Dünyanın en yaşanılabilir şehri : İstanbul 130 Sydney 11. sırada

Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 15 Mart 2019 06:37:35

Bu yıl 21’incisi yayımlanan Mercer Yaşam Kalitesi Araştırması’na göre en yaşanılabilir şehirler listesinde Viyana’yı İsviçre’nin Zürih, Yeni Zelanda’nın Auckland, Almanya’nın Münih ve Kanada’nın Vancouver kentleri izledi.









İşte liste:





















Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri belirlendi. Avusturya’nın başkenti Viyana şehri üst üste 10. kez dünyanın en yaşanılabilir birinci şehri seçildi. 231 şehrin bulunduğu listede, Avustralya’nın Sydney şehri 11. sırada yer alırken, Melbourne 17’nci, Perth 21’nci, Adelaide 29’ncu, Brisbane ise 35’nci sırada yer aldı. İstanbul ise 231 şehr arasında 130. sırada yer aldı.Geçen yıl 134. sırada yer alan İstanbul, suç oranları ve “terör olaylarının azalması” nedeniyle 4 sıra yükseldi.Listede Türkiye’den başka bir şehir yer almıyor.Mercer’in araştırması yapılırken göz önüne alınan faktörler; siyasi istikrar, suç oranları, kişisel haklar ve özgürlükler, sağlık ve eğitim hizmetleri, yaşanan evlerin kalitesi, toplu taşıma hizmetleri ve yapılabilen aktiviteler.Son sırada yer alan şehir ise Irak’ın başkenti Bağdat oldu. 8 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’nin başkenti Şam, Bağdat’tan 6 sıra yukarıda yer aldı.Bu yıl Mercer ilk kez güvenlik üzerinde ayrı bir değerlendirme yaparak şehirleri buna göre de ayrıca sıralandırdı. Bu listede de birinci sırayı Lüksemburg aldı.Lüksemburg’u, Finlandiya’nın başkenti Helsinki ile İsviçre’nin üç şehri; Basel, Bern ve Zürih izledi.Ülkede istikrar, suç oranları, kanunların uygulanması, kişisel özgürlüklere getirilen sınırlar ve medyada sansür konuları değerlendirilerek yapılan güvenlik sıralamasında son sırada ise Şam yer aldı.Kişisel güvenlik açısından Şam’dan sonra gelen en kötü şehirler Bangui (Orta Afrika Cumhuriyeti), Sana (Yemen), Kinşasa (DR Kongo), Bağdat (Irak) ve Karaçi (Pakistan) oldu.