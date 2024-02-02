Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 02 Şubat 2024 13:46:42









Ülke genelinde yarım milyondan fazla köpekten elde edilen verilere dayanan çalışma, köpek almayı planlayan kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olacak bir cins seçmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.













Birleşik Krallık genelinde yarım milyondan fazla köpekten elde edilen verilere dayanan çalışma, köpek almayı planlayan kişilerin uzun ve sağlıklı bir yaşama sahip olacak bir cins seçmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, tazı ve minyatür daksund gibi uzun burunlu küçük köpekler, İngiliz bulldog gibi düz yüzlü büyük ırklara göre daha uzun yaşıyor.Hayvanlara yönelik faaliyetleriyle bilinen yardım kuruluşu Dogs Trust'tan veri yöneticisi ve araştırmanın baş yazarı Kirsten McMillan, araştırmanın cins, boyut, yüz şekli ve cinsiyet gibi çok çeşitli faktörlere göre yaşam beklentisinin nasıl değiştiğini inceleyen ilk çalışma olduğunu söyledi.McMillan, AFP'ye verdiği mülakatta "İngiliz buldogu gibi orta büyüklükte, düz yüzlü bir erkeğin, minyatür daksund veya İtalyan tazı gibi küçük boyutlu, uzun yüzlü bir dişiye göre neredeyse üç kat daha kısa yaşama olasılığı var" ifadelerini kullandı.Birleşik Krallık'taki 150'den fazla cins ve melez tüm köpeklerin ortalama yaşam beklentisi 12,5 yıl olarak tespit edildi. Geçen yıl American Kennel Club tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en popüler tür olarak sıralanan Fransız buldogları için bu süre sadece 9,8 yıl olarak açıklanmıştı.Önceki araştırmalar, 'Brachycephalic' olarak da adlandırılan düz yüzlü köpeklerin kısa burunlarının, insan bebeklerine daha çok benzemelerine olanak sağladığı ve onları sahipleri için özellikle sevimli hale getirdiği tezini savunuyordu.Ancak bu kısa burunlar aynı zamanda ciddi nefes alma sorunlarına da neden oluyor. Brachycephalic Çalışma Grubu Direktörü Dan O'Neill, çalışmanın bu oldukça popüler ırkların yaşadığı "sağlık ve refah krizini" daha da vurguladığını söyledi.O'Neill "Halkın 'sevimli' göründüğünü düşünebilecekleri şeyler yerine sağlığa öncelik vermesi çok önemli ve düz yüzlü bir cins almayı düşünen herkesi durup tekrar düşünmeye çağırıyoruz" dedi.Tasarlanmış ırklarScientific Reports dergisinde yayınlanan araştırmada, en uzun yaşam beklentisine sahip köpeklerin ortalama 15,4 yıl ile Lancashire topukluları olduğu, bunu Tibet spaniellerinin (15,2 yıl) ve minyatür daksundların (14 yıl) izlediği belirtildi.Birleşik Krallık'taki en popüler tür olan Labradorlar'ın yaşam beklentisi 13,1 yıl olarak tespit edildi. Araştırmaya göre dişi köpekler erkeklerden biraz daha uzun yaşama eğiliminde. Dişilerin yaşam beklentisi 12,7 yıl olurken bu erkeklerde 12,4 yıl oldu.Çalışma aynı zamanda saf ırkların melezlerden biraz daha uzun yaşadığını da ortaya çıkardı; bu da önceki araştırmaların tam tersi bir bulgu.McMillan, bunun muhtemelen labradoodles,cockapoos ve pomskies gibi kasıtlı melezlerin giderek daha moda hale gelmesiyle "tasarlanmış cins çağının" doğuşundan kaynaklandığını söyleyerek "Artık sadece muttalardan ya da safkan köpeklere karşı bilinmeyen karışımlardan bahsetmiyoruz" dedi.McMillan, köpek satın almayı veya sahiplenmeyi düşünenlerin, bazı cinslerin veterinere daha fazla ziyarete ihtiyaç duyacağının farkında olmasının önemli olduğunu vurguladı.Kaynak : euronews