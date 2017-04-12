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Melbourne, dünyanın 'en iyi' 15 teknolojik şehri listesinde

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 12 Nisan 2017 12:12:22

Melbourne, dünyanın 'en iyi' 14 teknolojik şehri oldu... Dünyadaki teknolojik kent listesinin yer aldığı Tech City 2017 raporunda Avustralya'nın Melbourne şehri ilk 15'e girdi. Sıralamada ilk üç şehir arasında Amerika'nın Austin, San Francisco ve New York kentleri yer alırken Melbourne ise 14'cü şehir olarak seçildi.

Dört ve beşinci şehirler ise Kanada'nın Toronto ile  İngiltere'nin başkenti Londra oldu.



ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco, dünyanın bir numaralı şehri olarak tanınmış bir üne sahipti.

Ancak San Francisco'nun çılgın yaşam masrafları, emlak firması Savills'in, "dünya teknoloji endüstrisinin ön planında" dünyadaki teknolojik kent listesinin yer aldığı Tech City 2017 raporunda, bir numaralı teknoloji merkezi olarak başka bir ABD şehri seçmesine neden oldu.

Savills, bu listeyi hazırlarken, kiraya ek olarak, bir iş kurmak için gerekli gün sayısından, düz bir beyaz kahvenin maliyetine kadar yüzden fazla ölçüme baktı.

Araştırmacılar ayrıca, ortalama teknoloji çalışanı için girişim sermayesine ve ulaşım sürelerine erişim konularına da bu ölçümde baktılar.

Savills, tüm şehirlerin "yerini arayan teknoloji şirketleri için küresel alışveriş listelerinin en üstünde" olduğunu söyledi.

SAVILLS WORLD RESEARCH/2017 | Raporu (Ingilizce)
 
Web sitesi : http://www.savills.co.uk/tech-cities/index.html#world

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