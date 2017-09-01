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İstanbul irtifa kaybedirken Melbourne yerini koruyor

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 01 Eylül 2017 06:40:34

İstanbul, 100 üzerinden 57.8 puan ile yaşanabilir kentler sıralamasında irtifa kaybetti. Son yıllarda olumsuzluklarla anılmaya başlayan İstanbul, Atina’nın da gerisine düştü. Türkiye'nin megakenti, İngiliz yayın kuruluşu Economist Group'un araştırma şirketi Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından 15 yıldır yayımlanan Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'nde 100 üzerinden 57.8 puanla 140 şehir arasında ancak 114'üncü olabildi. Melbourne 97.5 ile birinciliğini korudu.



İstanbul, 5 yıl önce endekste aynı puanla 109'uncu sıradaydı ancak diğer şehirlerin puanları artarken, yerinde sayan İstanbul 5 basamak aşağı düştü. Böylece, Yunanistan'ın başkenti Atina, Hindistan'dan Yeni Delhi, Filipinler'den Manila, Güney Afrika'dan Johannesburg ve Pretoria gibi kentler İstanbul'un üstünde yer buldu.

Economist uzmanları sıralamaya sadece insanların iş veya eğlence amacıyla yaşamak veya ziyaret etmek isteyebileceği şehirleri dahil etti. Endekste şehirlere istikrar, sağlık, kültür-çevre, eğitim ve altyapı başlıkları altındaki 30 ölçüt üzerinden puanlar verildi. Avustralya'nın Melbourne kenti 97.5 puanla yedinci kez üst üste birinci olurken, ilk 10'da Avustralya ve Kanada'dan 3er şehrin yer alması dikkat çekti.

Son yıllarda yabancı öğrenci sayısının hızla arttığı Melbourne'de 240 civarında anadil konuşulurken, kentte 60 bin civarında Türk'ün yaşadığı tahmin ediliyor.

Endekste yer alan şehirlerin puanlarının ortalamasının 2007-2016 arasında sürekli düşüş göstermesine karşın, ilk defa 2016-2017 döneminde yükseliş kaydettiği belirtildi. Ancak son 10 yıllık puan değişimleri incelendiğinde, 140 şehrin 98'inde yaşanabilirliğin azaldığı ifade edildi. Londra, Paris, New York ve Tokyo gibi nüfusu 10 milyonu aşan megakent sıralamada ilk 10'a giremedi.

2017 yılına ilişkin endeks raporunda, 1 sene içinde Türkiye'den İsveç'e, Belçika'dan ABD'ye kadar birçok ülkede terör saldırıları görüldüğüne dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı: “Irak, Libya, Suriye ve Türkiye yüksek seviyeli sosyal kargaşa ve silahlı çatışmaya sahne olurken, Nijerya gibi bir dizi ülkede isyancı gruplarla savaş sürüyor. Bu arada 45'inci ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalarla bağlantılı sosyal kargaşalar görülüyor.”

Geçen 1 sene içinde Tahran, Dubai, Abidjan, Harare ve Kolombo son 5 yılda sıralamada en çok yukarı çıkan şehirler olurken, Kiev, Şam, Trablus, ABD'den Detroit ve Rusya başkenti Moskova aynı dönemde en çok gerileyen kentler oldu.



Bir de evsizlere sorun

Avustralya Açık Tenis Turnuvası ve Formula1 gibi dünyaca ünlü spor etkinliklerine ev sahipliği yapan Melbourne, 4.7 milyonluk nüfusuyla Sidney'in ardından ülkenin en kalabalık ikinci kenti. Ancak, şehrin cennet gibi sunulmasına tepki gösteren Victoria Eyaleti Sosyal Hizmetler Müdürü Emma King, “Economist anketi için köprü altında yaşayanlar veya elektrik faturasını ödemek için yemeğinden kısanlara da soru soruldu mu” dedi ve ekledi: “Eğer parasızsanız, hastaysanız, engelliyseniz veya herhangi bir zafiyetiniz varsa Melbourne'de hayat acayip zordur. Eğer siz giremiyorsanız, Melbourne'ün revaçta olan barları, renkli şaraphaneleri ve dünya kalitesindeki spor tesisleri hiçbir şey ifade etmez.”

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