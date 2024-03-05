Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 05 Mart 2024 11:41:28





Bloomberg'ün haberine göre Apple'ın Project Titan olarak bilinen sürücüsüz otomobil projesinin çalışanlarının çoğu yapay zeka birimine transfer edilecek. Şirketin Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) sürecine milyarlarca dolar harcadığı Project Titan kapsamında sürücüsüz, direksiyonsuz ve pedalsız bir araç üreteceği belirtiliyordu.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Apple'ın elektrikli otomobil planlarını iptal etmesi haberine, sosyal medya platformu X hesabından selam ve sigara emojileriyle yanıt verdi.





Kaynak : BBC





ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e göre, Apple elektrikli araç üretme planlarını iptal etti. Şirketin bunun yerine yapay zeka (AI) ve sanal gerçeklik başlığı projelerine öncelik vereceği belirtiliyor. Apple, BBC'nin bu konudaki sorularına henüz yanıt vermedi. Apple, projeyle ilgili bugüne kadar kamuoyuna resmi bir açıklama yapmamıştı ancak yaklaşık on yıldır hakkında çok sayıda haber sızan projede 2 bine yakın kişinin çalıştığı tahmin ediliyordu.Ancak projenin yakın bir tarihte gerçekleştirilemeyeceği ve tamamlanması için yıllar gerektiği bildirildi.Silikon Vadisi merkezli danışmanlık şirketi Constellation Research'ün kurucu ve CEO'su Ray Wang, "Bu akıllıca ve uzun zamandır beklenen bir karar."Elektrikli araçlar için talep istenen düzeyde değil ve yapay zeka tüm hareketliliğin olduğu alan" dedi.Apple, akıllı telefonu iPhone dışında mobil cihaz seçeneklerini keşfetmeye devam ediyor.Son olarak merakla beklenen Vision Pro sanal gerçeklik başlığını piyasaya sürdü.Araştırma şirketi Counterpoint, Apple'ın kararının tüketici elektroniği ürünlerinde yapay zeka pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde geldiğinin altını çizdi.Şirketin kıdemli analisti Ivan Lam, "Öncül veriler 2024'e kadar üretken yapay zekaya sahip akıllı telefonların sevkiyatlarının 100 milyonu geçeceğini gösteriyor" dedi.Counterpoint'e göre bu sayı 2027'ye kadar 500 milyonu geçebilir.Diğer yandan elektrikli araç talebi son aylarda yavaşladı. Bunda kredi maliyetlerinin yüksek olmasına bağlı olarak ana üreticiler arasında rekabetin kızışması etkili oldu.Son aylarda Amerikan otomotiv devleri Ford ve General Motors da elektrikli araç üretimlerini genişletme planlarını askıya aldıklarını açıkladılar.Ocak ayında Tesla satışlarındaki büyümenin bu sene 2023'e göre daha yavaş seyredeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Tesla Avrupa ve Çin'de rekabet baskısıyla fiyatlarını düşürmeye devam ediyor.