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Sydney, dünyanın 5. Melbourne 10. güvenli şehri, Tokyo 1. , İstanbul ise 48. sırada

Kategori Kategori: Araştırma | Yorumlar 0 Yorum | 31 Ağustos 2019 07:59:26

İstanbul dijital güvenlik, sağlık güvenliği, altyapı güvenliği ve kişisel güvenlik kriterlerine göre oluşturulan ‘Dünyanın En Güvenli Şehirleri’ sıralamasında 60 şehir arasında 36. en güvenli kent oldu. The Ekonomist İstihbarat Birimi’nin (EIU) yayımladığı 2019’un en güvenli şehirleri raporunda, Japonya’nın başkenti Tokyo 92.0 toplam puanla zirvede konumlanırken listenin en sonunda 38.1 skorla Nijerya’nın Lagos kenti bulunuyor.

İstanbul ise toplamda 66.1 puanla en güvenli 36. kent olurken 60 ülke ortalaması 71.2 puanın altında kaldı.4 farklı parametreye göre yapılan diğer sıralamalarda ise İstanbul, dijital güvenlikte 33; sağlıkta 43; altyapıda 31; kişisel güvenlikte ise 48. basamakta.



Kişisel güvenlik için hazırlanan sıralamada kentlerin derecelendirildiği kriterler: Polisin katılım seviyesi, zabıta devriyesi, sokakta işlenen suç verileri, suçlar için veriye dayalı tekniklerin kullanılması, özel güvenlik önlemleri, silahlanma düzenlemeleri ve uygulamaları, siyasi istikrar riski, adli ceza sisteminin etkinliği, tehlike izleme, küçük çaplı suçların yaygınlığı, şiddet içeren suçların yaygınlığı, organize suç, yolsuzluk düzeyi, uyuşturucu kullanım oranı, terörist saldırıların sıklığı, terörist saldırıların ciddiyeti, kadın cinayetleri, güvenlik algıları, terörizm, askeri çatışma riski, sivil ayaklanma riski.

Dijital güvenlik sıralamasında dikkate alınan kriterler şunlar: Gizlilik politikası, dijital tehditlere karşı vatandaşın bilinçliliği, kamu özel sektör ortaklıkları, kullanılan teknoloji seviyesi, özel siber güvenlik ekipleri, yerel kötü amaçlı yazılım tehditleri riski, virüs bulaşmış bilgisayarların yüzdesi, İnternet erişimi olanların yüzdesi.

Altyapı güvenliğini tespit etme kriterleri ise şöyle: Ulaşım güvenliğinin güçlendirilmesi, yaya dostu ulaşım, afet yönetimi, doğal afetlerden ölümler, kara yolu trafik kazası ölümleri, gecekonduda yaşayanların sayısı, tesis ve altyapı saldırı sayısı, kurumsal kapasite ve kaynaklara erişim, afet sigortası, afet riski bilinciyle gelişme, hava ulaştırma tesisleri, kara yolu ağı, enerji ağı, demir yolu ağı, siber güvenlik hazırlığı.

Sağlık güvenliği kriterleri: Çevre politikaları, sağlık hizmetlerine erişim, bin kişi başına düşen yatak sayısı, bin kişi başına düşen doktor sayısı, güvenli ve kaliteli gıdaya erişim, sağlık hizmetlerinin kalitesi, hava kalitesi, su kalitesi, ortalama yaşam süresi, yenidoğan ölümleri, kanserden ölüm oranı, biyolojik, kimyasal ve radyolojik silahlı saldırı sayısı, şehirdeki acil servisler.




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