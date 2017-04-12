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'Hayır' yüzde 57.75

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 12 Nisan 2017 01:38:21

Avrasya Araştırma'nın son referandum anketi: 'Hayır' yüzde 57.75. 16 Nisan'da yapılacak başkanlık anayasası referandumu öncesinde referandum sonucuna ilişkin yapılan anket sonuçları yayımlanmaya devam ediyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi'nin (AKAM) duyurduğu anket sonuçlarına göre 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda 'HAYIR' oyunun oranı yüzde 57.75, 'EVET' oyunun oranı ise yüzde 42.25.



Avrasya Kamuoyu Arastirmalari Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, anket sonuçlarını sosyal medya hesabından duyurdu. Özkiraz, tüm araştırmacıların söylediği gibi 'Hayır' demekten korkarak 'Evet' veya 'Kararsızım' diyen çekingen seçmenler ile özel mülakatlar yaptıklarını belirterek mülakat sonuçlarını yayımladı.

İşte o sonuçlar:



"Evet' çıkarsa şirketi kapatacağız"

Referandum sonucunda 'HAYIR'ın çıkacağının altını çizen Özkiraz, referandum sonucunda 'Evet' çıkması halinde AKAM'ı kapatacaklarını ve ba

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