Kategori: Araştırma | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 23 Şubat 2018 09:40:47





“CHP gibi amorf (kendine özgü bir biçimi olmayan) bir part“

“CHP’ye soruyorum; Yahu senin bu memlekette dikili bir ağacın mı var?”

“Bu cibiliyetsiz partinin bu ülkeye hiçbir katkısı olmamıştır”

“CHP iktidarında şu ülkede bir taş üstüne taş kondu mu?”

“Biz bu CHP’nin cemaziyelevvelini (tüm geçmişini) biliriz, hiçbir eserleri, emekleri yoktur bu ülkede”

“CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allahaşkına?”



Cumhuriyet Halk Partisi Kuruldu. (9 Eylül 1923)

CHP Genel Başkanlığına Mustafa Kemal Atatürk seçildi. (11 Eylül 1923)

Ankara Başkent ilan edildi. (13 Ekim 1923)

Cumhuriyet ilan edildi (29 Ekim 1923)

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu kuruldu.



Hilafet kaldırıldı.

Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) kabul edildi.

İlköğretim zorunlu hale getirildi.

Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.

Gölcük’te ilk tersane ünitesi kuruldu.

Devlet Demiryolları kuruldu.

İstanbul – Ankara arasında ilk yolcu uçağı seferi yapıldı.

Türkiye İş Bankası kuruldu.

Türk Kadınlar Birliği kuruldu.

Ankara ilk planlı şehir olarak tanzim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Orkestrası kuruldu.

Türkiye Tütüncüler Bankası kuruldu.

İlk milli sigorta Anadolu Sigorta faaliyete geçti.

Bursa’da Karacabey Harası kuruldu.

Milli Sahne Ankara’da ilk tiyatro olarak kuruldu.

Topkapı Sarayı müze olarak ziyarete açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti yazılı ilk madeni para tedavüle çıktı.

Atatürk’ün önerisiyle ismini de verdiği Cumhuriyet Gazetesi yayına başladı.



Danıştay kuruldu.

Türk Hava Kurumu (Türk Tayyare Cemiyeti) kuruldu.

İstanbul’da Liman İşleri inhisarı kuruldu.

Osmanlı’da köylülerden alınan Aşar Vergisi kaldırıldı.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü kuruldu.

Sanayi ve Madenler Bankası kuruluş kanunu kabul edildi.

1920’de Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı bir anonim şirkete dönüştürüldü.

Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu kabul edildi.

Gazi Orman Çiftliği kurulmaya başlandı.

Eskişehir Cer Atölyelerinde demiryolu malzemesi üretecek birimler hizmete girdi.

Adana Mensucat Fabrikası üretime başladı.

Türkiye’nin ilk betonarme köprüsü Menderes Nehri üzerine yapıldı.

İlk Cumhuriyet altını basıldı.

Adana ve Bergama Müzeleri açıldı.

Tayyare Cemiyeti’nin katkılarıyla Ankara’da Türk yapımı ilk planör uçuruldu.

Şeker Fabrikaları kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.



Demir Çelik Sanayiinin kurulmasına ilişkin kanun yayımlandı.

Uluslararası saat ve takvim uygulanmasına başlandı.

Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi. Kanunla kadın erkek eşitliği sağlandı.

Türk Telsiz Telefon Şirketi kuruldu.

Eskişehir Uçak Bakım İşletmesi açıldı.

Yabancı gemilere tanınan ayrıcalıkları kaldıran Kabotaj Kanunu yürürlüğe girdi.

İlk şeker fabrikası olan Alpullu Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.

Ankara otomatik telefonu işletmeye açıldı.

İstanbul’da inşaat demiri üreten ilk haddehane açıldı.

Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri kuruldu.

Amasya, Sinop ve Tokat Müzeleri açıldı.

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikası açıldı. 1950’li yıllarda Adnan Menderes hükümetince kapatılana kadar bu fabrikada toplam 112 savaş uçağı üretildi.

Bakırköy Çimento Fabrikası kuruldu.

Uşak Şeker Fabrikası işletmeye açıldı.



