Viyana yedi yılın birincisi Melbourne kentini geride bıraktı.

Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 14 Ağustos 2018 10:37:50

Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri açıklandı. Avusturya'nın başkenti Viyana, İngiliz Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in yayımladığı dünyanın en yaşanılabilir şehirleri listesinde birinci sırada yer aldı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Viyana böylece geçen yılın birincisi Avustralya'nın Melbourne kentini geride bıraktı. Listede yedi yıldır birinci gelen Melbourne bu yılki sıralamada ikinci sırada yer aldı.













Melbourne'u Osaka (Japonya), Calgary (Kanada), Sydney (Avustralya) ve Vancouver (Kanada) takip etti.

Küresel Yaşanılabilirlik Raporu, dünyadaki 140 şehirdeki istikrar, sağlık, kültürel çevre, eğitim ve altyapı imkanları değerlendirilerek hazırlanıyor.

Listeye göre, kentlerin yaklaşık yarısı bir önceki yıla göre ilerleme kaydetti.

Yaşam koşullarının en kötü olduğu şehirlerin başında ise Suriye'nin başkenti Şam yer aldı.

Şam'ı Dhaka (Bangladeş), Lagos (Nijerya), Karaçi (Pakistan) ve Port Moresby (Papua Yeni Gine) izledi.





2018 yılındaki en yaşanılabilir şehirler

1.Viyana, Avusturya 2.Melbourne, Avustralya 3.Osaka, Japonya 4.Calgary, Kanada 5.Sydney, Avustralya 6.Vancouver, Kanada 7.Tokya, Japonya 8.Toronto, Kanada 9.Kopenhag, Danimarka 10.Adeaide, Avustralya





2018 yılındaki en az yaşanılabilir şehirler