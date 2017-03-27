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AKP’ye oy veren seçmenin %52,6’sı anayasa değişikliğinin içeriğinden habersiz

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 27 Mart 2017 04:15:25

Aydınlık’a konuşan Gezici “Araştırmamızın sonucuna göre MHP’nin yüzde 70’ine yakın kesimi ‘Hayır’ diyor. 1 Kasım’da AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 18’i ‘Evet’ demiyor. Ayrıca kararsız olduğunu belirten seçmenlerin de yüzde 68’i ‘Hayır’a yakın” dedi.

Kararsız olduğunu söyleyen seçmenin İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya’da olduğunu aktaran Gezici yaptıkları araştırmanın verilerine şöyle devam etti: “AKP’ye oy veren seçmenlerden ‘Evet’ vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 81,9. MHP’ye oy veren seçmenlerden ‘Evet’ oyu vereceklerini belirtenler 18,9’da kalırken MHP seçmeninin yüzde 66,7’si ‘Hayır’ oyu vereceğini ifade ediyor. MHP’deki kararsız oranı ise yüzde 14.



‘AKP seçmeninin yüzde 52,6’sı değişiklikten habersiz’

Yaklaşık 58 milyon 266 bin 349 kişinin oy kullanmasının beklendiğini kaydeden Gezici, “Ancak yapılan araştırmalar doğrultusunda seçmenin yaklaşık yüzde 17’sinin sonuçların değişmesinde etkili olacağını düşünmediği için sandığa gitmeyeceği tahmin ediliyor. Sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 12’ye inerse ‘Evet’ oyları yüzde 46,1’e düşerken ‘Hayır’ oyları yüzde 53,9’a yükseliyor” dedi.

AKP’li seçmenin yüzde 17,7’sinin, MHP seçmeninin ise yüzde 75,2’sinin parlamenter sistemi tercih ettiğini söyleyen Gezici sözlerini şöyle bitirdi: “1 Kasım’da AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 52,6’sının anayasa değişikliğinin içeriğinden habersiz olduğu ortaya çıktı.”

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