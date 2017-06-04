Kategori: Makale | 0 Yorum | Yazan: Ferruh Dinçkal | 04 Haziran 2017 23:14:23





Yıl 1989. Gün Kasımın dokuzu. Yer Ankara Maltepe. Televizyonda yayın… Berlin’de duvar yıkılıyor. Hem içiyorum hem de içimde karmaşık duygular. Kıskanıyorum. Adamlar duvarları yıkıyor. Biz 12 Eylül’ün kalıntıları altında nefes almaya çalışıyoruz. Dünya değişiyor… Küreselleşme, özgürlük söylemleri Türkiye’de küreselleşme rüzgarını arkasına alıp herşeyi satmaya çalışan Anavatan Partisi iktidarı.O günlerde sinir olduğum Turgut Özal ve papatyaları hergün televizyonda toplumun seviyesini aşağıya çekmekle uğraşıyor. Bugün o seviyeyi mumla arasak bile 1990 lar için devlet gelenekleri ayaklar altında. Bir başka deyişle “Benim memurum işini bilir” ya da “anayasayı bir kere delmekle birşey olmaz” söylemleri ile bugünlerin temelleri atılıyordu.Yine de ben bir yaşındayken yapılan Berlin duvarının yaklaşık 30 yaşında yıkılmasını umut olarak görmüştüm. Aynı Gazi parkı olayları gibi umut doldurmuştu içime daha yapılacak şeyler var demek için.Berlin Duvarı 1989 yılında yıkıldığı zaman bazı arkadaşlarımız “dünyadaki bütün sınırların yok olacağı” söylenişine kendilerini çok kaptırmışlardı. Hiçbir zaman buna inanmadım. Olmasını istemem mi? Elbette isterim ama hiç aklıma yatmamıştı. Ama bugünleri de tahmin edemedim.Hani denir ya “bir ölür bin geliriz” Bu söylemi bizim söylememize rağmen egemenler gerçeğe çevirip uyguluyorlar. 1989’da yıkılan Berlin duvarı yerine bugün güvenlik nedenli ile 65 tane utanç duvarı inşa ediliyor ya da edildi.Buyrun size Kanada Quebec Üniversitesi'nden Elisabeth Vallet'nin araştırmasına göre ülkeleri ayıran sınırlarda yapımı tamamlanmış veya devam eden duvarlar:Avrupa'nın bugün en büyük kaygılarından biri göç dalgasını durdurmak. Macaristan'ın bu amaçla Sırbistan sınırına ördüğü duvar en bilinen örnekler arasında yer alıyor.Fransa'da Ortadoğu ve Afrika'dan göç dalgasını engellemek için duvar inşa edildi. Calais bölgesindeki kamplarda yaşam koşullarının insanlık dışı boyutları dünyada tartışma yarattı.İspanya da göç dalgasının yanında kaçakçılığı engellemek için Fas'la olan sınırına duvar ören ülkeler arasında yer alıyor.İspanya'nın komşusu Fas ise ayrılıkçı Polisario grubuna karşı tedbir almak için bir duvar ördü. İnşaatı 1987 yılında bitmiş olan Duvar hendek adıyla biliniyor.ABD ise yasadışı göçü engellemek için Meksika sınırına duvar örüyor. Üstelik başkan Donald Trump maliyetini de Meksika'ya ödettirmeye çalıştı!'Göçmenleri engellemek' gerekçesiyle duvar örmek batı ülkelerine özgün değil. Hindistan da Bangladeş'ten gelen göçmenlere karşı 3400 metreyi aşan dikenli telli duvar inşa etti.Suudi Arabistan ise 2014'te "Irak'taki IŞİD güçlerinden kendini korumak" gerekçesiyle yaklaşık 965 km'lik bir duvar inşa etti.İsrail'le Filistin arasındaki duvarın inşaatı ise ilk defa 2000 yılında onaylandı. 2010 yılının yaz ayında inşaatın yüzde 64'ü bitmişti. Duvar inşası, 'terör saldırısına tedbir' olarak gerekçelendirildi ama 'gayrıresmi bir sınır' olarak savunuluyor. Karşıtları ise duvara 'apartheid (ayrımcılık) duvarı' diyor.Ukrayna, 2014'te Rusya'nın askeri müdahalesinin hemen ardından Rus sınırına bir duvar inşa etmeye başladı.Afrika'da Kenya 2015 yılından beri Somali'den gelen 'Şabab militan akımı'nı gerekçe göstererek duvar inşa ediyor.Yunanistan 'göç dalgasını durdurmak için' Türkiye sınırındaki Evros kasabasına bir duvar inşa ettiTürkiye, Suriye sınırından geçişleri engellemek için 511 km'lik bir duvar inşa ediyor. TOKİ tarafından yapılan duvarın inşaatına 2014 yılında başlandı.Duvar inşa etmiş olan veya duvar yapım süreci devam eden diğer ülkeler arasında şunlar yer alıyor: Çin, İran, Özbekistan, Türkmenistan, Brezilya, Cezayir, Tunus, Mısır, Botswana, Burma, Tayland, Malezya.Eeeeeeeee ne diyelim?