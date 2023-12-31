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ABD’de 2023'ün en çok ve en az kaza yapan otomobil markaları
Kategori: Araştırma | 0 Yorum | 31 Aralık 2023 02:24:28
2023 yılında meydana gelen trafik kazaları incelendi. 2023'ün en çok ve en az kaza yapan ilk 5 otomobil markası belli oldu. Yapılan araştırmada ayrıca en çok ve en az trafik kurallarına uyulan markalar da açıklandı. Tesla araçlarını tamir etmenin yüksek maliyeti, sürücülerinin ağır sigorta primleri ödemesinin tek nedeni olmayabilir.
Sigorta sağlayıcısı LendingTree tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Tesla sürücüleri Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasında Amerika'da kişi başına en fazla kazaya karışan sürücüler oldu.
Tesla araçlarını tamir etmenin yüksek maliyeti, sürücülerinin ağır sigorta primleri ödemesinin tek nedeni olmayabilir. Sigorta sağlayıcısı LendingTree tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, Tesla sürücüleri Kasım 2022 ile Kasım 2023 arasında Amerika'da kişi başına en fazla kazaya karışan sürücüler oldu.
En çok kazaya karışan ilk 5 marka sırasıyla şöyle oldu:
1.000 Sürücü başına;En az kazaya karışan ilk 5 marka sırasıyla şöyle oldu:
1.000 Sürücü başına;Tesla ile ilgili genel sürüş hataları ise listesinin başında yer almadı. Burada zirvenin sahibi, 1.000 sürücü başına 32,9 olay (kazalar, hız cezaları, DUI'ler ve cezalar dahil) yaşayan Ram'a ait.
En çok hatalı kullanım görülen ilk 5 model:
1.000 SürücüEn az hatalı kullanım görülen ilk 5 model:
1 Cadillac 17,93Ram araçlar dört olay kategorisinde de ilk beşte yer almıştır. Her 1.000 sürücü başına hız vakalarında liderdirler (4,42). Ayrıca, sektördeki en yüksek ikinci alkollü araç kullanma oranına (1,72), en yüksek beşinci ceza sayısına (8,0) ve şaşırtıcı olmayan bir şekilde en yüksek ikinci kaza sayısına (22,76) sahiptir.
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