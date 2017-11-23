Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 23 Kasım 2017 04:06:18





CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Türkiye Geneli Artan Psikolojik Rahatsızlıklar Buna Bağlı İlaç Kullanımı, Madde Bağımlılığı ve İntihar Vakaları Raporu”nu hazırladı. Rapora göre, 2016 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile sağlık kuruluşlarına 12 milyon 141 bin 255 başvuru oldu. Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulundu.Hakverdi, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye Geneli Artan Psikolojik Rahatsızlıklar Buna Bağlı İlaç Kullanımı, Madde Bağımlılığı Ve İntihar Vakaları Raporu”nu açıkladı. Hakverdi şöyle dedi:“Biz Sağlık Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bilgi edinme yasaları çerçevesi içerisinde başvurularda bulunduk. Onların sonuçlarını raporladık. Ülkemiz madde bağımlılığı konusunda da kırmızı alarm vermektedir. Geride bıraktığımız yılda milyonları bulan madde bağımlısından sadece 265 bin 384’ü tedavi altına alınmıştır.Sadece 2016 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeni ile sağlık kuruluşlarına 12 milyon 141 bin 255 başvuru yapılmıştır. Öyle ki insanlarımız psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan ilaçların bağımlısı haline gelmiştir. Son 4.5 yılda 224 milyon 764 bin 22 kutu antidepresan ve benzeri ilaç tüketilmiştir.Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulunmuş ve bu intiharların 16 bin 28’i ölümle sonuçlanmıştır. Son 5 yılda vatandaşlarımızın psikolojik şikâyetler nedeni ile sağlık kuruluşlarına yaptığı başvurularda yüzde 27.73’lük bir artış yaşanmıştır. 2002 yılında 9 milyon 504 bin 820 iken bu sayı 2016 yılında 12 milyon 141 bin 255 olmuş.Son 5 yılda aynı şikâyetlerle sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayısı toplamda 53 milyon 694 bin 90’ı bulmuş. 2017’nin ilk 8 ayı itibariyle başvuru sayısı ise 9 milyon 84 bin. 2016 yılında İstanbul’da 2 milyon 202 bin 484, Ankara’da 888 bin 410, İzmir’de 884 bin 458 başvuru olmuş."Psikolojik şikâyetler nedeni ile sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayılarını illerin nüfusuna göre oranlandığında en çok başvuru yapan beş iliı sırasıyla Trabzon, Rize, Edirne, Bartın ve Yalova olduğunu açıklayan Hakverdi, “Psikolojik şikâyetler nedeni ile sağlık kuruluşlarına yapılan başvuru sayılarını illerin nüfusuna göre oranladığımızda en az başvuru yapan beş ilimiz sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Muş, Van ve Bitlis illerimizdir" dedi.Psikolojik rahatsızlığı sebebiyle kullanılan ilaçlarda 2013 yılında 44 milyon 614 bin 228’iken 2016 yılında bu sayının 53 milyon 545 bin 724 olduğuna dikkat çeken Hakverdi, son 4.5 yılda 224 milyon 764 bin 22 kutu antidepresan ve benzeri ilacın tüketildiğini. 2017’nin ilk 6 ayı hariç son 4 yılda antidepresan ve benzeri ilaçların kullanımındaki artışın yüzde 16.68 olduğunu belirtti.10 yıllık madde tütün hariç bağımlılığı tüketimi incelendiğinde tedavi gören sayısına ulaşıldığını ifade eden HAkverdi, “2007 yılında bu 41 bin 061 iken 2016 yılında 265 bin 384’e ulaşmış. Yani son 10 yılda bağımlılık kliniklerinde (tütün hariç) tedavi gören hasta sayısı toplamda 1 milyon 783 bin 536 olmakla beraber yüzde 646 oranında bir artış yaşanmıştır” dedi.Son 5 yılda 60 bin 850 kişi intihar girişiminde bulunduğuna ve 16 bin 28’inin ölümle sonuçlandığına dikkat çeken Hakverdi, üç büyük şehirde intihar vakatalarını şu ifadelerle değerlendirdi:“Üç büyük şehirde son 5 yılda yaşanan intihar vakalarına gelince; İstanbul ilimizde yaşanan 4 bin 502 intihar vakasından 2 bin 298’i, Ankara ilimizde yaşanan 4 bin 751 intihar vakasının bin 35’i ve İzmir ilimizde yaşanan 3bin 524 intihar vakasının bin 66’sı ne yazık ki ölümle sonuçlanmıştır. Türkiye geneli son 5 yıl içerisinde yaşanan ölümlü intihar sayıları nüfusa göre oranlandığında en çok intihar vakası yaşanan 5 ilimiz sırası ile Ardahan, Tunceli, Bingöl, Edirne ve Burdur’dur.Türkiye geneli son 5 yıl içerisinde yaşanan ölümlü intihar sayıları nüfusa göre, oranlandığında en az intihar vakası yaşanan 5 ilimiz sırası ile Gümüşhane, Bayburt, Sakarya, Rize ve Yalova’dır.Cezaevlerinde 2012 yılından 2017 yılının eylül ayına kadar 2 bin 423 kişi intihar girişiminde bulunmuş bu girişimlerin 286’sı ölümle sonuçlanmıştır.”“Ülke böyleyse Meclis nasıl acaba?” sorusuna Hakverdi, “Devleti yönetenler nasıl acaba? Cemaatin durumu buysa bu ülkeyi yönetenler ne halde onu bir değerlendirmek lazım, ona bir bakmak lazım” dedi.