Teşviki Sanayi Kanunu kabul edildi.

Bünyan Dokuma Fabrikası hizmete girdi.

Ankara – Kayseri demiryolu açıldı.

Emlak ve Eytam Bankası kuruldu.

İstanbul Radyosu yayınlarına başladı.

Samsun – Havza – Amasya demiryolları açıldı.

Bursa Dokumacılık Fabrikası açıldı.

Eskişehir Bankası kuruldu.

Ankara Arkeoloji Müzesi ve Sivas Müzesi kuruldu.

Okullarda karma eğitime geçildi.

İlk basketbol ligi düzenlendi.

İlk Köy Öğretmen Okulu Kayseri’de açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kağıt parası tedavüle çıkarıldı.

İzmir Müzesi açıldı.

Ankara’da Çocuk Sarayı açıldı.

İlk düzenli radyo yayını İstanbul’da başladı.



Laiklik Cumhuriyetin temel ilkesi olarak kabul edildi.

Anadolu Demiryolu Şirketi yabancılardan satın alındı.

Haydarpaşa-Eskişehir-Konya ve Yenice-Mersin Demiryolları yabancılardan satın alındı.

Ankara Çimento Fabrikası açıldı.

Türk halkına okuma-yazma öğretmek için Millet Mektepleri açıldı

Ankara Numune Hastanesi açıldı.

Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü kuruldu.

Türk Eğitim Derneği (TED) Atatürk’ün koruyuculuğunda Ankara’da kuruldu.

Türk Vatandaşlığı Yasası kabul edildi.

İstanbul Bomonti’de Türk Mensucat Fabrikası hizmete girdi.

Amasya – Zile demiryolu açıldı.

Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki hakkındaki kanun kabul edildi.

Malatya Elektrik Santralı açıldı.

İlk defa Kadınlar Mahkemelerde Avukat olarak görev aldılar.

Kütahya – Tavşanlı demiryolu açıldı.

İstanbul’da Üsküdar, Bağlarbaşı ve Kısıklı’da tramvay hatları açıldı.

Ankara’nın ilk büyük oteli Ankara Palas açıldı.

Gaziantep’te Mensucat Fabrikası işletmeye açıldı.



Mersin- Adana demiryolu yabancılardan satın alındı.

Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.

Ayancık Kereste Fabrikası açıldı.

Trabzon Vizera Hidroelektrik Santralı hizmete girdi.

İstanbul’da Fatih-Edirnekapı tramvay hattı hizmete girdi.

Anadolu-Bağdat, Mersin- Tarsus Demiryolları yabancılardan satın alındı.

Haydarpaşa Limanı yabancılardan satın alındı.

Kütahya- Emirler, Fevzipaşa-Gölbaşı demiryolları açıldı.

Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.

Paşabahçe Rakı ve İspirto Fabrikası açıldı.

Yeni Türk harfleriyle ilk posta pulları basıldı.



Ankara – Sivas Demiryolu Hattı ulaşıma açıldı.

Kadınlar Belediyelerde seçme ve seçilme hakkı kazandı.

Ankara’da Ziraat Enstitüsü kuruldu.

Kayseri – Şarkışla demiryolu açıldı.

Türkiye Gazeteciler Birliği kuruldu.

İstanbul Galata Köprüsü’nden 70 yıldan beri alınan köprü geçiş ücreti kaldırıldı.

Ankara Etnografya Müzesi halka açıldı.



Bursa- Mudanya demiryolu yabancılardan satın alındı.

Gölbaşı – Malatya demiryolu açıldı.

10 ilde Bölge Sanat Okulları açıldı.

Çocuk Esirgeme Kurumu kuruldu.

Tekel Genel Müdürlüğü kuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kuruldu.

Uluslararası ölçü birimleri kabul edildi.

Türk Tarih Kurumu kuruldu.

Devlet Sanayi Ofisi (DSO) kuruldu.



Samsun- Sivas demiryolu açıldı.

Diyarbakır Tekel Rakı Fabrikası açıldı.

