Translate aracılığıyla web sitelerini, belgeleri, metin mesajlarını ve diğer metinleri hızlı bir şekilde farklı dillere çevirebilirler.









NLP’nin İnsanlığa Katkıları





NLP teknolojisi, insanlığa birçok fayda sağlamayarak aynı zamanda da insanlarla makineler arasındaki iletişimi kolaylaştırmakta ve işlerin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Bu teknoloji, insanların doğal dildeki verileri daha iyi anlamasına ve bunları kullanmasına yardımcı olur. NLP otomatik çeviri ve dil öğrenme uygulamaları gibi küresel çapta birçok araca da bir perspektif sağlamaktadır.





NLP teknolojisi, birçok sektörde kullanıldığı için insanlar için de birçok faydası gözlemlenmektedir. Bu teknoloji, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmesinde, pazarlama stratejilerini oluşturmasında, sosyal medya analizlerinde, sağlık sektöründe tıbbi raporların analizinde ve daha birçok alanda kullanılır. Örneğin, birçok şirket, NLP teknolojisini müşteri hizmetleri için kullanarak, müşterilerinin sorularını daha hızlı ve daha etkili bir şekilde cevaplamakta ve müşteri memnuniyetini artırmaktadır. Ayrıca, NLP teknolojisi, sağlık sektöründe, hastaların tıbbi raporlarının analiz edilmesinde de kullanılarak, teşhislerin daha doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına yardımcı olmaktadır. Kısaca bu teknolojinin, insanların hayatını kolaylaştırdığı çok rahat bir şekilde görülmektedir.





Kaynaklar: Miuul NLP Eğitimi – Google – Chat GPT









NLP (Natural Language Processing) nedir diye başlayacak olursak, öncelikle Doğal Dil İşleme anlamına gelen bu soruya şu şekilde cevap vermek mümkündür. İnsan dilini, bilgisayarlar tarafından anlaşılabilir hale getirebilen bir yapay zeka alt dalıdır. Günümüzde birçok sektörde kullanılan NLP, doğal dilde yazılmış veya konuşulmuş verileri anlamlandırma, çeviri, sınıflandırma, özetleme, duygu analizi, konuşma tanıma gibi birçok alanda görevleri yerine getirebilmektedir.Doğal Dil İşleme, insan dilini bilgisayarlar tarafından anlaşılabilir hale getirme sürecidir. NLP, sentaks, morfoloji, semantik, pragmatik gibi dilbilgisi kurallarını ve çeşitli makine öğrenimi tekniklerini kullanarak doğal dildeki verileri işler.NLP sistemi genellikle dört adımdan oluşur, bunlarÖn işleme adımında, veriler temizlenir, normalleştirilir ve vektörleştirilir. Dil modeli oluşturma aşamasında, önceden eğitilmiş modeller veya veri setleri kullanılabilir. Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında, doğru sonuçların elde edilmesi için modelin eğitimi ve ayarlaması yapılır. Son aşamada ise çıktılar işlenir ve son kullanıcılara sunulur.NLP teknolojisi, veri işleme, bilgisayar programlama, yapay zeka ve dilbilim alanlarının kesiştiği bir teknolojidir ve bu alanın birçok farklı disiplinle de iç içe olduğunu görmekteyiz. Bu disiplinler arasında yapay zeka, bilgisayar bilimi, istatistik, veri madenciliği, dilbilim, psikoloji, nöroloji ve hatta sosyoloji ve antropoloji gibi alanlar bulunmaktadır.Sonuç olarak, NLP, çeşitli disiplinlerin bir araya gelerek doğal dilin bilgisayar tarafından anlaşılabilir hale getirilmesi için çalışılan bir teknolojidir. Bu disiplinlerin işbirliği NLP’ nin geliştirilmesine ve insanlara daha fazla fayda sağlamasına olanak tanır.NLP, yapay zeka alanında önemli bir yere sahiptir. Yapay zeka dediğimizde insan benzeri zekaya sahip makineler oluşturulma çabasını görmezden gelemeyiz. Bu amaçla, makinelerin doğal dildeki verileri anlamasını ve yorumlamasını sağlamak gerekmektedir ki NLP de bu amaca hizmet eden bir teknolojidir ve yapay zeka için temel bir bileşen olma özelliğini taşımaktadır. NLP’ nin günümüzde birçok alanda kullanıldığını görmekteyiz ve ayrıca bu teknoloji yapay zeka için de temel verileri sağlamaktadır.5.: NLP teknolojisi, büyük metinleri özetlemek ve anahtar kelimeleri veya cümleleri çıkarmak için kullanılabilir. Bu teknoloji, gazete ve dergi makalelerinde kullanılan özetleme teknikleri için de kullanılır. Buna da örnek verecek olursak, SummarizeBot, IBM Watson ve OpenAI firmasının kullanıma sunduğu Chat GPT-3 ve GPT-4 versiyonları örnek olarak verilebilir. Bu araçlar ise kısaca NLP teknolojisini kullanarak e-postalar, web sayfaları ve diğer metinler gibi farklı türlerdeki belgeleri özetlemek için ve daha geniş kapsamda işlemler yapmak için tasarlanmış ve kullanıcıların hizmetine sunulmuşlarıdr.Sonuç olarak NLP teknolojisi, insanların hayatını kolaylaştıran ve geliştiren bir teknolojidir. Birçok sektörde kullanılması ve insanlar için birçok fayda sağlamasının yanında bu teknoloji ile ilgili şeffaflık, veri gizliliği, önyargı ve toplumsal etkiler gibi bazı etik konuların da dikkate alınması gerektiği unutulmamalıdır. Her teknoloji gibi bu teknoloji de doğru kullanıldığında NLP teknolojisi, insanlarla makineler arasındaki iletişimin daha da gelişmesini sağlayacak ve gelecekte yapay zeka alanındaki gelişmelerde önemli bir rol oynayacaktır.