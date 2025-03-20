A Yorum
  Acilis Sayfasi Yap Sik Kullanilanlara Ekle  

   
A yorum Kurum
iletisim
login
yayin ilkeleri...



yazi dizileri

Yazı karekteri : (+) Büyük | (-) Küçük

TASARRUF

Kategori Kategori: Nalına Mıhına | Yorumlar 0 Yorum | Yazar Yazan: Metin Atamer | 20 Mart 2025 06:37:19

Bu konudan bugüne kadar pek kimseye bahsetmedim, ancak rahmetli validem, büyük dedemin köklerinin Mevlâna'ya kadar uzandığını söylerdi. Elde ettiğim birkaç belge de bunu doğruluyor. Kanımca, bu bağ nedeniyle rahmetli dedemin Yemen’de mutasarrıf olarak görev yaptığını ve orada nenemle nikâhlandığını biliyorum. Hangi yaşta evlendiğini bilmemekle beraber, yedi çocukları dünyaya gelmiş.

Mutasarrıflığın Osmanlı idare sisteminde, sancak veya liva mülki amirlerine verilen bir unvan olduğunu da biliyorum. 15. ve 16. yüzyıllarda, Osmanlı topraklarında tımar sisteminin bozulmasını önlemek amacıyla mutasarrıflık adıyla mülki bir makam oluşturulmuş. İşte, Sıtkı Dedem, Yemen’e mutasarrıflık görevine gönderilmiş. Hangi yaşta ve hangi koşullarla gittiğ, bu göreve atanmasında Mevlevi olmasının bir etkisi var mıydı, bilemiyorum.



Yemen’den döndüğünde, Bursa İnegöl’de kendisine yine mülki bir görev verilmiş. Daha sonra, Kütahya Defterdarlığı'na atanmış. Sıtkı Efendi, halkın büyük saygı duyduğu bir insan olmuş. Hayal meyal hatırlarım, Kütahya’da Yeşil Camii karşısında, elli metrekarelik, iki katlı kâgir bir evde otururdu dedem ve ninem.

Bu ev, günümüzde hâlâ Kütahya Belediyesi’nin uhdesinde Asâr-ı Atîka olarak korunmakta. Aslında, bu evin varisleri arasında birçok Mevlevi kişi bulunmakta. Mevlâna’nın ikinci evliliğinden olan çocuklarının soyundan gelen Hacı Mollazade Mahmud’un torunları arasında Sıtkı Efendi de var. Aynı soy ağacında Münir Nurettin Selçuk ve oğlu Timur Selçuk da yer almakta.

Bir tarihte, bu soy ağacını kayda geçirip bir kenara yazmıştım, belki ileride araştırılır diye.

Rahmetli dedemin mutasarrıf olarak yaptığı işlerin temelinde tasarruf kelimesinin yattığına inanıyorum. Acaba sancağın gelirlerini koruma görevi var mıydı, tam olarak bilmiyorum. Kanımca, toplanan aşar, cizye, haraç, avarız ve diğer vergilerin harcanmasına yön veren bir makamda çalıştığını düşünüyorum.

Osmanlı’da toplanan vergilerden yapılan harcamalarda israf var mıydı, kesin olarak söylemek için çok daha fazla bilgiye ihtiyaç var. Ancak, kanımca saray harcamaları hariç, devletin diğer alanlarında harcamaların dikkatli yapıldığına inanıyorum. Hoca Nasreddin’in “Ye kürküm ye” hikâyesi misali, bu tür savurganlıkların ne sıklıkta yaşandığını bilmemekle beraber, Osmanlı döneminde bile halkın böyle konulara çokça şahit olduğunu düşünüyorum.

Günümüz Türkiye’sinde tasarruf kelimesi yerine sarf kelimesine sıkı sıkıya bağlı bir yönetim anlayışı olduğuna şahit olmaktayız. Bakınız, 17 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan 2024/7 sayılı bir genelge var. Göstermelik bir genelge olduğuna inandığım bu tamimin ilk cümlesini paylaşmak isterim:
"Kamu kaynaklarının maksadına uygun, azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması, her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyettir."

