Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 26 Şubat 2024 04:48:10









2024'e kadar akıllı telefon sevkiyatlarında yüzde 2,8 artış ve bir milyar 200 milyon adede ulaşılması öngörülüyor.

Yapay zeka destekli akıllı telefon pazarı.. Uluslararası Veri Kurumu (IDC), ABD'deki akıllı telefon satışlarının zayıf bir başlangıç yaptığını, ancak 2024 yılında toparlanma işaretleri gördüğünü belirtiyor. Bu yıl ABD'de 1 milyar 120 milyon akıllı telefonun satılması öngörülüyor. Uluslararası Veri Kurumu'na (IDC) göre, son yedi yılda daralan dünya çapındaki akıllı telefon pazarı, 2024 yılında yeniden büyümeye geçecek.IDC'nin araştırmasına göre, akıllı telefon pazarında genel hacimler hala salgın öncesi seviyelerin altında olsa da, pazarın kendisini düzelttiği ve toparlandığına inanılıyor. Counterpoint'in raporuna göre, Ocak 2024'te ABD akıllı telefon pazarındaki satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 geriledi.IDC, akıllı telefonların çoğu için ideal cihaz olmaya devam etse de, fiyat artışları ve geliştirilmiş dayanıklılığın değiştirme döngüsünü uzattığını belirtiyor. Bu durumun yeni sevkiyat artışını engellediği ifade ediliyor.Cihaz değiştirme döngüleri ve gelişmekte olan pazarlardaki talep, genel pazar toparlanmasını etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Özellikle katlanabilir akıllı telefonların hızla büyüdüğü belirtiliyor. Ayrıca, yapay zeka (AI) teknolojisinin akıllı telefonlara yeni bir enerji getirdiği vurgulanıyor.IDC'nin 2028'e kadar uzanan tahminlerine göre, 2028 yılına kadar iPhone kullanıcıları ortalama bin dolara, Android kullanıcıları ise ortalama 300 dolara yeni bir telefon alacak. Ayrıca, 2028'e kadar cep telefonu fiyatlarında küçük bir geri çekilme bekleniyor, bu da tüketicilerin daha uygun fiyatlarla telefon sahibi olmalarını sağlayacak.