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Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu

Kategori Kategori: Makale | Yorumlar 0 Yorum | 28 Kasım 2018 05:07:02

FT'nin Fransa'daki protestolara yorumu: Fransızlar dirgenlerini Macron'a doğrulttu. Financial Times, başyazılarından birinde, Fransa'da artan yakıt fiyatlarına karşı başlayan "sarı yelekliler" protestolarının hükümeti sarstığını söylüyor. "Fransızlar, dirgenlerini Macron'a doğrulttu" başlıklı makalede "çok sayıda Fransız'ın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform programının zenginleri kayırdığını düşündüğü" vurgulanıyor.



Sarı yelekliler hareketinin, Ocak ayından itibaren gelecek vergilerle petrolün litre fiyatının 2,9 euro cent, dizelin litre fiyatının ise 6,5 euro cent artırılması kararıyla harekete geçtiğini belirtiyor.

Bir önceki hükümetin 2015'te karbon salımını azaltmak için yakıtta bir otomatik artış sistemi getirdiğini söyleyen Financial Times, Macron döneminde özellikle dizeldeki artışın iyice hızlandığını vurguluyor.

Dizel araçların daha az karbon ürettiği gerekçesiyle, dizel yakıttan uzun süre daha az vergi alındığını söyleyen gazete, sürücülerin dizele geçmeye teşvik edildiklerini düşündüğünü ve bunun "son yıllarda Avrupa genelinde yapılan en büyük kamu politikası hatalarından biri olduğunu" söylüyor.

Gazete "şimdi dizel yakıt kirli havanın başlıca kaynağı olarak kötülenirken, insanlar ihanete uğramış hissediyor." diyor.

'Macron tarafından küçümsenmiş ve devlet tarafından terk edilmiş hissediyorlar'

Yazıda, artan pompa fiyatlarının en çok düşük gelirlilere ve otomobillerine bağımlı olanlara darbe vurduğunu söylüyor. Sarı ceketliler hareketinde, "devlet tarafından terk edilmiş ve sıradan halktan kopuk, şehirli bir cumhurbaşkanı tarafından küçümsenmiş hisseden çok sayıda kırsal ve yarı kırsal vergi mükellefinin bulunduğu" belirtiliyor.



Başyazı şu satırlarla devam ediyor;

"İsyanın kalbinde ağır vergilendirme var ve bu da tüm tatminsizliklerin kaynağı Fransız kamu hizmetlerinin daha etkin bir hale getirilmesi ihtiyacının altını çiziyor Çoğu kişi de desteği azalan cumhurbaşkanlarına karşı yoğun bir antipati besliyor. Cumhurbaşkanı vergi konusunda daha önce yaptığı seçimlerin, işçiler ve hanelerin üzerindeki yükü hafifletmeden servet vergisini indirme kararının bedelini ödüyor. Çok sayıda Fransız Macron'un reform programının zenginleri kayırdığını düşünüyor. Sarı yelekliler en azından Macron'u yaşam standartları üzerine yeniden odaklamaya zorladı."

Gazete bununla birlikte, "kirleten öder" prensibinin adil ve karbon salımını azaltmanın etkin bir yöntemi olduğunu da vurguluyor.

Kaynak : BBC


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