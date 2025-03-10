Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 10 Mart 2025 08:02:58

Ancak, yapay zekanın veri merkezlerine güç sağlamak ve makine öğrenme algoritmalarını çalıştırmak için büyük miktarda enerjiye ihtiyacı olacaktır. Bu teknolojik değişim yalnızca güvenilir bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı da gerektirmektedir. Bu bağlamda, nükleer enerji geleceğin teknolojilerine güç sağlamak için uygulanabilir bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.









DCO'dan elde edilebilecek potansiyel gelir göz önüne alındığında, dünya çapında birçok ülke yabancı yatırım çekmek için teşvikler sunuyor. Örneğin, Kazakistan ve Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleri, ortak yerleştirme hizmetleri sağlayarak yatırım davet ediyor. Benzer şekilde, Pakistan, SMR'ler tarafından desteklenen özel teknoloji şehirleri kurarak DCO'dan faydalanabilir. Bu tür teknoloji şehirleri için yatırım, Pakistan'ın yatırım ortaklarından, özellikle Suudi Arabistan, BAE ve Çin'den davet edilebilir.





Dr. Saba Sahar



Dördüncü Sanayi Devrimi'nin Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti ve Robotik alanındaki teknolojik gelişmelerle yönlendirileceği yaygın olarak kabul edilmektedir. Dördüncü Sanayi Devrimi'nin Yapay Zeka, Bulut Bilişim, Nesnelerin İnterneti ve Robotik alanındaki teknolojik gelişmeler tarafından yönlendirileceği yaygın olarak kabul edilmektedir. Ülkeler ve teknoloji şirketleri, birden fazla alanda belirleyici bir avantaj sağlayacakları için ortaya çıkan teknolojilere büyük yatırımlar yapmaktadır.Veri merkezleri, İnternet'in "beyinleri" olarak anılır. Microsoft, Amazon, Google, Apple ve Meta gibi küresel devler, karmaşık makine öğrenimi modelleri ve algoritmalarını eğitmek ve dağıtmak için gerekli altyapıyı sağlayan veri merkezleri inşa etmek için yarışıyor. Bu teknoloji şirketleri, özellikle yapay zeka yanıtları üretmek gibi veri yoğun görevler için uygun olan veri merkezlerine odaklanıyor.ABD Enerji Bakanlığı'na göre, büyük bir veri merkezi için enerji gereksinimi 100 MWe'dir ve bu da ABD'deki yaklaşık 80.000 hanenin tükettiği enerjiye eşittir. Bir veri merkezinde, sunucuları ve Merkezi İşlem Birimlerini (CPU) soğutma işlemi elektriğin en büyük payını tüketir. Küresel bir danışmanlık firması olan McKinsey and Company, soğutma işleminin yapay zeka veri merkezleri tarafından tüketilen toplam enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturduğunu tahmin ediyor. Ayrıca, veri merkezindeki elektriğin yüzde 40'ı hesaplama için kullanılırken yüzde 20'si BT ile ilgili ekipmanlar için kullanılıyor.Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) " Elektrik 2024-Analiz ve 2026 Tahmini " başlıklı raporunda , veri merkezlerinden kaynaklanan küresel enerji talebinin 2026 yılına kadar iki katına çıkacağı vurgulanıyor. 2022 yılında veri merkezleri küresel olarak tahmini 460 terawatt-saat (TWh) tüketti ve bu rakam 2026 yılında 1000 TWh'nin üzerine çıkabilir. Yapay zeka veri merkezleri tarafından ne kadar elektrik tüketildiğinin bir ölçüsü, bu artan talebin kabaca Japonya'nın yıllık elektrik tüketimine eşit olması gerçeğiyle ölçülebilir. Yapay zekanın enerji ihtiyaçlarına dair bir diğer gösterge ise OpenAI'nin ChatGPT'sinin bir Google aramasına kıyasla yaklaşık 10 kat daha fazla elektrik gerektirmesidir.