Bu cümleye ek olarak, aynı kararnamede şu ifade de yer almakta:
"Temsil ve ağırlama ödenekleri, zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır."

Bu ifadeye katılarak gülüyorum. "Zorunlu haller" konusunda karar verecek olan merci, zaten devletin kendisi olduğu için, bu göstermelik kararnamenin halkı değil yalnızca, devleti de kandırmaktan ibaret olduğunu düşünüyorum. Halk ise acınacak hâlini düşünüp buna gülmekte...

Toplanan vergilerden en büyük pay alan kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı. Biz, bu dünyadan ziyade, öteki dünyaya yatırım yapıp, bu dünyada sefillik çekmek adına yaşıyoruz gibi bir gerçeklik içindeyiz. İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi birçok bakanlıktan daha büyük bir bütçeye sahip olan kurum:

Diyanet İşleri Başkanlığı: 13 milyar 430 milyon TL.

Bu rakamlar, bizi bu dünyanın gerçeklerinden uzaklaştırıp ahiret için çalışmaya yönelten bir gerçeği gözler önüne sermekte. Buna yakın bir bütçeye sahip olan bir diğer kurum da Beştepe’deki Saray.

Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi: 16 milyar 928 milyon 146 bin TL.

Toplam genel bütçenin %11.58’i Cumhurbaşkanlığı’na ayrılmış durumda. Saray, sadece 1 dakikada 32.235 TL harcamakta. Üstelik, bu bütçeye örtülü ödenek dâhil bile değil. Ne kadar hazin ki, neredeyse Türkiye’nin millî gelirinin %15’i, tek bir kişinin harcama yetkisine tahsis edilmiş. Üstelik, Saray’ın bu hesapları mevzuata uygun mu harcanıyor, denetime tabi mi, o da belli değil!

Bu yüzden, göstermelik “tasarruf tedbirleri”, halkın gözünü boyamaktan öteye gitmiyor.

Mutasarrıf Sıtkı Efendi bugün yaşasaydı, bu keyfi idare mekanizmasına hangi kelimeyi yakıştırırdı, merak ediyorum diye bir sözüm geldi söyledim, hem nalına hem mıhına.


Facebook'ta paylaş   |   Twitter'da paylaş


 | Puan: 10 / 1 Oy | Yazdırılabilir SayfaYazdır

Yorumlar
Henüz Yorum Yazılmamış

Yorum Yazın


KalınİtalikAltçizgiliLink  
Simge Ekle

    

    

    

    






YÜRÜYÜŞ SÜRÜYOR
'Büyük Osmanlı Soygunu': 10 maddede Eric Adams davası…
İSTİHAB HADDİ
Türbülans vakaları iklim değişikliği etkisi mi?
Dünyanın gözü kulağı Ortadoğuda: İran-İsrail gerilimi tırmanıyor.
Gazze Krizi: İnsan Hakları Analizi ve Ablukanın Sonuçları
Özel'den Saraçhane mesajı: Artık sokaklardayız…
Rusya-Ukrayna: Donald Trump, barış arabulucusu mu?
Suriye Belirsiz Bir Yolda: Yeni Bir İç Savaş Olasılığı
Değişen Küresel Düzende Avrupa'nın Korunma Stratejisi

ABD-Çin hattında ticaret savaşı: “Soğuk Savaş’tan beri görülmemiş bir rekabet”
Canberra yenilenebilir enerjiye geçişi nasıl başardı?
Türkiye işçiler için bir cehennem
İkinci Trump dönemi: Küresel ekonomi nasıl etkilenecek?
AB, çoğunluk sağlanamamasına rağmen Çinli elektrikli araçlara ek gümrük vergisini onayladı.
Türkiye'de Covid-19 salgını yaşam süresini azalttı.
Uzmanlar uyardı: "Uzun yaşayanlardan tavsiye almayın"
Fahri Kiamil
İki annenin başlattığı akıllı telefon karşıtı hareket çığ gibi büyüdü
Afganistan'da onlarca arkeolojik alan buldozerle yıkılarak yağmaya açıldı.

