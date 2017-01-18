A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

“Türkiye’nin yüzde 55’i, aynı ürünün pahalısını alınca daha iyi hissediyor”

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 18 Ocak 2017 15:01:00

Uluslararası araştırma şirketi Nielsen'in hızlı tüketim ürünleri pazarı için yaptığı 'Küresel Premiumlaşma Araştırması’na göre, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 55'i, bir ürünün "daha pahalısını" alınca kendisini daha iyi hissediyor.

Türkiye’deki tüketiciler bu özellikleriyle, Avrupalı tüketicilerden ayrışıyor, Asya/Pasifik tüketicileriyle benzeşiyor.



Araştırma sonuçlarına göre, belirli bir kategorideki ortalama fiyattan en az yüzde 20 daha yüksek maliyetli ürünler olarak tanımlanan “Premium” sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor.

Nielsen araştırmasının sonuçlarına göre, “Premium ürün satın almak kendimi iyi hissettiriyor” diyenlerin oranı şöyle:

– Asya/Pasifik’te yüzde 55
– Avrupa’da yüzde 29
– Afrika/Orta Doğu’da yüzde 48
– Latin Amerika’da yüzde 28
– Kuzey Amerika’da yüzde 36
– Türkiye’de yüzde 55

Doğan Haber Ajansı’na göre Nielsen’in Global Premiumlaşma Araştırması, Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu/Afrika ve Kuzey Amerika’da bulunan 63 ülkeden internet erişimi olan 30.000’in üzerinde tüketicinin katılımıyla gerçekleştiridi.

Araştırma sonuçları, premium segmentin pek çok pazarda toplam kategori satışlarını geride bırakarak güçlü bir büyüme gösterdiğini, tüketicilerin yalnızca lüks kategorisindeki çok pahalı ürünleri satın alma eğilimi göstermeyip, aynı zamanda gündelik ürünlerde de premiuma yöneldiğini ortaya koydu.

Nielsen Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan yaptığı açıklamada, “Artan refahla birlikte, tüketiciler bütünlüklü bir deneyim sunan ürünleri daha çok talep eder hale geldi. Pek çok tüketici, temel ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerin ötesinde, ürünleri kendilerini nasıl hissettirdiğine bağlı olarak satın alıyor. Farklı deneyimler yaşamaya yönelik beklentiler önemini korumaya devam ediyor. Örneğin geçtiğimiz yıl Türkiye atıştırmalık kategorisindeki büyümeye en büyük katkının premium segmentteki inovasyonlardan geldiğini görüyoruz” dedi.

Nielsen’den yapılan açıklamaya göre katılımcılar, premium ürünleri daha çok “olağanüstü kalite” ve “performans” ile tanımlarken, premium ürünlerin tercih edilmesinin, katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre ortalama üstü fiyat etiketleriyle de bir ilgisi bulunmuyor. Buna göre, bir ürünü pahalı olduğu için premium olarak değerlendirdiğini söyleyenler, dünya genelindeki katılımcıların üçte birini bile oluşturmuyor ve bu veri, “premium” iddiasını destekleyecek açık bir değer sunmadan fiyatları yukarı çeken şirketlere “net bir uyarı” niteliği taşıyor.

Tüketiciler premium ürünleri rasyonel veya duygusal gerekçelerle satın alıyor; ancak, duygusal gerekçeler, statü ve başarı arzusunun görece daha yüksek olduğu yükselen pazarlarda daha çok ön plana çıkıyor.

Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: Henüz oy verilmedi / 0 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






Medyanın sınır tanımaz cehaleti Cehaleti Göbekli Tepe’yi de vurdu.
2 Türk askerini yaktığını bir video yayımladı
Öyle bir deprem geliyor ki...
Türkiye’de 2016'daki bombalı saldırılar!!!
Çocuklar Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği yurdunda yanarak öldü
Yedinci ayına giren OHAL’in bilançosu
Atatürkçülük ve evrim artık yok...
Araplar da farkında değil ama bilimin yolu Arapça'dan geçiyormuş…
Geceyarısı OHAL Yumruğu 3 yeni KHK
Türkiye’nin geldiği nokta “Atatürkçülük müfredattan kaldırılsın”

Türkiye de açlık sınırı 1.602, yoksulluk sınırı 5.066 TL.
Anlayan var mı? Dolar 3.50, ekonomi 1.8 küçüldü ama zenginleştik!!!
'Türklerin serveti 13 yıl geriye gitti, borçları katlandı'
'Kanser aşısı'nı bulan Kübalı doktor: Tehdit sırası bende
Türkiye'de kadının yeri yok
Aborijinler neden tarım yapmadı?
İlhan Selçuk’tan Abidin Dino’ya Memleket Haberleri
KIRINTILAR
Bugün yaşananlara bakınca ateist olmak caiz
Bir anı

Doğumunun 100. Yılında Fahri Erdinç’i Anma Etkinlikleri
Yeni yıl armağanı hediye E-Kitap: Saat Üç Yazıları
Uçmağ Bahçesi
"El Quijote desde los ojos de un pintor turco”
Sümerlerde Atasözleri ve Özdeyişler
Özgürlük Sorumlulukla - Zorunluluk Sınırla
Özgür Okullar
Kendinde kalarak yabancılaşmak.
Felsefe yapmayı ne engeller?
Devrimci bir Türk Sufi: Hacı Bektaş Veli

Yerli tohumun sonu!
3 milyar insan su kıtlığı çekecek!
Kimin için sit yönetmeliği?
Uzmanlar: Türkiye’nin küresel ısınmayla mücadele politikası yok
Mahkemenin durdurduğu Yeşil Yol planına bakanlıktan ikinci onay çıktı.
Yeni nesil market!!!
Uçaktan korkana alternatif hızlı ulaşım!
İnternete erişiminin engellenmesinin maliyeti çok yüksek!
Sürücüsüz araç, gerektiğinde en az insan kaybına yol açmak için kendi yolcularını feda etmeli mi?
Helsinki'de sürücüsüz otobüsler yolda.

Sezaryen, daha büyük bebek doğumlarına evrimleştiriyor mu?
CERN ve Tanrı Parçacığı Deneyi
Altay Dağlarında Büyük Buluş: 50.000 Yıllık Sanat Yapıtları
Tuvalet ararken 49 bin yıllık yerleşim yeri buldu
'Kıtaları aşan' dev dinozorlar bulundu
“Türkiye’nin yüzde 55’i, aynı ürünün pahalısını alınca daha iyi hissediyor”
Türkiye'de 20 milyon silahın 17 milyonu ruhsatsız!
Commerzbank’a göre Türkiye’de ekonomi çöküyor!!!
Türkiye ‘2015 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde 21 sıra geriledi.
Eğitim sıralamasında 38 ülke arasında Türkiye 35. Avustralya 5. sırada

Ben Kavgacı Değilim, Onlar Benimle Kavga Ediyor!
Kur’an’da Özsavunma (Savaş) Ayetleri Haritası
Türkiye’nin gerçek kimsesizleri: Atatürkçüler
Yaşasın kadın dayanışması
'Tarım ülkesi' Almanya
Kamu Araştırması
HATTİ
ANNE YASA
Göz Doyması
Üçün biri

Ahilik
Nogay Türklerinden Atasözleri
Başkaldırının simgesi Landmesser'in hikayesi
Saha Türkleri
Yeni yıl armağanı hediye e-kitap : Leyla Erbil ile


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar









Basa git
 