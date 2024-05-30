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Bilgisayar bilimci uyardı:

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 30 Mayıs 2024 23:04:19

Güney Kore'de "internetin babası" olarak anılan Kilnam Chon, Çin'e de dikkat çekti. Bilgisayar bilimci Kilnam Chon, "yapay zekanın en fazla 30 yıl içinde insanlardan daha akıllı hale geleceğini" söyledi. İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais'e verdiği söyleşide Chon, insanlarla maymunları karşılaştırarak yapay zekanın gelişimine dair şu yorumu yaptı: “Maymunları kontrol edebiliriz ama onlar bizi kontrol edemez. Eğer yapay zeka daha akıllı hale gelirse, o insan biz de maymun olacağız. O bizi kontrol edecek, biz onu değil.”



“Yapay zeka 10, 20 ya da en fazla 30 yıl içinde bizden daha zeki olacak” diyen Chon, bu alandaki gelişmelerin kontrolsüz biçimde ilerlediğini söyleyerek, geçen yıl teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinin yaptığı çağrıyı da hatırlattı.

Aralarında teknoloji milyarderi Elon Musk'ın da yer aldığı yapay zeka sektöründen en az bin yatırımcı ve araştırmacı, geçen yıl martta yayımladıkları açık mektupta, GPT-4'ten daha güçlü sistemler geliştirmeye 6 ay ara verilmesini istemişti.

Chon, bu çağrının "başarıya ulaşmadığını" belirterek, Amerikan teknoloji şirketi OpenAI'ın GPT-4o'yu piyasaya sunduğunu ve bu yılın ortasında GPT-5'i de tanıtmaya hazırlandığını hatırlattı.

Büyük teknoloji şirketlerinin "servet kazanmak amacıyla" yapay zeka sistemleri geliştirmeye odaklandığını söyleyen 81 yaşındaki Chon, artık internetten uzak yaşamanın tamamen imkansız hale geldiğini ifade etti. Çin'de neredeyse tüm yaşamın internet aracılığıyla dijitalleştirildiğine dikkat çeken Chon, şu ifadeleri kullandı:  “İnternet olmadan bilet alamazsınız, taksiye binemezsiniz ya da herhangi bir şey satın alamazsınız. Çinliler artık nakit para kullanmıyor. Bir Çinliye internet çalışmazsa ne yapacağını sorun. Bir dilenciye sadaka bile veremezler.”

Sokaktaki dilencilerin para alabilmek için yanlarında genellikle QR kodu taşıdığına işaret eden Chon, "Tüm dünya bu yöne gidiyor" dedi. Chon, herkesin internete erişim hakkına sahip olması gerektiğini belirtirken, siber saldırılara karşı gerekli önlemlerin alınamadığını ve dijital ortamların insanlar için güvenli hale getirilemediğini söyledi.

Bilgisayar bilimci Chon, Güney Kore'de "internetin babası" olarak tanınıyor. Japonya doğumlu akademisyen, 1982'de Seul Ulusal Üniversitesi'yle Kore Elektronik Teknoloji Enstitüsü arasında ilk kez internet bağlantısının kurulmasını sağlamıştı. 1985'te bu ağ, aralarında üniversite ve laboratuvarların yer aldığı 20 kurumu kapsayacak şekilde genişletilmişti.


Kaynak : Independent

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