A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

Dünyanın ilk yapay zeka hastanesinde 42 sanal doktor çalışıyor.

Kategori Kategori: Yapay Zeka | Yorumlar 0 Yorum | 10 Ağustos 2025 14:01:43

Tsinghua Üniversitesi, yakın zamanda dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Agent Hospital’ı duyurdu. Yapay zeka teknolojilerinin topluma etkisi devrim niteliğinde olurken, sağlık sektörü de bu dönüşümden payını alıyor. Çin, yapay zeka destekli sağlık hizmetlerinde son yıllarda büyük adımlar attı ve ülke genelinde hastanelere entegre edilen sistemlerle bu ilerleme sürüyor. 2030’a kadar yapay zekaya 1,4 trilyon ABD dolarından fazla yatırım yapması öngörülen Çin, bunun önemli bir bölümünü “yapay zeka doktorların” görev yaptığı hastanelere yönlendiriyor.



Tsinghua Üniversitesi, yakın zamanda dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Agent Hospital’ı duyurdu. MedTechWorld'ün haberine göre bu sistem; sanal doktorları, klinik bakım ve gerçek dünya uygulamalarını tek bir platformda birleştiriyor.

İlk açıldığında 14 yapay zeka doktordan oluşan Agent Hospital, bugün 21 klinik uzmanlık alanında 42 sanal doktora sahip. 300’den fazla hastalığı kapsayan sistem, her uzmanlık dalında en az 10 yaygın hastalık üzerine eğitildi. Yarım milyon sentetik hasta vakasıyla test edilen bu doktorlar, iddiaya göre, birkaç gün içinde 10 bin hastayı yüzde 93 doğrulukla tedavi edebiliyor.

Bu sistem basit bir sohbet botu değil; yapay olarak üretilmiş hastalarla kapalı devre bir ekosistem içinde çalışabilen, kendi kendini geliştiren tıbbi ajanlar. Kasım 2024’te başlayan iç testlerin ardından, 2025’te Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi ile entegrasyon sağlanarak halka açık pilot uygulamaya geçildi.

Mayıs ayında Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi 500 yeni yatak ekleyerek kapasitesini bin 500 yataklı ve günlük 10 bin ayakta hastaya çıkarırken, dijital altyapı da genişletildi. Yapay zeka sistemleri; hasta kabulünden tanıya, ilaç yönetiminden hemşire istasyonlarına kadar her aşamada görev alıyor.

DeepSeek atılımı

Tsinghua’nın entegre modeline karşılık, DeepSeek'in açık kaynaklı tıbbi yapay zeka modeli farklı bir yaklaşım benimsiyor. Çin’in yüzde 93,5'ini kapsayan 260’tan fazla hastanenin dahili ağlarına entegre edilen DeepSeek, hasta verilerinin hastane dışına çıkmasını engelliyor.

DeepSeek; patoloji analizinden nadir hastalık taramalarına, akıllı triyajdan tıbbi dokümantasyona kadar geniş bir yelpazede hekimlere destek oluyor. Örneğin Şanghay’daki Ruijin Hastanesi’nde günde 3 bin patoloji slaytını analiz ediyor. Ancak bu model henüz Çin’in sağlık sisteminin yalnızca yüzde 0,7’sinde kullanılabiliyor; bu da kırsal bölgelerdeki dijital gelişim uçurumunu ortaya koyuyor.

Ulusal strateji haline geldi

Agent Hospital ve DeepSeek, aynı hedefe giden iki farklı yol olarak öne çıkıyor: ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve akıllı sağlık hizmetleri. Çin, yaşlanan nüfus, hekim yetersizliği ve sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlikler nedeniyle sağlıkta yapay zekayı stratejik öncelik olarak görüyor.

Ancak akıllarda hâlâ sorular var: Yapay zeka doktorların klinik kararları güvenilir mi? Kırsal bölgeler bu dönüşümde geride mi kalacak? Mevcut tıbbi düzenlemeler “insan olmayan hekimleri” yönetmeye yeterli mi?

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Erdoğan'ın tek hedefi iktidarını korumak…
İşçiyi Bırak Kutlasın
Erişim engeli sonrası X'te Ekrem İmamoğlu akımı
Papa Françesko yaşamını yitirdi.
Yunanistan Türk yatırımcıların adalara ilgisinden endişeli
İsrail'in Gazze Şeridi'nin işgali kararına tepkiler büyüyor.
E-imza ile sahte diploma: Devleti kandıran ağ nasıl kuruldu?
On binlerce kişi Sidney Limanı Köprüsü'nde Filistin yanlısı yürüyüşe katıldı.
Üremeyi Kim Hak Ediyor? Koşullu refahın arkasındaki tehlikeli mantık...
İsrail'in Eylemleri ve Filistin Devleti'nin Paradoksal Olasılığı

Çin yapay zekayla “yumuşak gücünü” artırıyor.
Avrupa nasıl Çin'le ABD'nin arasında kaldı?
Elon Musk yeni parti kurduğunu duyurdu…
Trump: Çin'den ithal edilen mallara uygulanan gümrük vergisi oranı % 125'e çıkarılacak
Trump yeni gümrük vergisi tarifelerini açıkladı.
Dünyanın en eğlenceli 40 ülkesi seçildi.
Dedikodu neden toplumda 'olumlu' bir rol oynar?
Avrupa gözünü ABD'li akademisyenlere dikti.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"

Osman Hamdi Bey’i bilmeyen varsa bile herhalde Kaplumbağa Terbiyecisi’ni bilmeyen yoktur ya “Mihrap” tablosu...
JAK İHMALYAN'DAN: “RESİM ANLAYIŞIM”
Jak İhmalyan sergisi İstanbul'da
MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Yeryüzünü fırına çeviren atmosfer olayı: Isı kubbesi
Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
WhoFi: Wi-Fi sinyaliyle kimlik tespiti dönemi başlıyor.
500 yıllık Da Vinci çizimi sessiz drone teknolojisine ilham verdi.
Çin, HDMI ve DisplayPort alternatifini piyasaya sürdü.
Telefonlar depremi 30 saniye önce bildirdi…
Çin'den gövde gösterisi: Yarı maratonda robotlar insanlarla yarıştı…

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
UNICEF raporunda Türkiye'deki çocuklar son sıralarda
AP'den Türkiye'ye sert mesaj: Kriterler müzakere edilemez
Af Örgütü: Türkiye'de yargıya müdahale derinleşti
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!

DİL DEMİŞKEN
BABAM
YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YAZ-IN SÖZLÜ TARİHLE YÜRÜMEK
İKİ DİRENİŞ
Bu sistemdeki bir kusur değil, sistemin kendisi
Güzel Sözler
YANGIN
DEVLET NEDİR
Kim Kimi Kandırmakta
LOZAN (Lousanne)

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 