Sanayi Teşvik Kanunu ile toplam 1473 işletme teşvikten yararlandırıldı.

İzmir Rıhtım İşletmesi yabancılardan satın alındı.

Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu.

Kütahya – Balıkesir demiryolu açıldı.

Ulukışla – Niğde demiryolu açıldı.

Halkevleri açıldı.

Türk Dil Kurumu kuruldu.

Türkiye Milletler Cemiyetine üye oldu.



Eskişehir Şeker Fabrikası açıldı.

Sümerbank resmen faaliyete geçti.

İstanbul – Ankara arasında düzenli uçak seferleri başladı.

Adana-Fevzipaşa demiryolu açıldı.

Ulukışla – Kayseri demiryolu açıldı.

Yerel Yönetimlere finansal yardım için İller Bankası kuruldu.

İstanbul Üniversitesi kuruldu.

Zonguldak Yatırım Bankası ve Kayseri Milli İktisat Bankası kuruldu.

Havayolları Devlet İşletmesi kuruldu.

Samsun- Çarşamba demiryolu hattı yabancılardan satın alındı.

Halk Bankası kuruldu.

Ankara’da Yüksek Ziraat Enstitüsü açıldı.



Bandırma- Menemen- Manisa demiryolu yabancılardan satın alındı.

İlk Türk Operası sahnelendi.

Kadınlar birçok Avrupa ülkesinden önce genel seçimlerde seçme/seçilme hakkı kazandı.

İzmir-Kasaba demiryolu yabancılardan alınarak devletleştirildi.

Keçiborlu Kükürt Fabrikası üretime başladı.

Soyadı Kanunu kabul edildi.

Turhal Şeker Fabrikası açıldı.

Isparta Gülyağı Fabrikası üretime başladı.

Kayseri Uçak ve Motor Fabrikasında yapılan ilk uçağın deneme uçuşu yapıldı.

Basmane İzmir – Afyon demiryolu yabancılardan satın alındı.

Sümerbank Bakırköy Bez Fabrikası’nın açılışı yapıldı.

İlk Süttozu Fabrikası Bursa’da açıldı.

Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası işletmeye açıldı.

Demiryolu Elazığ’a ulaştı.



Haftasonu tatili Cumartesi-Pazar olarak kabul edildi.

Aydın Demiryolları yabancılardan satın alındı.

MTA Enstitüsü kuruldu.

ETİBANK kuruldu.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. kuruldu.

Türkkuşu kuruldu.

İstanbul Rıhtım Şirketi yabancılardan satın alındı.

Ankara’da troleybüs hattı işletmeye açıldı.

Fevzipaşa-Ergani-Diyarbakır demiryolları açıldı.

İlk Arkeolojik kazılar Alaca höyük’te başladı.

Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası üretime başladı.

Zonguldak Türk Antrasit Fabrikası işletmeye açıldı.

Afyon – Isparta demiryolu açıldı.

Sümerbank Kayseri Dokuma Fabrikası’nın açılışı yapıldı.

Ankara Mamak’ta Gaz Maskesi Fabrikası açıldı.

Ayasofya müze olarak ziyarete açıldı.

Ankara’da Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi açıldı.



Kabotajın Deniz Yolları İdaresi’ne geçmesi sağlandı.

Ankara Çubuk Barajı açıldı.

Motreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Çanakkale ve İstanbul Boğazlarında askerden arındırılmış bölgelere Türk askerleri yerleştirildi.

Ankara’da Devlet Konservatuarı açıldı.

Edirne-Sirkeci Şark Demiryolları yabancılardan satın alındı.

Haydarpaşa Numune Hastanesi hizmete girdi.

Sümerbank Malatya İplik ve Bez Fabrikası kuruldu.

İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası hizmete girdi.

Elazığ Şark Kromları İşletmesi kuruldu.

İzmir Enternasyonal Fuarı açıldı.

İzmir Havagazı Şirketi yabancılardan satın alındı.

İstanbul Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

SEKA’nın İzmit’teki fabrikasında ilk kağıt üretildi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu hizmete açıldı.



