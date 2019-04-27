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Ayakta Uyumayın Sağlıklı Uyuyun

Kategori Kategori: Bilim | Yorumlar 0 Yorum | 27 Nisan 2019 12:47:01

Uyku Sağlığı adlı bir dergide geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir çalışmadan sözedelim. 8000’in üzerinde web sitesini inceleyerek uykuyla ilgili en yaygın inanışları saptayıp bunların bilimsel bir dayanağı olup olmadığını incelemiş araştırmacılar. Bunlardan bazılarını sizin için derledik.

1. Beş saat uyku ile yetinebiliriz.

Yoo hiç de doğru değilmiş. Doğru olmadığı gibi, yalnızca uyumayan arkadaşın sorunu da değil bu. Ortalıkta uykusuz dolaşan insanlar tüm toplumu tehlike altına atıyorlar.  Uzmanlar, düzenli olarak ve her gün en az 7 saat uyunması gerektiğini söylüyor. Sağlıklı olmak, sağlıklı düşünüp, doğru düzgün iş yapabilmek için yani.



2. Horlama zararsızdır.

Tamam peki horlayanın yanında yatmak zorunda kalıp da şu yedi saat uykuyu alamıyorsanız horlama bal gibi de zararlı. Ama ya siz horlayansanız! Hadi ama itiraf edin. Herkes biraz horlar. Siz bayağı horluyormuşsunuz ama. Tamam tamam genellikle  zararsızmış. Ama bir uyku hastalığının belirtisi olabilirmiş. Uyku sırasında, gece boyunca solunumun durup başlaması gibi. Yani bir doktora görünseniz iyi olur yine de.

3. Uykuya dalmak için içki içmek iyi olur.

Yaygın inanışın tersine, uyumadan önce alkol almak uykunun sağlıksız olmasına neden oluyor. Derin uykuya dalınmasını önlüyor, derin uyku ertesi gün sağlıklı bir zihin için gerekli.   İçkiyi uyumadan önce değil arada sırada muhabbetle içmek güzel.

4. Haftasonu fazladan uyuyarak açığı kapatabiliriz.

Bu bazı meslekler için doğruymuş. Örneğin gece nöbeti tutmanız gereken bir işiniz varsa. Ama en sağlıklısı yine de uyku düzeninizi bozmadan, hergün aynı saatlerde yatağa girip çıkmanız.

5. Uyumadan önce yatakta televizyon izlemek rahatlatır.

Hayır rahatlatmıyor. Üstelik gerginlik düzeyini de arttırabilir, hele gece haberleri izliyorsanız. Ayrıca TV ya da akıllı telefonlardan yayılan mavi ışık beyne diyormuş ki, gündüz sayılır, ayık ol bakalım. En iyisi telefonlarınız değil siz akıllı olun, yatağa girmeden önce onu kapatın.

6. Uykuya dalana dek yatakta kalmalı.

Hayır asla! O zaman yatağı uykusuzlukla özdeşleştirebilirsiniz. En iyisi kalkın. Loş ışıklar altında bir şeyler yapın. Çamaşır katlayın örneğin. Uykunuz gelince girin yatağa.

7. Sabah alarm çalınca hemen kalkmayım biraz daha kestireyim.

Hepimiz birbirimize benzeriz bu konuda. Beş dakika daha. Bir dakika daha. Tamam son 10 saniye, sonra kalkacağım. Evet uyuklayıp dururuz ama bu derin değil hafif sağlıksız bir uyku olur. En iyisi hemen yataktan kalkıp biran önce mavi ışığa dalmak. Yaşasın sabahlar yaşasın aydınlık bir gün.



Kaynak : NYU School of Medicine
https://nyulangone.org/press-releases/common-sleep-myths-compromise-good-sleep-health
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352721819300257?via%3Dihub




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