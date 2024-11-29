Kategori: Avustralya | 0 Yorum | 29 Kasım 2024 11:10:02













Avustralya'da çok sayıda çocuk refahı ve ruh sağlığı uzmanı, yasanın istenmeyen sonuçlar doğurabileceğinden endişe ediyor. Bağımsız Senatör Jacqui Lambie, hükümetin Senato'ya yaş kısıtlaması tartışmasını yapabilmek için sınırlı bir süre sunduğu eleştirisini yaparak yasa tasarısını "az pişmiş" olarak tanımladı. Lambie Senato'da yaptığı konuşmada "Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Oradaki birçok insan da bunun iyi bir fikir olduğunu düşündü ta ki ayrıntılara bakana kadar ve dürüst olalım, ayrıntı filan yok" diye konuştu.

Yeşiller partisinden Senatör David Shoebridge de ruh sağlığı uzmanlarının yasağın sosyal medyayı kullanarak destek alabilecek birçok çocuğu tehlikeli bir biçimde tecrit edebileceği kanaatinde olduklarını belirtti. Shoebridge "Bu politika en çok savunmasız genç insanlara zarar verecek, özellikle de bağlantılarını keserek, yerel topluluklarda ve LGBTİ+ topluluğu içinde olanlara" dedi.









Avustralya'da 16 yaşından küçüklere sosyal medya yasağı öngören yasa Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da da onaylandı. Avustralya, çocuklar için sosyal medyayı yasaklayan ilk ülke oldu. Yeni yasa, TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X, Instagram gibi sosyal medya platformlarını küçük çocukların hesap açmasını engellemekle yükümlü kılıyor. Sosyal medya şirketlerine bu yükümlülüğü yerine getirmemeleri halinde 33 milyon dolara varan cezalar öngörülüyor.Muhalefet Senatörü Maria Kovacic de yasanın radikal değil gerekli olduğunu ifade etti. "Bu mevzuatın temel odak noktası basittir. O da sosyal medya şirketlerinin platformlarındaki reşit olmayanları tespit etmek ve onları platformlarından çıkarmasıdır" diyen Kovacic "Bu, bu şirketlerin uzun süredir yerine getirmesi gereken bir sorumluluk ancak uzun süre kâr uğruna bu sorumluluklarından kaçtılar" ifadelerini kullandı.Avustralya Temsilciler Meclisi yasayı 102 lehte ve 13 aleyhte oyla Çarşamba günü kabul etmişti. İletişim Bakanı Michelle Rowland yasanın Avustralya topluluğunun ortak görüşünü yansıttığını belirterek Senatörlerden yasayı onamalarını istemişti.Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) bazı eyaletleri reşit olmayanların ebeveyn izni olmadan sosyal medyaya erişimini kısıtlayan yasalar geçirilse de kesin bir yasak düzenlemesi bir ilk oldu. ABD'nin Florida eyaletinde 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı getirilmesi ifade özgürlüğünü ihlal gerekçesiyle mahkemeye taşındı.