Sümerbank Konya Ereğlisi Dokuma Fabrikası üretime başladı.

Ziraat Bankası Kanunu kabul edildi.

Kozlu Kömür İşletmeleri yabancılardan satın alındı.

Çatalağzı – Zonguldak demiryolu açıldı.

İstanbul Resim Heykel Müzesi açıldı.

Ankara’da ilk Bira Fabrikası kuruldu.

Toprakkale – İskenderun demiryolu yabancılardan satın alındı.

Ankara’da Motorlu Tayyarecilik Okulu açıldı.

Urfa’da Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği açıldı.

Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası açıldı.

Denizbank kuruldu.

İstanbul ve Trakya Demiryolları yabancılardan satın alındı.

Diyarbakır – Cizre Demiryolu açıldı.

Yozgat Termo-Elektrik Santralı hizmete girdi.



Gemlik Suni İpek Fabrikası açıldı.

İzmir Telefon Şirketi yabancılardan satın alındı.

Ankara Radyoevi hizmete girdi.

Divriği Demir Madenleri üretime başladı.

Bursa Merinos Fabrikası faaliyete geçti.

Murgul Bakır İşletmeleri satın alındı.

Türk askerleri Hatay’a girdi.

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü kuruldu.

Eskişehir İspirto Fabrikası açıldı.

İstanbul Elektrik Şirketi yabancılardan satın alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kuruldu.

Sivas – Erzincan demiryolu açıldı.

Giresun’da Fiskobirlik kuruldu.



Ergani Bakır İşletmesi hizmete girdi.

Karabük Demir Çelik Kok Fabrikası üretime başladı.

İstanbul’da yabancıların işlettiği Tramvay Şirketi tesislerini hükümete devretti.

İstanbul’daki Tünel İşletmesi tüm tesislerini hükümete devretti.

Bursa ve Mersin elektrik tesisleri devletleştirildi.

Adana Elektrik Şirketi devletleştirildi.

Sivas Demiryolu Makinaları Fabrikası kuruldu.

Aydın’da 4000 köylüye toprak dağıtıldı.

İstanbul’da İETT kuruldu.

Fransız askerleri Hatay’dan çıkartıldı, Hatay Türkiye’ye katıldı.

Karabük Demir Çelik Fabrikası Yüksek Fırınları hizmete girdi.

Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

Karabük Demir Çelik Boru Fabrikaları hizmete girdi.

Milli Piyango İdaresi kuruldu.

Unkapanı Atatürk Köprüsü açıldı.

İlk Türk denizaltısı Haliç’te denize indirildi.

Sivas – Erzurum demiryolu açıldı. Cumhuriyetin ilk 15 yılında yapılan demiryolu 3.000 km’ye ulaştı.

Tekirdağ Şarap Fabrikası hizmete açıldı.

Kozabirlik kuruldu.



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Türk Petrol Şirketi kuruldu.

Köy Enstitüleri kuruldu. (Malesef 1954 de kapatıldı)

İstanbul Radyo İstasyonu hizmete girdi.

Ereğli Kömür İşletmesi kuruldu.

Haliçte yapılan İkinci Türk denizaltısı donanmaya katıldı.

Taksim Gezi Parkı İstanbul’da açıldı.

Eğitim amaçlı Halk Odaları kuruldu. İlk etapta 141 Halk Odası açıldı.

Ankara’da Milli Halk Kütüphanesi açıldı.

Garp Linyitleri İşletmesi kuruldu.

Gebere Barajı açıldı.

Petrol Ofisi kuruldu.

Türk Hava Kurumu Ankara’da uçak fabrikası kurdu.

THY Yurtiçi uçuş merkezlerinin sayısı 11’e çıktı.

Ankara Etimesgut’ta üretilen ilk Türk uçağı deneme uçuşları yaptı.

Türk Devrim Tarihi Enstitüsü kuruldu.

İlköğretim seferberliği başladı.

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü açıldı.