Şu anda dünya çapında 8.000'den fazla veri merkezi bulunmaktadır ve bunların yaklaşık %33'ü ABD'de, %16'sı Avrupa'da ve yaklaşık %10'u Çin'de bulunmaktadır. ABD'deki veri merkezlerinden gelen elektrik tüketiminin, 2022'de ülkedeki toplam elektrik talebinin %4'ünü oluşturan yaklaşık 200 TWh'den, 2026'da toplam elektrik talebinin %6'sını oluşturan yaklaşık 260 TWh'ye çıkması beklenmektedir. Elektrik Gücü Araştırma Enstitüsü (EPRI), veri merkezlerinin 2030 yılına kadar ABD'deki elektriğin %9'una kadarını tüketebileceğini öngörmektedir.Çin'in küresel bir teknoloji lideri olarak yükselişi büyük ölçüde veri merkezi ekosistemi tarafından destekleniyor ve teknoloji şirketleri veri hizmetlerinin güvenilirliğini ve istikrarını sağlamak için veri merkezlerini ölçeklendirmeye çalışıyor. Çin Devlet Şebeke Enerji Araştırma Enstitüsü'nün bir raporuna göre, Çin'deki veri merkezlerinin elektrik tüketimi 2030 yılına kadar 400 milyar KWh'yi aşacak ve ülkenin toplam elektrik tüketiminin %3,7'sini oluşturacak. Ayrıca Avrupa Birliği'ndeki veri merkezlerinin elektrik tüketiminin 2022'de 100 TWh'den 2026'ya kadar yaklaşık 150 TWh'ye çıkacağı tahmin ediliyor. IEA raporu, 2026 yılına kadar İrlanda'daki elektrik talebinin neredeyse üçte birinin veri merkezlerinden gelmesinin beklendiğini vurguluyor.Elektrik talebi arttıkça, güneş ve rüzgar gibi geleneksel yenilenebilir enerji kaynakları bu teknoloji şirketlerinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz gücü sağlayamayacak. Ayrıca, şirketler büyük karbon ayak izleri ve iklim üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye güvenemezler. Bu nedenle, teknoloji şirketleri 300 MWe'ye kadar kapasiteye sahip yeni nesil nükleer reaktörler olan Küçük Modüler Reaktörlere (SMR'ler) yatırım yapıyor. SMR'ler, geleneksel büyük ölçekli reaktörlere kıyasla ölçeklenebilirlikleri, daha düşük ön maliyetleri ve gelişmiş güvenlik özellikleri nedeniyle uygulanabilirdir.Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, Larry Ellison ve Mark Zuckerberg gibi teknoloji liderleri, nükleer enerjinin AI veri merkezlerinin artan enerji ihtiyaçlarına ayak uydurmak için tek uygulanabilir çözüm olduğunu vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Eylül 2024'te yayınlanan 2050'ye Kadar Elektrik ve Nükleer Güç Tahminleri başlıklı bir raporda , küresel nükleer kapasitenin 2050 yılına kadar 2,5 kat artacağını ve SMR'lerin bu büyümede önemli bir rol oynayacağını öngördü.Yapay zeka veri merkezlerinin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için, Büyük Teknoloji şirketleri mevcut nükleer santralleri canlandırmaya ve SMR'lere odaklanarak yeni nesil nükleer reaktörler geliştirmeye yatırım yapacaklarını duyurdu. Amazon, SMR'ler inşa ediyor ve X-Energy Reactor Company ile 500 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. Amazon ve X-Energy ayrıca 2039'a kadar ABD genelinde 5000 MWe'den fazla yeni güç projesini çevrimiçi hale getirmek için iş birliği yapıyor ve bu, SMR'lerin en büyük ticari dağıtım hedefini temsil ediyor.Benzer şekilde, Google 2030 yılına kadar veri merkezlerini tamamen karbonsuz enerjiyle çalıştırma konusunda bir 'uzay hedefi' belirledi. Google ayrıca Kairos Power ile 2035 yılına kadar 500 MWe'yi çevrimiçi hale getirmek için ortaklık kurdu ve ilk SMR'nin 2030 yılına kadar faaliyete geçmesi bekleniyor. Microsoft ve Constellation Energy ayrıca önümüzdeki 20 yıl boyunca