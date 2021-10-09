“sevgili şehmus güzel,





sanatım hakkında konuşanların tümü akademisyendi. biri dışında iyi hazırlanmıştılar. en iyisi de maceralı “bir kötülük denemesi” anlatımımın necmiye alpay tarafından yorumu idi. o yorumu 4 haziran tarihli radikal’de de çıktı.





muğla belediye başkanı ahmet çalca büyük özen gösterdi kemal özer’e ve bana; (...) yaşımızı gözeterek bir araba tahsis etti bize. en güzel olay da kırk yıldır görmediğim, türkiye’den kaçıp sonunda ingiltere’ye yerleşen orhan suda ile karşılaşmamız oldu.





size yazma duygusu taşa taşa içimdeydi ancak fizyoterapiden sonra yorgun dönüyorum. kitap ağlayarak beni bekliyor, dostlar ve gündelik işler de öyle. 130 e-posta da dönüşümü beklemiş. beni bağışlayacağınızı umarım.





muğla’dan bodrum’a geçip dört gün de orada kaldım. böylece beynim de dinlenmiş durumda kitaba sarıldım.





Güzin’i (Güzin Dino. MŞG) merak ediyorum ama telefonla bile arayamıyorum nedense. (Güzin’le) birlikte kaldığımız toloman otel’in sahibi zeki köylü ile konuştuk, panelime de geldi, bu yıl eylül gibi kitabı tamamladıktan sonra gitmek istiyorum gene o otele belki güzin’le orada bulıuşabiliriz. görürseniz sevgi ve saygılarımı iletin lütfen, yanaklarından öpüyorum. sanırım mail kullanmıyor.







ya siz, ıstanbul’a hiç gelmez misiniz?





bilmem kulağınıza geldi mi benim, karanlığın günü adlı kitabım, actes-sud yayınevince nihayet çevrilmeye karar verilmiş.





istanbul hala çok kışkırtıcı bir kent; yazık ki başımıza çöreklenenler soluğunu kesiyor halkımızın yani bizlerin. haftaya tuzla’ya göçmeyi düşünüyoruz. daha serin ve yeşildir.





herşeyin gönlünüz kadar cömert ve güzel olmasını dileyerek gözlerinizden öperim.