Dalaman ve Hatay Devlet Üretme Çiftlikleri kuruldu.

Bursa, Denizli, Mersin, Çorum ve Urfa’da Kız Sanat Enstitüleri açıldı.

İlk büyük Türk ilaç fabrikası Eczacıbaşı İlaç Fabrikası Levent’te açıldı.

Atatürk Devrim Müzesi açıldı.

Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsası Kanunu kabul edildi.

Zonguldak-Kozlu demiryolu hattı açıldı.

İstanbul’da Atatürk Bulvarı açıldı.

Ankara’da Gençlik Parkı açıldı.

Diyarbakır – Batman Demiryolu açıldı.

Seyhan Regülatörü açıldı.

Sivas Çimento Fabrikası açıldı.

İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü kuruldu.

İstanbul’da Yıldız Parkı açıldı.

Ankara Fen Fakültesi açıldı.

Türkiye Zirai Donatım Kurumu (TZDK) kuruldu.

İzmit Klor Alkali Fabrikası hizmete girdi.

İzmit Selüloz Fabrikaları işletmeye alındı.

Türk Hava Kurumu’nun Ankara’daki uçak fabrikasında 140 eğitim uçağı, ambulans uçakları ve çok sayıda planör üretildi.

İzmit’te Gazete ve Sigara Kağıdı Fabrikası açıldı.

Yeşilköy’de yerli sermaye ile üretilen ilk Türk özel yolcu uçağının denemesi yapıldı.

Anıtkabir’in temeli atıldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) kuruldu.

Mersin Limanı hizmete açıldı.

Gaziantep Havaalanı açıldı.

Fevzipaşa – Malatya ve Diyarbakır – Kurtalan demiryolları hizmete girdi.

Sakarya’da Ziraat Alet ve Makinaları Fabrikası üretime başladı

İzmir’de Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu açıldı.

Şirketi Hayriye devlet tarafından satın alındı.

Türkiye Birleşmiş Milletler’e kurucu üye olarak katıldı.

İskenderun Limanı hizmete girdi.

Türkiye ilk defa yerli ampul üretimine başladı.

Balıkesir, Van, Rize, Erzurum, Erzincan ve Çankırı’da liseler ve enstitüler açıldı.

Çiftçiyi ve Köylüyü Topraklandırma Kanunu kabul edildi.

Ormanlar koruma amacıyla devletin mülkiyetine geçti.

İstanbul – Londra ve İstanbul – Paris uçak seferleri başladı.

İş ve İşçi Bulma Kurumu hizmete başladı.

İşçi Sigortaları Kurumu yürürlüğe girdi.

İstanbul – Ankara arasında yataklı tren seferleri başladı.

Ankara Üniversitesi kuruldu.

Elazığ Tekel Şarap Fabrikası açıldı.

İstanbul ve Ankara Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri yapıldı.

Heybeliada Senatoryumu hizmete girdi.

İstanbul Açıkhava Tiyatrosu açıldı.

İşçi ve İşveren Sendikaları Kanunu kabul edildi.

Palu-Genç demiryolu açıldı.

Türkiye Dünya Sağlık Örgütüne üye oldu.

Rize Çay Fabrikası hizmete girdi.

Eskişehir Demiryolu Takım Fabrikası hizmete girdi.

İstanbul’da İnönü Stadyumu açıldı.

Köprüağzı – Maraş demiryolu açıldı.

Çatalağzı Termik Santralı hizmete girdi.

Türkiye Milli Talebe Federasyonu kuruldu.

Milli Kütüphane hizmete girdi.

Ankara Etimesgut’ta kurulan Uçak Motor Fabrikası hizmete girdi.

Porsuk Barajı açıldı.

Emekli Sandığı kuruldu.

Türkiye İnsan Hakları Bildirgesini onayladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kuruldu.

İstanbul’da Kartal- Yalova araba vapuru hattı açıldı.

Sümerbank Ateş Tuğla Fabrikası Filyos’ta açıldı.

Muş’ta Alparslan Devlet Üretme Çiftliği kuruldu.

