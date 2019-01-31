|
|
|
Çoğu muhafazakar, kitap okumuyor, ekonomiden rahatsız
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 31 Ocak 2019 03:08:43
Türkiye’nin profili: Çoğu muhafazakar, kitap okumuyor, ekonomiden rahatsız… Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırma Türkiye’deki yurttaş ve seçmen profilini ortaya koydu. ‘Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması’ başlıklı çalışmaya göre yurttaşlar İstanbul’da ‘İnançlı Müslüman’ ve ‘çalışkan’ bir belediye başkanı görmek isterken, bu Ankara ve İzmir’de ‘çalışkan’ ve ‘dürüst ve namuslu’ oldu.
Yurttaşların yerel seçimlerde tercihlerinde aday etkisi yüzde 50.6, parti etkisi ise yüzde 49.4 olarak belirlendi. İstanbul’un en büyük problemi yüzde 36,5 ile trafik yoğunluğu; Ankara’da yüzde 41 ve İzmir’de yüzde 46 ile altyapı sorunları.
En çok benimsenen tanım: ‘Dindar/muhafazakar’
Araştırmada yer alan diğer sonuçlar şöyle:En büyük sorun ekonomik
Başkanlık sistemini benimseyenler: Yüzde 58.5.AB ve NATO’ya destek var
Türkiye NATO’dan çıkmalı diyenler: Yüzde 41.9. Türkiye NATO’da kalmalı diyenler yüzde 58.7.Her beş kişiden biri ülkeyi terk etmek istiyor
En çok güvenilen kurum jandarma oldu. Cumhurbaşkanlığına duyulan güven yüzde 44.1 En az güvenilen kurum yüzde 31.9’la medya.10 kişiden altısı hiç kitap okumamış
Bu yıl hiç kitap okumayanlar: Yüzde 60.9.Neredeyse herkes televizyon izliyor
Televizyon izleyenler: Yüzde 94.3.
Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış
Yorum Yazın
|
| Tüm Yazarlar |