MADELEİNE RİFFAUD, 1924-2024
KOLLEKTİF OYNAMALI KAZANMAK İÇİN
Oxford Sözlüğü yılın kelimesini seçti: Beyin çürümesi
"İNEK BAYRAMI" ekitap
Dünya tarihini şekillendiren 6 içecek türü
Yapay Zeka Felsefesi
Tutunarak kalmak mı? Bulanmadan donmadan akmak mı?
Tokyo’dan Hasanlar’a, Kudüs’te bir mahkemeden bizim buralara…
“KADERİMİZ DIŞARDAN YAZILAMAZ - DIŞARI KADERİ BELİRLEYEMEZ…”
Niyetime İlham

Dünyanın hareket halindeki en eski buzdağlarından biri yaban hayatı cenneti ile çarpışabilir
Yarasaların azalmasıyla bebek ölümlerinin ilişkili olduğu ortaya çıktı.
AB İklim İzleme Servisi: 2024 yazı kaydedilen en sıcak yaz oldu.
Akdeniz'deki yaşam yok oluşun eşiğine gelmiş.
Su üzerindeki iklim değişikliği baskısı Türkiye'yi su fakiri olmaya sürüklüyor.
Çin'in 10 yıllık yüksek teknoloji planı nasıl işledi?
Devrimsel Bir Teknoloji: Kaykay Şasi
Türkiye, kişisel verileri en çok sızdırılan 19.ülke
Apple otomobili ABD'de üretime bir adım daha yaklaştı.
Yaşgünün Kutlu Olsun James Webb Uzay Teleskobu

NASA'nın en kuvvetli teleskobu, evrendeki beklenmedik gelişmeyi ortaya koydu.
İncil'de sözü edilen mistik ağaç 1000 yıllık tohumla yeniden yetiştirildi.
Karıncaların 66 milyon yıldır tarım yaptığı ortaya çıktı.
Antik Mısır'daki popüler masa oyununun şaşırtıcı kökenleri ortaya çıktı.
At binmenin kökenine dair ezber bozuldu.
"Türkiye'de gazeteciler baskı ve yıldırma ile karşı karşıya"
Uluslararası Şeffaflık Örgütü tarafından 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi açıklandı!
Türkiye OECD’de gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu 4. ülke
2023 yılında Türkye’de çocukların cinsel istismarı hakkında 40.000'den fazla dosya açıldı.
Çalışanların geliri son 20 yılda azaldı.

Dan O’Dowd, Tesla’nın Zehirli Kültürü, Başarısız Abartı ve BYD’nin Yükselişi Üzerine
ANALAR(IMIZ) SİZLER ÇOK YAŞAYIN
Amerika dış yardım yumuşak gücünden vazgeçiyor mu?
Zelenski: Kolezyum Politikasının Kurbanı
UKRAN(RUS)YA (İKİ) BARIŞ, SAAT KAÇTA?
TASARRUF
DUR YOLCU
EMRİ HAK VAKİ
Hatalar Zinciri
Para...

Mimar Sinan: Bir Dehanın Yükselişi ve Osmanlı Mimarisinin Zirvesi
İskandinav Göçleri ve Vikinglerin Avrupa Üzerindeki Etkisi
Hümanizm Nedir?
Osmanlı’da kahve kültürü, Osmanlı’da kahve isimleri..
Amerika’da Ayrımcı Politikalar ve Siyahi Mücadele Tarihi


kose yazarlari
En Cok Okunanlar
Son 30 günde en çok okunanlar
En Cok Okunanlar










Basa git
 