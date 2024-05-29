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Bilim insanlarından çığır açıcı proje: Hayvanlarla konuşabilmek artık mümkün!

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 29 Mayıs 2024 16:09:58

Earth Species Project - Dünya Türleri Projesi (ESP), hayvanlarla iletişim kurma hedefine doğru ilerliyor. Yapay zeka teknolojisi ile hayvanların vokalizasyonlarını çözüp, insanlara tanıdık gelen bir dil haline getirmeyi amaçlıyor. Earth Species Project - Dünya Türleri Projesi (ESP), hayvanlarla iletişim kurmayı hedefleyen bir proje olarak, yapay zeka teknolojisi kullanarak hayvanların seslerini ve davranışlarını anlamayı amaçlıyor. ESP’nin nihai hedefi, hayvanlarla doğrudan iletişim kurmak olsa da, bu süreçte atılacak küçük adımlar bile hayvan krallığı hakkında bildiklerimizi değiştirebilir.



'DUYGUSAL BİR BAĞ KURMA ADIMI'

Bilim insanları, yıllardır hayvan seslerini ve çağrılarını topluyorlar. Tıpkı insanlar gibi hayvanlar da geniş bir vokalizasyon yelpazesine sahip. ESP tarafından geliştirilen yapay zeka modellerinin, insan girdilerini işleyen ChatGPT veya DALL-E gibi çalışarak, bu vokalizasyonları insanlara daha tanıdık gelen bir forma dönüştürmesi hedefleniyor.

Paul G. Allen Ailesi Vakfı’nın teknoloji direktörü Gabriel A. Miller, "Bir hesaplama devriminin ortasındayız," diyerek ESP’nin küratörlü veri setleri, ölçütler ve yapay zeka araçları ile koruma topluluğunu elektrize edeceğini belirtti.

YAPAY ZEKA İLE HAYVANLARI ANLAMAK

ESP, insan dilini çözmek için kullanılan makine öğrenimini hayvanlarla iletişime uyarlamayı hedefliyor. Çeşitli projeler, hayvanların vokalizasyonlarını izleyip, bu vokal repertuarları ayırt etmek için çalışıyor.

ESP CEO'su Katie Zacarian, "Yapay zeka araştırmalarının hayvan iletişimini daha derin bir şekilde anlamak ve koruma biyolojisinde uzun süredir devam eden zorlukları çözmek için potansiyelini görmek heyecan verici," dedi.

Bu çalışmalar, iklim değişikliğinin hızlandırdığı biyolojik çeşitlilik krizine karşı alınması gereken önlemler açısından da büyük önem taşıyor. Hayvanları anlamak, onların ihtiyaçlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak ve doğayla bağ kurmamıza yardımcı olacak.



ESP NEDİR?

ESP, ABD'nin Berkeley, Kaliforniya kentinde kurulu bir organizasyondur ve birçok uluslararası bilim insanı ve kurum ile iş birliği yapmaktadır. Bilim insanları, yıllardır hayvanların seslerini ve çağrılarını topluyorlar. ESP'nin geliştirdiği yapay zeka modelleri, bu sesleri ve çağrıları analiz ederek insanların anlayabileceği bir forma dönüştürmeyi hedefliyor.

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