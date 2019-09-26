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Sayıştay'dan “Devlette usulsüzlüklerin sınırı yok!” dedirten rapor

Kategori Kategori: 'Hayır'lı Demokrasi | Yorumlar 0 Yorum | 26 Eylül 2019 15:54:31

Sayıştay’ın yayımladığı 2018 yılı raporlarına göre, devlette usulsüzlüklerin sınırı yok. Belediyelerden diğer resmi kurumların yaptığı harcamalarda ne mevzuat tanınmış ne yasa. Sayıştay 2018 yılı denetim raporlarını yayınladı. Cumhuriyet'in haberine göre raporlarda devletteki çok sayıda usulsüzlüğe de yer verildi. Raporlara göre, devlete ait taşınmazların kiralanmasında usulsüzlüğe karşın işlem yapılmadı.

Mevzuata aykırı olarak makam ve hizmet dışında kullanılmak üzere yabancı menşeli araçlar kiralandı. Vadesi geçmiş alacaklar için takip ve tahsil işlemi yapılmadı. Belediyeler bazı işyerlerinden vergi almadı. Belediyelere ait yerler ihalesiz verildi. Bütçeden yardım alan dernek, vakıf ve birliklerin faliyetlerine ilişkin yine herhangi bir bilgiye yer verilmedi.



Genel Uygunluk Bildirimi Raporu’na göre, yedek ödenek tutarı 56.6 milyar liraya ulaştı. Bu tutar 784.9 milyar liralık genel bütçeli idareler yıl sonu toplam ödeneğinin yüzde 7.21’ine denk geliyor. Yedek ödenekten en fazla aktarım 24 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapıdı. İkinci sırada ise 12.5 milyar ile Karayolları Genel Müdürlüğü geldi.

-Emniyet’in ödenek üstü gider toplamı 10.2 milyar, Milli Eğitim’in 32 milyar, Sağlık Bakanlığı’nın da 9 milyar oldu.

-2018 yılından 2019 yılına toplam 97.2 milyar lira Hazine garantili borç devredildi.

-Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda, bazı kamu idarelerine ait taşınmazların kiralanmasında, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına karşın, kiracıların sözleşmelerinin feshedilmediği, teminatlarının gelir olarak kaydedilmediği, tahliye edilmediği, ihalelerden yasaklanmaları için gerekli işlemlerin yapılmadığı ve idarenin alacakları için icra yoluna başvurulmadığı belirlendi.

-AB kaynaklarından temin edilen proje karşılığı hibeler, yönetmelik hükümlerine aykırı olarak muhasebe kayıtlarında izlenmedi.

-Denetimlerde kamu idareleri adına bankalarda açılan bütün hesapların banka hesabında gösterilmesi gerektiği halde bazı kamu idarelerinde muhasebe kayıtlarında yer almayan banka hesaplarının bulunduğu belirlendi.

KİM KADROYA GEÇTİ

-Taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi sürecinde şartları taşımayanlar da kadroya geçirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarından bazıları personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına devam etti.

-Denetimlerde, bazı kamu idareleri tarafından mevzuat hükümlerine aykırı olarak belirlenen makam ve hizmetler dışında kullanılmak üzere hizmet alımı suretiyle kiralama işi kapsamında kiralanan taşıtların yabancı menşeli olduğu belirlendi.

-SGK’nin mali iş ve işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ölçümü ve sunuluşunu ortaya koyan mali tabloların tahakkuk esaslı muhasebe usulleri çerçevesinde hazırlanmadığı; sene içerisinde tahakkuk ettirilip tahsil edilemeyen alacakların dönem sonunda ilgili hesaplardan çıkarılarak tahakkuk kayıtlarının kapatıldığı ve gerçekleştirilen tüm tahakkukların muhasebe sisteminde takip edilmediği tespit edildi.

-Belediye sınırları içerisinde bulunan bazı işyerlerine çevre temizlik vergisi tahakkuk ettirilmediği ve herhangi bir tahsilat yapılmadığı, su ve kanalizasyon idareleri veya ilçe belediyelerince çevre temizlik vergisi paylarının ilgili ilçe veya büyükşehir belediyesine aktırılmadığı tespit edildi.

-Mevzuata aykırı olarak büyükşehir belediye meclis kararı olmaksızın ilçe belediyelerince otopark işletildiği belirlendi.

-Toplu taşıma hizmetleri, ihale yapılmaksızın üçüncü kişilere verildi.

-Bazı belediyelerin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınmaz mallar ihale düzenlenmeksizin doğrudan kiraya verildi.

-Bazı belediyelere ait taşınmazlar herhangi bir kiralama veya tahsis işlemi yapılmaksızın üçüncü kişilerce işgal edildi.

KİM BU VAKIF VE DERNEKLER

Faliyet Genel Değerlendirme Raporu’nda, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’te Genel Faaliyet Raporu’nda, bütçeden yardım alan dernek, vakıf, birlik, kurum, kuruluş, sandık ve benzeri teşekküllerin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi gerektiği, ancak önceki yıl raporlarında eleştiri konusu edilmesine karşın 2018 yılı Genel Faaliyet Raporu’nda da bu kapsamda yardım yapılan kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmeksizin sadece yardım yapılan idarelerin açıklandığına dikkat çekildi. Raporda, bu durumun “sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu” vurgulandı.

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