Murgul Bakır İşletmeleri üretime başladı.

Türkiye Avrupa Konseyi’ne kabul edildi.



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(1) 1923 – 1950 arasında yapılan tüm bular öz sermaye ile yapıldı; hiç borç alınmadığı gibi Osmanlı’nın bıraktığı Düyun-u Umumiye borçları da ödendi.

(2) 1929 -1932 arası Dünya tarihinde şu ana kadar yaşanan en büyük kriz olan “Dünya Ekonomik Bunalımı” dönemidir.

(3) 1939 – 1945 arası tüm dünyanın yıkıma sürüklendiği II. Dünya Savaşı yaşandı ve tek bir Türk vatandaşının burnu dahi kanamamıştır.

(4) Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk 16 yılı ile son 16 yılını uluslar arası saygınlık seviyesinde kıyaslamanız bile olası değil….



Ben 1960 doğumluyum. Anlayacağınız 58 yaşında bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tek başına iktidara gelmiş ve güven oyu almış bir CHP iktidari ile hiç idare edilmedim. ‘Ya, yapma Ecevit hükümeti neydi?’ di soranların olabilir. Ecevit tek başına sadece 1999’da Demokratik Sol Parti olarak güven oyu alarak 4 ay devleti yönetti. 1960’da 17 ay Cemal Gürsel, 1980’de 25 ay Bülent Ulusu’nun seçilmemiş askeri hükümetleri dışında bildim bileli sağ partiler ya tek başlarına iktidar oldular ya da koalisyona büyük ortak.Ne diyeceksin yurdum insanı böyle istedi! Yeni Türkiye Partisi, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Millet Partisi, Milli Güven Partisi, Cumhuriyetci Güven Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Demokrat Parti, Anavatan Partisi, Doğruyol Partisi, Refah Partisi, Demokrat Türkiye Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi 55 yıl ülkeyi seçilerek idare ediyor.Anlayacağınız muhalifliğim belki hayatım boyunca benim dünya görüşüme yakın bir iktidar görmememdendir. Yine de adaleti elden bırakmayalım ve tarafsız bir göz ile ekmeğini yediğimiz, suyunu içtiğimiz, havasını soluduğumuz bu topraklara bir bakalım.Çocuk, kadın, insan hatta ağaç olmanın bile zor olduğu bu son dönemlerde kafaya takılacak bir süre şey olmasına karşın ben Sayın Erdoğa’nın sürekli CHP üzerinde, Türkiye tarihine ve ilkelerine söylediklerine takıldım.Bunun üzerine de “16 yıllık korkutan ‘yıkım’ tablosu” haberini okuyunca aklıma ilk 16 yıl ile son 16 yıllı kıyaslamak geldi. 16 yıldır güçlü bir biçimde iktidarda olan AKP’nin neler yaptığı ya da yapmadığını araştırmak yerine ki haberde var zaten, size CHP’nin tek parti döneminde yani Cumhuriyetin ilk 16 yılında neler yapıtığını araştırdım.Açıklamakta yarar var sarırım. Ben CHP’li değilim CHP’ye oy verdiğim zamanlar da seçeneksizlikten oy verdim ama adaleti de elden bırakmam.Hem de bu araştırma Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu “CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allahaşkına?” sorusuna yanıt olur diye umut ediyorum.İşte ilk 16 yılda yapılanlar. Hem de özelleşme adına satacak bir şeyler yokken Osmanlı borçlarını ödeyerek yapılanlar.Peki ilk 16 yılı kıyasladık diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu “CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allahaşkına?” sorusunun tam yanıtı değil. Çünki CHP tek parti olarak 1950’e kadar iktidardaydı.Peki 1940-1950 arasında neler yapıldı?Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sorduğu “CHP’nin tek parti diktatörlüğünde ne yapıldı Allahaşkına?” sorusuna yanıt ararken gerçekten bir ulusun nasıl birlik olup ayağa kalktığını görmek beni onurlandırdı.Umarım okurken sıkılmamış, siz de onurlanmışsınızdır.İlgili haber :