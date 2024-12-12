Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | Yazan: Günal Hınçal | 12 Aralık 2024 11:34:34

Bu 5 Aralık itibariyle başlayan 12 günlük, her gün yeni bir OpenAI teknolojisinin duyurulduğu bir maraton olacak.









Ben, insanlık adına yapılan bu yeniliklere tatlı bir rekabet gözüyle bakıyorum. Ancak, bu yarışın hırsa yenik düşmeden devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz?













Son zamanlarda Claude AI, doğal dil işleme ve kullanıcı dostu çözümleriyle dikkat çekerken, OpenAI’nin tahtına güçlü bir rakip olabileceği herkes tarafından konuşuluyordu. Ancak, OpenAI’nin tahtını Claude AI’ye bırakmayıp sessizliğini bozacağı da beklenen bir hamleydi. Ve beklenen oldu! OpenAI, “12 Days of OpenAI” etkinliğinin ilk gününde ChatGPT’nin 01 Model ve Pro Özelliklerini duyurdu.Konumuza gelecek olursak, Claude’un hızlı yükselişi, OpenAI’yi harekete geçmeye zorlamış gibi görünüyor. Özellikle multimodal yeteneklerin geliştirilip bu özelliklerin 12 günlük bir etkinlikle duyurulması, OpenAI’nin liderliğini koruma ve Anthropic’in Claude AI modeli gibi güçlü rakiplerine yanıt verme amacıyla tasarlanmış stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir.Etkinliğin ilk gününde duyurulan başlıca yeniliklere bir göz atalım:1- ChatGPT - 01 Modeli:OpenAI’nin yeni 01 modeli hakkında söylediklerine göre, bu model artık tam sürümüyle kullanıcıların hizmetinde. Daha zeki, hızlı ve güçlü problem çözme yetenekleriyle özellikle araştırmacılar ve mühendisler için ideal bir yapay zeka aracı olarak tanıtıldı.2- ChatGPT Pro:Aylık 200$ karşılığında sunulan bu abonelik, premium özelliklere sınırsız erişim sağlıyor. “01 Pro Mode” ve gelişmiş ses özellikleriyle, zorlu problemlerin üstesinden gelmek için tasarlanmış.3- Daha Güvenilir:OpenAI, 01 modeliyle hataların %34 oranında azaltıldığını ve yanıt süresinin %50 hızlandırıldığını belirtti. Daha doğru ve hızlı sonuçlar artık mümkün dediler ve bu iddiaları oldukça etkileyici.4- Multimodal Girişler:Bir diğer çarpıcı özellik ise metin ve görselleri aynı anda işleyebilme yeteneği. OpenAI’ye göre bu, karmaşık veri analizi gerektiren kullanıcılar için oyunun kurallarını değiştirecek bir yenilik.5- Gelişmiş Problem Çözümü:01 Pro Modu ile bilim ve matematik gibi alanlarda derinlemesine analiz yapılabiliyor. Bu özellik, özellikle geliştiricilerin işini oldukça kolaylaştıracak gibi görünüyor.6- Gelecek Planları:Ve son olarak, söylediklerine göre OpenAI’nin geleceğe yönelik büyük vaatleri var. Yapılandırılmış çıktılar, işlev çağırma ve gelişmiş görsel işleme yeteneklerini içeren daha fazla yeniliğin de yolda olduğunu söylediler.Anthropic’in Claude AI modeli, özellikle güvenilirlik, bilgi işleme kapasitesi ve büyük veri üzerinde analiz yapma yetenekleriyle ön plandaydı. OpenAI’nin bu yenilikleri, doğrudan Claude AI’ye karşı güçlü bir yanıt gibi görünüyor.Sizce Claude ve OpenAI rekabeti nasıl şekillenecek?Tatlı bir rekabet içinde ilerleyen bu yarış, sizce her iki tarafın da üstünlük sağlamaya çalıştığı sağlıklı bir gelişim mi, yoksa OpenAI, Claude AI gibi rakiplerini tahtını sarsacak birer tehdit olarak mı görüyor?