karbonsuz enerjiyi güvence altına almaya yardımcı olacak Three Mile Island nükleer santralini restore etmek için 1,6 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. Ayrıca Oracle, üç SMR tarafından çalıştırılacak bin MWe'den fazla elektrik gerektiren bir veri merkezi tasarlıyor. Microsoft, Google, Amazon ve Oracle tarafından yapılan bu duyurular, teknoloji devlerinin kendi enerji gereksinimleri ve iklim hedefleri için SMR'lerin geliştirilmesini ve dağıtımını finanse etme isteğini gösteriyor.Pakistan'da veri merkezlerinin inşasındaki ilerleme henüz emekleme aşamasındadır, çünkü bu merkezler iyi gelişmiş bir dijital altyapı ve fiber optik kablo ağlarına kapsamlı erişim gerektirmektedir. Data Center Map'e göre Pakistan şu anda Karaçi, Lahor ve İslamabad'da bulunan 22 veri merkezine ev sahipliği yapmaktadır. NADRA, PTCL, Jazz, Ufone ve Ulusal Bilgi Teknolojileri Kurulu (NITB) gibi şirketler ve hükümet departmanları bu veri merkezlerini işletmektedir. Olumlu bir gelişme ise Nisan 2024'te Çek Cumhuriyeti'nden bir yazılım şirketi olan "IceWarp"ın Karaçi'de bir veri merkezi açmak için 1 milyon ABD doları yatırım yapacağını duyurmasıdır. Pakistan'ın veri merkezi ekosistemini geliştirmek için uygun fiyatlı arazi ve elverişli politikalar gibi teşvikler sunarak daha fazla yabancı yatırım çekmesi ve böylece dijital dönüşüm ve ekonomik büyümenin önünü açması gerekmektedir.Pakistan'daki veri merkezlerinin sayısı arttıkça, bu merkezleri çalıştırmak için gereken enerji ihtiyacı da artacaktır. Bu veri merkezlerinin verimli çalışması için istikrarlı ve güvenilir bir güç kaynağı çok önemlidir ve bu da SMR'leri uygulanabilir bir çözüm haline getirir. Pakistan, Nükleer Enerji Vizyonu 2050 kapsamında 2050 yılına kadar 42.000 MWe üretmeyi hedeflemektedir ve bunun ülkenin enerji ihtiyacının dörtte birini karşılaması beklenmektedir. Bu hedef, büyük konvansiyonel reaktörlere kıyasla düşük maliyetleri ve azaltılmış inşaat süreleri göz önüne alındığında Pakistan için uygulanabilir bir seçenek olan SMR'lere yatırım yaparak gerçekleştirilebilir. SMR'ler, büyük güç şebekelerinden bağımsız olarak çalışmanın ek avantajına sahiptir ve bu da onları Pakistan'ın kırsal ve uzak bölgelerine elektrik sağlamak için uygun bir seçenek haline getirir.SMR'ler ayrıca Pakistan'ın düşük karbon ayak izi nedeniyle karbon kredileri aracılığıyla gelir elde etmesine yardımcı olabilir. Kasım 2024'te İklim Değişikliği ve Çevre Koordinasyon Bakanlığı, Bakü'deki COP29 sırasında ' Karbon Piyasasında Ticaret İçin Pakistan Politika Yönergeleri'ni başlattı . Politika, Pakistan ekonomisini karbondan arındırmayı ve karbon kredileri satarak gelir elde etmeyi amaçlıyor. Ülkeler, nükleer ve yenilenebilir enerji dahil olmak üzere temiz enerjiye yatırım yapmak ve enerji verimliliği önlemleri uygulamak gibi emisyonları azaltan faaliyetlerde bulunarak karbon kredisi kazanabilirler.Dünyanın geri kalanına yetişmek ve mükemmelleşmek için Pakistan'ın küresel ortak yerleştirme uygulamasına dayalı Veri Merkezi Dış Kaynak Kullanımı (DCO) kurmayı düşünmesi gerekiyor. Ortak yerleştirme kavramı, bir şirketin verilerinin depolanması için üçüncü taraf bir sağlayıcıdan fiziksel alan kiraladığı veri merkezlerinin dış kaynak kullanımını içerir. Straits Research'e göre, küresel veri merkezi ortak yerleştirme pazarının 2030 yılına kadar 159,8 milyar ABD dolarına ulaşması tahmin ediliyor.Kaynak : moderndiplomacy.eu