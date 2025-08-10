Dünyanın ilk yapay zeka hastanesinde 42 sanal doktor çalışıyor.

Kategori: Yapay Zeka | 0 Yorum | 10 Ağustos 2025 14:01:43









Tsinghua Üniversitesi, yakın zamanda dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Agent Hospital’ı duyurdu. MedTechWorld'ün haberine göre bu sistem; sanal doktorları, klinik bakım ve gerçek dünya uygulamalarını tek bir platformda birleştiriyor.

Mayıs ayında Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi 500 yeni yatak ekleyerek kapasitesini bin 500 yataklı ve günlük 10 bin ayakta hastaya çıkarırken, dijital altyapı da genişletildi. Yapay zeka sistemleri; hasta kabulünden tanıya, ilaç yönetiminden hemşire istasyonlarına kadar her aşamada görev alıyor.





DeepSeek; patoloji analizinden nadir hastalık taramalarına, akıllı triyajdan tıbbi dokümantasyona kadar geniş bir yelpazede hekimlere destek oluyor. Örneğin Şanghay’daki Ruijin Hastanesi’nde günde 3 bin patoloji slaytını analiz ediyor. Ancak bu model henüz Çin’in sağlık sisteminin yalnızca yüzde 0,7’sinde kullanılabiliyor; bu da kırsal bölgelerdeki dijital gelişim uçurumunu ortaya koyuyor.





Tsinghua Üniversitesi, yakın zamanda dünyanın ilk yapay zeka hastanesi Agent Hospital’ı duyurdu. Yapay zeka teknolojilerinin topluma etkisi devrim niteliğinde olurken, sağlık sektörü de bu dönüşümden payını alıyor. Çin, yapay zeka destekli sağlık hizmetlerinde son yıllarda büyük adımlar attı ve ülke genelinde hastanelere entegre edilen sistemlerle bu ilerleme sürüyor. 2030’a kadar yapay zekaya 1,4 trilyon ABD dolarından fazla yatırım yapması öngörülen Çin, bunun önemli bir bölümünü “yapay zeka doktorların” görev yaptığı hastanelere yönlendiriyor.İlk açıldığında 14 yapay zeka doktordan oluşan Agent Hospital, bugün 21 klinik uzmanlık alanında 42 sanal doktora sahip. 300’den fazla hastalığı kapsayan sistem, her uzmanlık dalında en az 10 yaygın hastalık üzerine eğitildi. Yarım milyon sentetik hasta vakasıyla test edilen bu doktorlar, iddiaya göre, birkaç gün içinde 10 bin hastayı yüzde 93 doğrulukla tedavi edebiliyor.Bu sistem basit bir sohbet botu değil; yapay olarak üretilmiş hastalarla kapalı devre bir ekosistem içinde çalışabilen, kendi kendini geliştiren tıbbi ajanlar. Kasım 2024’te başlayan iç testlerin ardından, 2025’te Pekin Tsinghua Chang Gung Hastanesi ile entegrasyon sağlanarak halka açık pilot uygulamaya geçildi.DeepSeek atılımıTsinghua’nın entegre modeline karşılık, DeepSeek'in açık kaynaklı tıbbi yapay zeka modeli farklı bir yaklaşım benimsiyor. Çin’in yüzde 93,5'ini kapsayan 260’tan fazla hastanenin dahili ağlarına entegre edilen DeepSeek, hasta verilerinin hastane dışına çıkmasını engelliyor.Ulusal strateji haline geldiAgent Hospital ve DeepSeek, aynı hedefe giden iki farklı yol olarak öne çıkıyor: ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve akıllı sağlık hizmetleri. Çin, yaşlanan nüfus, hekim yetersizliği ve sağlık hizmetine erişimdeki eşitsizlikler nedeniyle sağlıkta yapay zekayı stratejik öncelik olarak görüyor.Ancak akıllarda hâlâ sorular var: Yapay zeka doktorların klinik kararları güvenilir mi? Kırsal bölgeler bu dönüşümde geride mi kalacak? Mevcut tıbbi düzenlemeler “insan olmayan hekimleri” yönetmeye yeterli mi?