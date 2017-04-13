Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 13 Nisan 2017 17:55:47





38 yaşında,

Kadın,

Avustralya doğumlu,

İngiliz kökenli,

Evil,

üç yatak odalı bir evde iki çocuklu bir evde eşiyle yaşayan,

ve iki motorlu taşıt olan.



2016 Nüfus sayımı ile elde edilen verierin ışığında 'Tipik Avustralyalı’ tanımlandı. 2011 Nüfus sayımı verilerinde ise ‘Tipik’ Avustralyalı, Avustralya’da eyalet başkentlerinden birinin banliyösünde, üç odalı bir evde kocası ve iki çocuğu ile yaşayan 37 yaşındaki bir kadın olarak tanımlanmıştı.Nufüs sayım formunda geçen yıl yapılan yer alan sorulara verilen yanıtlara göre ortaya çıkan ,'Tipik' Avustralyalı şöyle tanımlandı.Bu 38 yaşındaki tipik Avustralyalı’nın günü, sabah 6.30 kalkmak, kahvaltı yapmak, kendini işe, çocukları okula hazırlamak ve okula bıraktıktan sonra içe gitmek olarak anlatılıyor.İstatistik bürosundan Sue Taylor, bu sonuca ulaşmak için ortalama bir profil çizdiklerini belirtti.2016 Genel Nüfus Sayımında 'tipik Avustralyalı’ profili eyaletlere göre değişiklik gösterdi. Örneğin yaş açısından Tazmanya 42 yaş ile en yaşlı Avustralyalı profilini gösterirken, 34 yaş ile Kuzey Bölgesi ise en genç Avustalyalı profilini ortaya koydu.Tipik Avustralyalının yaşadığı ev Tazmanya ve NSW'de kendine aitken, Kuzey Bölgesi’nde ise kiralık.'Tipik' göçmen profile ise İngiltere kökenli olarak ortaya çıksa da her eyaletteki 'tipik' göçmen profili farklı ülkeden gelindiğini de ortaya koydu. Queensland'de Yeni Zelanda'da doğumlular, Victoria'da Hindistan doğumlular, NSW'de ise Çin kökenliler öne çıkıyor.Ayrıca, bugünkü tipik Avustralyalı’nın hem anne hem de babasının Avustralya’da doğumlu olduğu söylendi ama buna uymayan birçok Avustralya vatandaşı bulunmakta.Örneğin Viktorya, NSW ve Bati Avustralya’da yaşayan kişilerin çoğunun ebeveynlerinden biri yurtdışında doğmuş.Tipik bir aborjin ise 23 yaşında bir kadın olarak gösteriliyor.Tipik bir erkek ise 37 yaşında ve tasvir edilen tipik kadından bir yaş küçük ama onun gibi ev borcu olan kişi olarak tanımlandı.Sidney Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Bölümü'nden Dr. Amanda Elliott, Avustralya İstatistik Bürosu’nun bu bilgiyi neden ürettiğini anladığını ancak "tipik Avustralya" nın gündelik yaşamdaki sıradan Avustralyalı’yı pek fazla göstermediğini savundu.Dr Elliott, insanlarin önemli bir bölimünün iki çocuğu olmadığı gibi 38 yaşında bir kadın olmadığını da belirttti ve ortaya çıkan sonucun sıradan insanlar için de, istatistiksel olarak da oldukça anlamsız olduğunu ifade ederek, bu tür bilgi toplamanın Avustralya’nın çokkültürlü yüzünü örttüğünü ve buradaki zengin kültürel yapıyı sildiğini söyledi.Micheal Turkic ve William Uy vu le, iki ayrı kültürden eşcinsel çift olarak nüfüs sayımında ortaya çıkan tipik Avustralyalı portresine uymuyorlar.Buna rağmen kendilerini tipik bir Avustralyalı olarak gördüklerini belirten Micheal Turkic, tipik bir Avustralyalı gibi çocuklarının olduğunu, kira veya ev borcu ödediklerini ve herkes gibi çocukları okula bırakıp okuldan aldıklarını ifade etti..William Uy vu le ise tamamen duyma engelli bir kişi olarak Avusturlaya nüfusunun çok az bir bölümünü temsil ediyor.Nüfus sayımıyla ilgili ayrıntılı rapor 27 Haziran’da yayınlanacak.Kaynak : SBS | Özen Özüner - Nilgün Kılıç