Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 10 Mart 2023 08:48:28

Bir dizi ülkede yapılan araştırmalar, insanların bilişsel yeteneklerini yani zekalarını gösteren IQ oranlarının son yıllarda giderek düştüğünü ortaya koydu.









ABD’de yapılan yeni bir araştırma, ülkede yaşayanların IQ’sünün yaklaşık 100 yıldır ilk defa düştüğünü ortaya koydu. Almanya’da yapılan bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi. Birçok ülkede de benzer sonuçlar var. Bilim insanları, bilgiye kolay erişimin insanları daha az düşünmeye yönelttiğine ve bunun zeka üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dikkat çekiyor.ABD'deki Oregon Üniversitesi tarafından 400 bine yakın kişiyle internette yapılan yeni bir araştırmaya göre ülkede yaşayanların IQ'sü yaklaşık 100 yıldır ilk defa düştü. 2006-2018 arasında yaşanan düşüşün dikkat çekici oranda olduğu belirtilirken, en büyük düşüşün de 18-22 yaş arası gençlerde görüldüğü belirlendi.Sonucun, her kuşağın bir öncekinden daha zeki olduğunu öngören “Flynn etkisinin” aksini gösterdiği kaydedildi. Ayrıca araştırmayı takip eden pandemi sürecinin durumu daha da kötüleştirmiş olabileceğine dikkat çekildi.Son dönemde farklı ülkelerde yapılan araştırmalar da insanların IQ'sünün düştüğünü ortaya koyuyor.Finlandiya'da yapılan bir çalışmada 1997-2009 arasında Finlerin IQ'sünde 2 puanlık bir düşüş olduğu belirlenmişti. Fransa'da da IQ oranları 1999-2009 arasında 3,8 puanlık düşüş yaşamıştı.İngiltere, Norveç, Danimarka, Avustralya gibi ülkelerde de benzer sonuçlar tartışma yaratıyor.Almanya'da yapılan yeni bir araştırmaya göre de pandemi döneminde çocuklarda IQ oranları ciddi düşüş gösterdi.Daha önce yapılan araştırmalarda, teknolojinin gelişmesinin insanları daha az düşünmeye yönelttiği, bunun zeka üzerinde olumsuz etkileri olduğu değerlendirmeleri yer almıştı. Özellikle dil yeteneklerinin, görsel sorun çözme ve sayıları analiz etme kapasitesinin hızla düştüğüne işaret ediliyor.Sosyal medya ve internetin de IQ'nün düşmesinde önemli rol oynadığı yönünde görüşler de var.Akademisyen Jim Al-Khalili, bilgiye erişimin çok kolay hale geldiği günümüzde kısa tweet ve iki dakikalık videolarla insanların bilgiye kolayca ulaşmaya çalışmasının olumsuz etkileri olduğu uyarısında bulundu. Al-Khalili, günümüzün muazzam olanaklarına rağmen insan beyninin binlerce yıl öncesiyle aynı şekilde çalıştığını ifade ederek “Teknolojiyle beraber daha da aptallaştığımız bile söylenebilir. Dikkat süremiz daha kısa ve meseleler üzerine daha az düşünüp fikirleri daha az tartışıyoruz” dedi.Daha önce yapılan bazı araştırmalarda da bilgisayar ve elektronik cihazlarla daha az vakit geçiren, dışarıda arkadaşlarıyla oynayan çocukların bilişsel yeteneklerinin daha hızlı geliştiği belirlenmişti.